National Flower : वर्षभर सगळ्यांत जास्त फूलं देणारं झाडं कोणतं? याला म्हटलं जातं 'प्राइड ऑफ इंडिया'..लाखो लोकांना माहिती नाही उत्तर

फूल म्हंटले तर आपल्या डोळ्यासमोर येतात रंगबिरंगी फूले..गुलदस्ते. पण तुम्हाला माहितीये का एक झाड खूप स्पेशल आहे. जे भारतात वर्षभर सातत्याने किंवा सर्वाधिक काळ फुले देणारे झाड आहे, ज्याला 'प्राइड ऑफ इंडिया' (Pride of India) म्हटले जाते. पण हे एकच झाड नाही जास्त फूले देणारी ५ झाडे कोणती आहेत आज आम्ही तुम्हाला सांगणार आहे.१. तामण/'जारुल' (Pride of India / Jarul) हे भारतातील सर्वात लोकप्रिय ३६५ दिवस फुलणारे झाड मानले जाते. याला जांभळ्या किंवा गुलाबी रंगाची अत्यंत आकर्षक फुले येतात. 'प्राइड ऑफ इंडिया' (Pride of India) म्हणतात. ही फुले गुच्छांमध्ये येतात आणि झाड पूर्णपणे फुलांनी डवरलेले दिसते. हे झाड रस्ते आणि बागांच्या शोभेसाठी मोठ्या प्रमाणावर लावले जाते. उष्ण हवामानात याची वाढ उत्तम होते.२. मधुकामिनी (Madhu Kamini / Orange Jasmine)जरी हे लहान झाड किंवा झुडूप स्वरूपात असले, तरी ते वर्षभर सातत्याने फुले देते. याला लहान, पांढऱ्या रंगाची आणि अत्यंत सुगंधी फुले येतात. याचा सुगंध रात्रीच्या वेळी अधिक दरवळतो.हे झाड कोणत्याही हवामानात तग धरू शकते आणि याला वर्षभर नवीन बहर येत असतो. ३. चाफा (Plumeria / Champa)चाफा हे भारतातील आणखी एक महत्त्वाचे 'ऑल-सीझन' झाड आहे. पांढरा, पिवळा आणि गुलाबी अशा विविध रंगांत चाफ्याची फुले आढळतात. ही फुले अत्यंत सुगंधी असून मंदिरांच्या परिसरात आणि बागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात दिसतात. योग्य सूर्यप्रकाश मिळाल्यास हे झाड वर्षभर फुले देत राहते. ४. बोगनवेल (Bougainvillea)बोगनवेल हे झाड नसून एक मोठी वेल किंवा झुडूप आहे, परंतु ते वर्षभर (१२ महिने) सर्वाधिक फुले देणारे वनस्पती मानले जाते. याला लाल, गुलाबी, नारंगी आणि पांढऱ्या रंगाचा बहर येतो. अत्यंत कमी देखभालीत आणि कडक उन्हातही हे झाड वर्षभर फुलांनी भरलेले असते. ५. बहावा (Amaltas / Golden Shower Tree)बहावा हे प्रामुख्याने उन्हाळ्यात (एप्रिल-जून) सोन्यासारख्या पिवळ्या फुलांनी डवरते, परंतु आधुनिक संकरित जातींमध्ये याचा बहर दीर्घकाळ टिकतो. जर तुम्हाला असे झाड हवे असेल जे कधीही फुलांशिवाय राहणार नाही, तर तामण (Pride of India) किंवा चाफा हे सर्वोत्तम पर्याय आहेत.