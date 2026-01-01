Trending News

National Flower : वर्षभर सगळ्यांत जास्त फूलं देणारं झाडं कोणतं? याला म्हटलं जातं 'प्राइड ऑफ इंडिया'..लाखो लोकांना माहिती नाही उत्तर

Top Year-Round Flowering Trees in India : भारतात वर्षभर फुले देणारी सर्वोत्तम झाडे कोणती? ९९ टक्के लोकांना माहिती नाही उत्तर. चला तर आज तुम्ही जाणून घ्या
Saisimran Ghashi
फूल म्हंटले तर आपल्या डोळ्यासमोर येतात रंगबिरंगी फूले..गुलदस्ते. पण तुम्हाला माहितीये का एक झाड खूप स्पेशल आहे. जे भारतात वर्षभर सातत्याने किंवा सर्वाधिक काळ फुले देणारे झाड आहे, ज्याला 'प्राइड ऑफ इंडिया' (Pride of India) म्हटले जाते. पण हे एकच झाड नाही जास्त फूले देणारी ५ झाडे कोणती आहेत आज आम्ही तुम्हाला सांगणार आहे

