Viral News: 'ही' जमात मृतांच्या राखेपासून बनवलेला पिते सूप; अंगावर काटा आणणारी परंपरा, ऐकून धक्काच बसेल!

The Unique Tribal Death Ritual: जगातील काही परंपरा इतक्या विचित्र आणि धक्कादायक असतात की ऐकतानाच अंगावर शहारे येतात. पण दक्षिण अमेरिकेच्या घनदाट जंगलात राहणाऱ्या यानोमामी जमातीसाठी ही परंपरा श्रद्धेचा आणि आत्म्याशी जुळलेल्या नात्याचा भाग आहे. .मृत्यू म्हणजे शेवट नाही, तर प्रवासव्हेनेझुएला आणि ब्राझीलच्या सीमावर्ती भागात राहणाऱ्या या जमातीसाठी मृत्यू म्हणजे शेवट नाही. त्यांच्या श्रद्धेनुसार मृत व्यक्तीची आत्मा आपल्या प्रियजनांमध्ये मिसळली पाहिजे, म्हणजे ती शांततेत राहू शकते..Surya Grahan 2026: २०२६ मध्ये सूर्यग्रहण कधी लागणार? ते भारतात दिसेल का? जाणून घ्या सविस्तर माहिती .राखेचा सूपयानोमामी जमातीत एखाद्याचा मृत्यू झाल्यानंतर मृतदेह काही दिवस जंगलात ठेवला जातो. शरीर नैसर्गिकरित्या विघटन झाल्यानंतर ते परत आणले जाते आणि विधिपूर्वक जाळले जाते. या दहनातून उरलेली राख काळजीपूर्वक गोळा केली जाते. या राखेला पाणी किंवा सूपमध्ये मिसळून संपूर्ण कुटूंब पिते. भय नव्हेबाह्य जगाला ही प्रथा भयंकर वाटू शकते, पण यानोमामी लोकांसाठी ही श्रद्धेची प्रक्रिया आहे. त्यांचा विश्वास आहे की मृतकाची आत्मा केवळ शरीरामध्ये राहूनच शांत होऊ शकते. राख पिणे हे शोक नव्हे, तर मृत व्यक्तीला कुटुंबाचा भाग बनवण्याची पद्धत आहे. याला ते ‘एंडोकॅनिबॅलिझम’ म्हणतात..आत्म्याची शांती आणि समुदायाची सुरक्षितताजमातीचा विश्वास आहे की जर मृतकाची राख ग्रहण केली नाही, तर आत्मा अस्वस्थ राहू शकतो आणि तो संपूर्ण समुदायासाठी संकट निर्माण करू शकतो. त्यामुळे ही परंपरा फक्त श्रद्धेची नाही, तर जीवन, मृत्यू आणि निसर्ग यांच्यातील संतुलन राखण्याचा मार्ग आहे..Romantic Destinations In India: भारतातील 7 परफेक्ट रोमांटिक डेस्टिनेशन कोणती? जाणून घ्या एका क्लिकवर.आधुनिक जग आणि पारंपरिक श्रद्धाआजच्या आधुनिक दृष्टीने ही प्रथा विचित्र आणि धक्कादायक वाटू शकतेमी पण मानववंशशास्त्रज्ञांसाठी ही जमात मृत्यू आणि श्रद्धेच्या वेगवेगळ्या अर्थ्याचे उत्तम उदाहरण आहे. जिथे एकीकडे भय आहे, तिथे दुसरीकडे अपार आपुलकी आणि आत्म्याशी जुळलेला बंधही दडलेली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.