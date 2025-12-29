National Vegetable : भारताची राष्ट्रीय भाजी कोणती आहे? लाखो लोकांना आजही माहिती नाही योग्य उत्तर..तुम्ही हे पाहाच

Trending Latest News : भारताच्या खाद्यसंस्कृतीमध्ये भाज्यांचे स्थान अत्यंत मोलाचे आहे. त्या केवळ अन्नाचा भाग नसून आरोग्याचा आणि परंपरेचा कणा आहेत. भारतीय आहारशास्त्र (आयुर्वेद) आणि संस्कृतीमध्ये भाज्यांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे.१. भौगोलिक विविधता: भारताच्या विस्तीर्ण प्रदेशात काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत हवामानात बदल होत असल्याने, प्रत्येक ऋतूत आणि प्रत्येक भागात वेगवेगळ्या प्रकारच्या पालेभाज्या आणि फळभाज्या मिळतात२. पोषक तत्वांचा खजिना: भारतीय भाज्यांमध्ये मुबलक प्रमाणात जीवनसत्त्वे (Vitamins), खनिजे (Minerals) आणि अँटीऑक्सिडंट्स असतात. मेथी, पालक, शेपू यांसारख्या पालेभाज्या लोह आणि कॅल्शियमचा मोठा स्रोत आहेत.३. सांस्कृतिक आणि धार्मिक जोड: आपल्याकडे अनेक भाज्या सणावाराला आवर्जून केल्या जातात. उदाहरणार्थ, गणपती उत्सवात किंवा ऋषीपंचमीला विशिष्ट भाज्यांचे मिश्रण बनवले जाते. काही भाज्यांना देवाला अर्पण करण्याइतके पवित्र मानले जाते.४. औषधी गुणधर्म: भारतामध्ये भाज्यांचा वापर केवळ पोट भरण्यासाठी नाही, तर 'औषध' म्हणूनही केला जातो. कारले मधुमेहासाठी, तर दुधी भोपळा पचनशक्ती सुधारण्यासाठी उत्तम मानला जातो.आता मुख्य प्रश्नाकडे वळूया, ज्याचे उत्तर आजही अनेक भारतीयांना माहित नाही..National Drink : भारताचे राष्ट्रीय पेय (ड्रिंक) काय आहे? चहा नाही बरं का...99 टक्के लोकांना माहित नाही उत्तर.भारताची 'राष्ट्रीय भाजी' कोणती?अधिकृतपणे सांगायचे तर, भारत सरकारने कोणत्याही भाजीला 'राष्ट्रीय भाजी' (National Vegetable) म्हणून अधिकृत मान्यता दिलेली नाही.. ज्याप्रमाणे वाघ हा राष्ट्रीय प्राणी आणि मोर हा राष्ट्रीय पक्षी आहे, त्याप्रमाणे भाज्यांच्या बाबतीत सरकारने कोणतीही घोषणा केलेली नाही.मात्र,लोकांची पसंती, भौगोलिक उपलब्धता आणि सांस्कृतिक महत्त्वामुळे 'भोपळा' (Pumpkin) ज्याला हिन्दीत कद्दू म्हणतात. याला भारताची 'अनधिकृत राष्ट्रीय भाजी' मानले जाते..National Food : भारताचे राष्ट्रीय जेवण काय आहे? 99 टक्के लोकांना माहिती नाही उत्तर.भोपळ्यालाच हे स्थान का दिले जाते?१. कमी खर्चात जास्त उत्पादन: भोपळा ही अशी भाजी आहे जी कमी पाण्यात आणि कमी निगराणीत कोणत्याही प्रकारच्या मातीत जोमाने वाढते.२. सर्वसमावेशकता: ही भाजी भारताच्या सर्व राज्यांमध्ये उपलब्ध आहे. उत्तरेकडील कद्दू की सब्जी असो किंवा दक्षिणेकडील सांबारमधील भोपळा, हे पीक सर्वत्र लोकप्रिय आहे.३. दीर्घकाळ टिकण्याची क्षमता: इतर भाज्यांच्या तुलनेत भोपळा लवकर खराब होत नाही. तो कापल्यानंतरही काही दिवस चांगला राहतो, ज्यामुळे तो साठवणुकीसाठी सोयीचा ठरतो ४. पौष्टिक : भोपळ्यामध्ये व्हिटॅमिन 'A' भरपूर असते, जे डोळ्यांच्या आरोग्यासाठी महत्त्वाचे आहे. तसेच यात फायबरचे प्रमाण जास्त असल्याने ते आरोग्यासाठी उत्तम मानले जाते.५. सांस्कृतिक प्रतीक: अनेक ग्रामीण भागांत भोपळा समृद्धीचे प्रतीक मानला जातो. लग्नकार्यात किंवा मोठ्या भोजनात भोपळ्याची भाजी किंवा हलवा असणे शुभ मानले जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.