Viral Post : एकदा ९ रुपये पगारवाढ, यंदा तेही नाही; इंजिनअरने मांडली व्यथा, चकचकीत कार्पोरेटचं काळं सत्य एकदा नक्की पाहा

दिल्लीतील एका नामांकित mnc कंपनीत सॉफ्टवेअर इंजिनिअर म्हणून काम करणाऱ्या तरुणाची व्यथा सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे. त्याने लिहिलेल्या पोस्टमध्ये तो म्हणतो, "मी एका खड्ड्यात अडकलोय, बाहेर पडायचं कसं कळत नाहीये.".२०२४ मध्ये कॉलेज संपल्यावर मार्केटमध्ये नोकरीची संधी कमी होती. त्यामुळे या इंजिनिअरने दिल्ली NCR मधील या mnc मध्ये इंटर्न म्हणून सुरुवात केली. नंतर त्याला सॉफ्टवेअर इंजिनिअर म्हणून बढती मिळाली. वार्षिक पॅकेज ४.२५ लाख रुपये होते पण हातात येणारा पगार अपेक्षेपेक्षा खूप कमी होता. दोन वर्षांचा बॉंड आणि नोटीस पीरियडही होता म्हणून तो अडकला..पहिल्या वर्षी कंपनीने त्याच्या पगारात फक्त ९ रुपये वाढ दिली. यावर्षी तर तेवढीही वाढ देण्याची तसदी घेतली नाही. दोन वर्षे तो अगदी त्याच पगारावर काम करतोय. ऑफिस आणि क्लायंट साइटला जाण्यासाठी प्रवास खर्चही कंपनी देत नाही. उलट मुख्य कॅम्पसला शटलने जाण्यासाठी पगारातून हजारोंची रक्कम कापली जाते. "मी गुलामासारखं काम करतोय," असं त्याने लिहिलं..प्रोजेक्टमधून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा त्याचे पॉईंट्स खराब केले गेले. तरीही तो आपल्या कामाची गुणवत्ता कधीच कमी करत नाही. "पैसे, वागणूक किंवा वातावरण कितीही वाईट असलं तरी माझ्या कामाशी मी तडजोड करणार नाही," असं तो म्हणतो. आठवड्याच्या शेवटीही काम करावं लागतं.. r/IndianWorkplace या सबरेडिटवर शेअर केलेली ही पोस्ट सोशल मीडियावर जोरदार चर्चिले गेली. एका युझरने सल्ला दिला, "तुम्ही तुमच्या कौशल्यांवर विश्वास ठेवा. योग्य गोष्टी शिका, तुमचं मूल्य वाढवा. मग योग्य पगार आणि चांगलं वातावरण आपोआप मिळेल. कठोर परिश्रम करत राहा.".भारतात आयटी क्षेत्रात ऑटोमेशन, खर्च कपात आणि कमी भरतीमुळे पगारवाढ मंदावली आहे. याउलट ई-कॉमर्स आणि वित्तीय सेवांमध्ये १० टक्क्यांच्या आसपास वाढ अपेक्षित आहे. अनेक तरुण कर्मचारी अशा परिस्थितीत अडकल्याचं बोललं जातंय.ही पोस्ट पाहून अनेकांना आपलीच कहाणी आठवली. "काम चांगलं करा, पण स्वतःची किंमत विसरू नका," असा संदेश यातून मिळतो. तरुण इंजिनिअरसाठी ही कठीण वेळ आहे पण कौशल्ये वाढवून पुढे जाण्याची प्रेरणा मात्र नक्की मिळते.