Success Story: आई-वडिलांचं स्वप्न पूर्ण झालं, पण यश पाहायला तेच जगात नाहीत; दीपांशुने तिसऱ्याच प्रयत्नात UPSC मध्ये मिळवला ३८ वा क्रमांक!

आयुष्यात कितीही कठीण परिस्थिती निर्माण झाली, तरी जिद्द, मेहनत आणि जवळच्या व्यक्तींचा पाठिंबा असेल तर यशाचा मार्ग गाठता येतो, हे दीपांशु जिंदाल याच्या प्रवासातून दिसून येते. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (UPSC) नागरी सेवा परीक्षेत दीपांशुने तिसऱ्या प्रयत्नात अखिल भारतीय स्तरावर ३८ वा क्रमांक मिळवला. लहान वयात आई-वडिलांचे निधन झाल्यानंतर त्याच्यावर दुःखाचा डोंगर कोसळला. मात्र, अशा परिस्थितीतही त्याने प्रशासकीय सेवेत जाण्याचे स्वप्न सोडले नाही. या प्रवासात त्याच्या बहिणीने दिलेली साथ आणि दाखवलेला विश्वास त्याच्यासाठी मोठा आधार ठरला..अभियांत्रिकी शिक्षणानंतर यूपीएससीचा निर्णयदीपांशु जिंदाल याची शैक्षणिक कारकीर्द सुरुवातीपासून चांगली होती. त्याने जेईई परीक्षा उत्तीर्ण केली आणि दिल्ली टेक्नॉलॉजिकल युनिव्हर्सिटीमधून (DTU) अभियांत्रिकीचे शिक्षण पूर्ण केले. त्यानंतर प्रशासकीय सेवेत प्रवेश मिळवून देशाची सेवा करण्याचे उद्दिष्ट त्याने निश्चित केले. या ध्येयासाठी त्याने यूपीएससी नागरी सेवा परीक्षेची तयारी सुरू केली.मात्र, परीक्षेची तयारी सुरू असतानाच त्याच्या आयुष्यात मोठे संकट आले. आजारपणामुळे त्याच्या आई-वडिलांचे एकामागून एक निधन झाले. कमी वयात दोन्ही पालकांना गमावल्याने त्याला वैयक्तिक आयुष्यात मोठ्या दुःखाला सामोरे जावे लागले. या कठीण प्रसंगाचा सामना करत अभ्यास सुरू ठेवणे त्याच्यासाठी महत्त्वाचे आव्हान होते..IPS Mohita Sharma: कोण आहेत आयपीएस मोहिता शर्मा? KBCमध्ये १ कोटी रुपयांचा जॅकपॉट जिंकून, पाचव्या प्रयत्नात UPSC परीक्षा उत्तीर्ण.बहिणीने सांभाळली घराची जबाबदारीआई-वडिलांच्या निधनानंतर दीपांशुच्या बहिणीने त्याला खंबीर साथ दिली. स्वतःच्या दुःखातून सावरण्याचा प्रयत्न करत असतानाच तिने घरातील जबाबदाऱ्या स्वीकारल्या. भावाच्या शिक्षणात खंड पडू नये आणि त्याचे प्रशासकीय सेवेत जाण्याचे स्वप्न पूर्ण व्हावे, यासाठी तिने प्रयत्न केले.प्रत्येक टप्प्यावर त्याचे मनोबल वाढवून बहिणीने त्याला पुढे जाण्यास प्रोत्साहित केले. तिच्या निःस्वार्थ पाठिंब्यामुळे दीपांशुला कठीण परिस्थितीतही अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करण्याची प्रेरणा मिळाली. आई-वडिलांचे स्वप्न पूर्ण करण्याची इच्छाही त्याच्या प्रयत्नांमागे महत्त्वाची होती..तिसऱ्या प्रयत्नात देशात ३८ वा क्रमांकयूपीएससीच्या आधीच्या प्रयत्नांमधील चुका लक्षात घेऊन दीपांशुने आपल्या अभ्यासाच्या पद्धतीत बदल केले. उत्तरलेखनाचा सराव आणि उजळणी अधिक प्रभावी करण्यावर त्याने भर दिला. सातत्यपूर्ण मेहनत आणि ध्येयाप्रती असलेल्या निष्ठेच्या जोरावर त्याने तिसऱ्या प्रयत्नात अखिल भारतीय स्तरावर ३८ वा क्रमांक मिळवला. या यशामुळे आयएएस अधिकारी होण्याचे त्याचे स्वप्न पूर्ण झाले..दीपांशु जिंदाल याची यशोगाथा वैयक्तिक संकटे किंवा अपयशामुळे निराश झालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणादायी आहे. साधनांची कमतरता किंवा प्रतिकूल परिस्थितीमुळे प्रयत्न सोडून न देता, ध्येयासाठी सातत्याने मेहनत करण्याचा संदेश त्याच्या प्रवासातून मिळतो..सौंदर्य अन् बुद्धिमत्तेचा संगम! वयाच्या २३व्या वर्षी पहिल्याच प्रयत्नात UPSC क्रॅक करून बनली IFS अधिकारी, कोण आहे तमाली साहा?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.