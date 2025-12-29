National Drink : भारताचे राष्ट्रीय पेय (ड्रिंक) काय आहे? चहा नाही बरं का...99 टक्के लोकांना माहित नाही उत्तर

General knowledge : आपले राष्ट्रीय पेय काय? अनेकदा स्पर्धा परीक्षा किंवा सामान्य ज्ञानाच्या चर्चेत हा प्रश्न विचारला जातो आणि ९९% लोक 'चहा' असे उत्तर देतात. मात्र तांत्रिक आणि कायदेशीरदृष्ट्या हे उत्तर चुकीचे आहे. आता तुम्ही म्हणाल हे कसे शक्य आहे आम्ही तर रोज चहा पितो, भारतातील कोट्यवधी लोक चहाला पहिली पसंती देतात मग चहा राष्ट्रीय पेय नाही तर मग काय आहे? चला तर मग जाणून घेऊया...भारताचे अधिकृत राष्ट्रीय पेय काय?भारत सरकारने कोणत्याही पेयाला (मग तो चहा असो किंवा ताक) 'राष्ट्रीय पेय' म्हणून अधिकृत राजपत्रित (Gazette) मान्यता दिलेली नाही.२०१३ मध्ये आसामचे तत्कालीन मुख्यमंत्री तरुण गोगोई यांनी 'चहा' हे राष्ट्रीय पेय घोषित करण्याची शिफारस केली होती. नियोजन आयोगाचे (Planning Commission) तत्कालीन उपाध्यक्ष मॉन्टेक सिंग अहलुवालिया यांनीही याला समर्थन दिले होते. Tea Board of India ने देखील यासाठी प्रयत्न केले होते, परंतु केंद्र सरकारने यावर कोणतीही अधिकृत घोषणा केली नाही.भारतात प्रत्येक राज्याची स्वतःची स्वतंत्र ओळख आहे. दक्षिण भारतात 'फिल्टर कॉफी' प्रसिद्ध आहे, तर उत्तर भारतात 'लस्सी' किंवा 'सरबत' लोकप्रिय आहे. अशा परिस्थितीत एका विशिष्ट पेयाला राष्ट्रीय दर्जा देणे भौगोलिक विविधतेच्या दृष्टीने टाळले गेले असावे..National Food : भारताचे राष्ट्रीय जेवण काय आहे? 99 टक्के लोकांना माहिती नाही उत्तर.भारतात चहाचे महत्त्वजरी चहा अधिकृत राष्ट्रीय पेय नसले तरी, भारतीयांच्या दैनंदिन आयुष्यात त्याचे स्थान अघोषित राष्ट्रीय पेय असेच आहे.सकाळाची सुरुवात: भारतातील बहुतांश घरांमध्ये सकाळची सुरुवात सुगंधी चहाने होते. हे केवळ पेय नसून एक एनर्जी ड्रिंक मानले जाते.सामाजिक आणि सांस्कृतिक दुवा: पाहुणचार आणि आदरातिथ्यासाठी चहा हे मुख्य साधन आहे. मैत्रीपूर्ण गप्पा किंवा कामाच्या ठिकाणी होणारी चर्चा चहाशिवाय अपूर्ण असते.आरोग्यदायी गुणधर्म: भारतीय मसाला चहामध्ये आले, वेलची, लवंग, दालचिनी आणि गवती चहाचा वापर केला जातो. हे घटक रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी आणि पचन सुधारण्यासाठी उपयुक्त ठरतात.अर्थव्यवस्थेत स्थान: भारत हा जगातील दुसरा सर्वात मोठा चहा उत्पादक आणि मोठा ग्राहक आहे. Indian Tea Association नुसार, चहा उद्योगामुळे लाखो लोकांना, विशेषतः महिला कामगारांना रोजगार मिळतो.आंतरराष्ट्रीय ओळख: आसाम आणि दार्जिलिंगचा चहा त्याच्या विशिष्ट सुगंधासाठी जगभरात प्रसिद्ध आहे. दार्जिलिंग चहा हा भारतातील पहिला उत्पादन आहे ज्याला GI Tag (Geographical Indication) मिळाला होता.Viral Video : स्वप्नांना वय नसतं! 52 वर्षीय महिलेची यूट्यूबवरून पहिली कमाई, पण तिच्या मुलीने असं काही केलं की...व्हिडिओ व्हायरल.भारताला अधिकृत 'नॅशनल ड्रिंक' नसले तरी, चहा हा इथल्या संस्कृतीचा आणि जनजीवनाचा अविभाज्य भाग आहे. चहाबद्दल अधिक जाणून घेण्यासाठी तुम्ही Ministry of Commerce & Industry च्या अंतर्गत येणाऱ्या टी बोर्डाच्या माहितीचा संदर्भ घेऊ शकता..तिथे तुम्हाला आणखी सविस्तर आणि रंजक माहिती मिळेल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.