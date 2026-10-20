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Success Story: आई-वडिलांचं स्वप्न पूर्ण झालं, पण यश पाहायला तेच जगात नाहीत; दीपांशुने तिसऱ्याच प्रयत्नात UPSC मध्ये मिळवला ३८ वा क्रमांक!

Dipanshu Jindal UPSC Success Story: From Personal Loss to Achievement : आई-वडिलांना गमावल्यानंतर बहिणीच्या साथीने दीपांशु जिंदालने यूपीएससी परीक्षेत तिसऱ्या प्रयत्नात ३८ वा क्रमांक मिळवला. जाणून घ्या त्याची भावनिक यशोगाथा.
Dipanshu Jindal secured All India Rank 38 in the UPSC Civil Services Examination in his third attempt. After losing both parents, he continued his preparation with the support and encouragement of his sister

Dipanshu Jindal secured All India Rank 38 in the UPSC Civil Services Examination in his third attempt. After losing both parents, he continued his preparation with the support and encouragement of his sister

esakal

Sandip Kapde
Updated on

आयुष्यात कितीही कठीण परिस्थिती निर्माण झाली, तरी जिद्द, मेहनत आणि जवळच्या व्यक्तींचा पाठिंबा असेल तर यशाचा मार्ग गाठता येतो, हे दीपांशु जिंदाल याच्या प्रवासातून दिसून येते. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (UPSC) नागरी सेवा परीक्षेत दीपांशुने तिसऱ्या प्रयत्नात अखिल भारतीय स्तरावर ३८ वा क्रमांक मिळवला. लहान वयात आई-वडिलांचे निधन झाल्यानंतर त्याच्यावर दुःखाचा डोंगर कोसळला. मात्र, अशा परिस्थितीतही त्याने प्रशासकीय सेवेत जाण्याचे स्वप्न सोडले नाही. या प्रवासात त्याच्या बहिणीने दिलेली साथ आणि दाखवलेला विश्वास त्याच्यासाठी मोठा आधार ठरला.

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