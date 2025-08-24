Shocking News : घरात धार्मिक कार्य, पिरियड्स पुढे ढकलण्यासाठी तरुणीने खाल्ल्या गोळ्या, दुर्देवी मृत्यू

Summary १८ वर्षांच्या मुलीने मासिक पाळी थांबवण्यासाठी हार्मोनल गोळ्या घेतल्या आणि तिला डीप व्हेन थ्रोम्बोसिस झाला.डॉक्टरांनी तिला रुग्णालयात दाखल होण्याचा सल्ला दिला, पण तिच्या वडिलांनी तो नाकारला.रात्री अचानक श्वास घेण्यात अडचण निर्माण झाल्याने मुलीचा मृत्यू झाला..एका १८ वर्षांच्या मुलीने मासिक पाळी थांबवण्यासाठी काही हार्मोनल गोळ्या घेतल्या, यामुळे तिचा मृत्यू झाल्याची खळबळजनक घटना समोर आली आहे. गोळ्या घेताच तिला डीप व्हेन थ्रोम्बोसिस झाला. डॉक्टरांनी तिला अॅडमिट करण्यास सांगितले पण तिच्या वडिलांनी नकार दिला. पण दुर्दैवाने मध्यरात्री मुलीचा मृत्यू झाला. रक्तवहिन्यासंबंधी सर्जन डॉ. विवेकानंद यांनी त्यांच्या रीबूटिंग द ब्रेन पॉडकास्टमध्ये या घटनेबद्दल सांगितले..डॉ. शरण श्रीनिवासन यांच्याशी १४ ऑगस्टच्या भागात ते न्यूरोसर्जन डीप व्हेन थ्रोम्बोसिसच्या धोक्याबद्दल बोलत होते. या भागात डॉ. विवेकानंद यांनी त्या मुलीचा उल्लेख केला.डॉक्टरांनी सांगितले की १८ वर्षांची एक मुलगी तिच्या मैत्रिणींसह त्यांच्या क्लिनिकमध्ये आली होती. तिच्या पायात आणि मांडीत वेदना आणि सूज येत होती. तिला खूप अस्वस्थ वाटत होते. डॉक्टरांनी तिला कधीपासून मासिक पाळी सुरू झाली असे विचारले तेव्हा तिने सांगितले की घरी पूजा असल्यामुळे पिरियड्स थांबवण्यासाठी तिने काही हार्मोनल गोळ्या घेतल्या होत्या..डॉक्टरांनी सांगितले की जेव्हा आम्ही तिचे स्कॅन केले तेव्हा असे आढळले की तिला डीप व्हेन थ्रोम्बोसिसचा त्रास होत आहे आणि तिच्या नाभीजवळ गुठळी आहे. डॉक्टरांनी तिच्या वडिलांशी बोलून मुलीला दाखल करण्यास सांगितले. पण तिच्या वडिलांनी नकार दिला आणि तिची आई उद्या तिला घेऊन येईल, असे सांगितले. .डॉ. विवेकानंद पुढे म्हणाले की, रात्री २ वाजताच्या सुमारास मला फोन आला की एका मुलीला आपत्कालीन वॉर्डमध्ये दाखल करण्यात आले आहे, तिला श्वास घेता येत नाही. डॉक्टरांनी सांगितले की खूप उशीर झाला आहे आणि जीव गेला आहे. डीप व्हेन थ्रोम्बोसिस ही एक वैद्यकीय स्थिती आहे जिथे डीप व्हेनमध्ये, सामान्यतः पायांमध्ये, रक्ताची गुठळी तयार होते..FAQsप्र.१: डीप व्हेन थ्रोम्बोसिस म्हणजे काय? उ. डीव्हीटी म्हणजे पायातील किंवा शरीरातील खोल रक्तवाहिन्यांमध्ये रक्ताची गुठळी तयार होणे.प्र.२: हार्मोनल गोळ्या घेतल्याने धोका का वाढतो?उ. हार्मोनल गोळ्यांमुळे रक्त घट्ट होण्याची प्रक्रिया वेगवान होऊ शकते, ज्यामुळे गुठळ्या तयार होण्याचा धोका वाढतो.प्र.३: डीव्हीटीची सुरुवातीची लक्षणे कोणती असतात? उ. पाय किंवा मांडीत सूज, वेदना, जडपणा, आणि कधी कधी त्वचेवर उष्णता जाणवणे.प्र.४: डीव्हीटी धोकादायक का असते?उ. रक्ताची गुठळी तुटून फुफ्फुसांपर्यंत गेल्यास पल्मनरी एम्बोलिझम होऊ शकतो, ज्यामुळे मृत्यू होऊ शकतो.प्र.५: डीव्हीटी टाळण्यासाठी काय करावे?उ. धूम्रपान टाळणे, योग्य व्यायाम, पाणी जास्त पिणे, दीर्घकाळ बसून न राहणे, आणि औषधे डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय न घेणे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.