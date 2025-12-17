Viral News: 'ही' जमात मृतांच्या राखेपासून बनवलेला पिते सूप; अंगावर काटा आणणारी परंपरा, ऐकून धक्काच बसेल!

Trending News

Death Ritual Practice: जगातील अनेक लोक वेगवेगळ्या प्रकारची सूप पितात, पण अशी एक जमातही आहे जी मृत व्यक्तीची राख सूपमध्ये मिसळून पिण्यात येते. चला तर जाणून घेऊया ही आगळीवेगळी परंपरा कुठे आढळते
The Unique Tribal Death Ritual: जगातील काही परंपरा इतक्या विचित्र आणि धक्कादायक असतात की ऐकतानाच अंगावर शहारे येतात. पण दक्षिण अमेरिकेच्या घनदाट जंगलात राहणाऱ्या यानोमामी जमातीसाठी ही परंपरा श्रद्धेचा आणि आत्म्याशी जुळलेल्या नात्याचा भाग आहे.

