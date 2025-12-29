Trending News

National Drink : भारताचे राष्ट्रीय पेय (ड्रिंक) काय आहे? चहा नाही बरं का...99 टक्के लोकांना माहित नाही उत्तर

National Drink of India : भारताचे राष्ट्रीय पेय कोणते आहे, जाणून घ्या सविस्तर माहिती
Saisimran Ghashi
Updated on

General knowledge : आपले राष्ट्रीय पेय काय? अनेकदा स्पर्धा परीक्षा किंवा सामान्य ज्ञानाच्या चर्चेत हा प्रश्न विचारला जातो आणि ९९% लोक 'चहा' असे उत्तर देतात. मात्र तांत्रिक आणि कायदेशीरदृष्ट्या हे उत्तर चुकीचे आहे. आता तुम्ही म्हणाल हे कसे शक्य आहे आम्ही तर रोज चहा पितो, भारतातील कोट्यवधी लोक चहाला पहिली पसंती देतात मग चहा राष्ट्रीय पेय नाही तर मग काय आहे? चला तर मग जाणून घेऊया..

