Dhurandhar Review : रहमान डकैतला महान बनवू नका, तो एक नंबरचा...पाकिस्तानी चाहता भडकला, सांगितलं गँगस्टरचं सत्य

Dhurandhar collection : बॉलिवूडचा बहुप्रतिक्षित चित्रपट 'धुरंधर' जगभरात धुमाकूळ घालतोय. रणवीर सिंगने साकारलेला भारतीय गुप्तहेर हा कराचीच्या ल्यारी टाउनमध्ये गँगस्टरच्या टोळीत शिरतो आणि थरारक कारवाया करतो. अक्षय खन्ना रहमान डकैतच्या भूमिकेत आहे, तर संजय दत्त चौधरी अस्लम या पोलिस अधिकाऱ्याच्या भूमिकेत दिसतोय. चित्रपटात उझैर बलोचसारखी खरी व्यक्तिरेखाही आहेत. हा चित्रपट खऱ्या घटनांवर आधारित असला तरी कल्पनारम्य आहे आणि जगभरात आतापर्यंत ९३५ कोटींहून अधिक कमाई केलीये.पण हा चित्रपट पाकिस्तानातही चर्चेत आलाय, विशेषतः कराचीतल्या एका रहिवाशामुळे. रेडिटवर पोस्ट करणाऱ्या या कराचीवासी युवकाने चित्रपटाची खूप तारीफ केली. तो म्हणतो, "सिनेमॅटोग्राफी जबरदस्त आहे, दिग्दर्शन अप्रतिम आहे. एकूणच उत्तम चित्रपट आहे!" पण एक गोष्ट त्याला खटकलीती म्हणजे रहमान डकैतच्या व्यक्तिरेखेचे 'ग्लोरिफिकेशन'.रहमान डकैत हा खरा गुंड होता, ज्याच्या क्रूरतेच्या कहाण्या कराचीतल्या अनेकांनी ऐकल्या आहेत, पहिल्या आहेत. हा युवक म्हणतो, चित्रपट कल्पनारम्य असला तरी रहमानला थोडासा ग्लोरिफाय केल्यासारखं वाटलं. मी लहानपणापासून त्याला कोल्ड ब्लडेड गुन्हेगार म्हणून ऐकलंय, त्यामुळे त्याला फिक्शनल हिरो म्हणून पाहणं कठीण गेलं. नाव बदललं असतं तर बरं झालं असतं. उदाहरणार्थ जर दाऊद इब्राहिमला ग्लोरिफाय करणारा चित्रपट आला तर तुम्हाला कसं वाटेल?.त्याने आणखी एक मजेशीर मुद्दा उपस्थित केला की चित्रपटात चौधरी अस्लमला बुलेटप्रूफ जॅकेट घातलेलं दाखवलंय, पण खरं तर तो धोकादायक चकमकीतही जॅकेट न घालता लढायचा'धुरंधर'ने बॉक्स ऑफिसवर इतिहास रचलाय. रणवीरच्या करिअरची ही सर्वाधिक कमाई करणारी फिल्म आहे. कराचीच्या ल्यारीच्या पार्श्वभूमीवर उभारलेला हा थ्रिलर प्रेक्षकांना खिळवून ठेवतोय. पण पाकिस्तानी प्रेक्षकांच्या या प्रतिक्रियेमुळे चित्रपट आणखी चर्चेत आलाय. खरी व्यक्ती आणि कल्पना यांचं मिश्रण कितपत योग्य? हा प्रश्न आता सर्वांना पडलाय.