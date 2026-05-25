हा पठ्ठ्या शॉपिंगच्या बॅगा उचलायचे घेतो ₹149! दिल्लीतील ‘कॅरीमेन’नं तर नवऱ्यांचंच काम केलं सोपं!” सोशल मीडियावर Viral

Men hired to carry shopping bags for ₹149: आजच्या काळात इंटरनेटवर दररोज काही ना काही नवीन ट्रेंड किंवा startup व्हायरल होत असतो. कधी एखादा भन्नाट बिझनेस आयडिया लोकांचं लक्ष वेधून घेतो, तर कधी साधी गोष्टही सोशल मीडियावर मोठी चर्चा बनते. बदलत्या जगासोबत लोकांच्या गरजा, सवयी आणि ‘कन्व्हिनियन्स’ची व्याख्याही झपाट्याने बदलत आहे. काही वर्षांपूर्वी विचित्र वाटणाऱ्या गोष्टी आज लोक सहज स्वीकारताना दिसतात. अशाच एका हटके startup मुळे सध्या दिल्लीतलं लाजपत नगर सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरत आहे..भानगड काय आहे?दिल्लीतल्या लाजपत नगरमध्ये एक भन्नाट startup सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आला आहे. ‘कॅरीमेन’ नावाच्या या startup मध्ये लोकांना फक्त 149 रुपये प्रति तास देऊन शॉपिंग बॅग उचलण्यासाठी हेल्पर मिळतोय.हे हेल्पर फक्त बॅग उचलत नाहीत, तर फूड स्टॉलच्या रांगेत उभं राहणं, ग्राहकांना मेट्रोपर्यंत सोडणं, बसायला जागा शोधून देणं आणि गरज पडल्यास फोल्डिंग खुर्ची लावून देणं अशी कामंही करतात..Social Media वर धुमाकूळ!ही पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल होताच लोकांनी मजेशीर प्रतिक्रिया द्यायला सुरुवात केली. एका युजरने लिहिलं, “हे कॅरीमेन नाही, याला नवरा म्हणतात!” तर दुसऱ्याने गंमतीत म्हटलं, “आईला हे कळलं तर ती मला रिप्लेस करेल.”.काही लोकांना ही कल्पना खूप स्मार्ट वाटली. गर्दीच्या मार्केटमध्ये शॉपिंग करताना बॅगा सांभाळणं, रांगेत थांबणं यामुळे लोकांचा वेळ आणि दम दोन्ही वाचू शकतात, असं काहींचं मत आहे.तर काही जणांनी या startup ला अनावश्यक म्हटलं. “ही काही नवीन कल्पना नाही, फक्त स्वस्त मजुरीवर चालणारा व्यवसाय आहे,” अशी टीकाही काहींनी केली..तरीही, शहरांमध्ये अशा ‘कन्व्हिनियन्स सर्व्हिसेस’ वेगाने वाढताना दिसत आहेत. लोकांचा वेळ वाचवणाऱ्या छोट्या-छोट्या सेवांना आता मोठी मागणी मिळत आहे. त्यामुळे ‘कॅरीमेन’सारख्या कल्पना काहींना मजेशीर वाटल्या, तरी काही लोकांसाठी त्या उपयोगाच्या ठरत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.