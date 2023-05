Divorced Photoshoot : नवऱ्याने दिला घटस्फोट; बायकोने फोटोशूट करत साजरा केला आनंद

By

लग्नाच्या आधी प्री वेडिंग शूट आणि लग्नातील विविध पद्धतीचे शूट आपण पाहिले असेल. आजकाल सर्वजण आपल्या लग्नाच्या आधी प्री वेडिंग शूट करत असतात. पण घटस्फोट झाल्यानंतर आनंद व्यक्त करण्यासाठी फोटोशूट केल्याचं आपण कधी ऐकलं आहे का?

सध्या सोशल मीडियावर घटस्फोटाच्या फोटोशूटचे फोटो व्हायरल झाले आहेत. हे फोटो पाहून आपल्यालाही धक्का बसेल. कारण नवऱ्याच्या जाचाला कंटाळून घटस्फोट घेत मोकळा श्वास घेणाऱ्या महिलेने आनंद म्हणून हे फोटोशूट केले आहे. या फोटोशूटमध्ये या महिलेने आपल्या लग्नातील फोटोसुद्धा फाडले आहेत.

दरम्यान, फोटो पायाखाली ठेवून त्याचा तिरस्कार करताना एका फोटोमध्ये दिसत आहे तर "I Got 99 Problems But Husband Ain't One" असा बोर्ड घेऊनही या महिलेने फोटो काढले आहेत. हे फोटो सध्या सोशल मीडियावर चांगलेच व्हायरल झाले आहेत. तर यावर अनेकांनी आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत.