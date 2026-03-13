Trending News

धक्कादायक! झोमॅटोवरून बिर्याणी मागवली; अन्नात कुत्र्याचा पाय सापडला अन्... संतापजनक व्हायरल व्हिडिओ समोर

Dog Leg Found in Biryani : कानपूर येथून धक्कादायक घटना समोर आली आहे. ऑनलाइन मागवलेल्या बिर्याणीमध्ये कुत्र्याचा पाय आढळल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.
ESakal

Mansi Khambe
ऑनलाइन फूड डिलिव्हरी सुरु झाल्यापासून मोठ्या प्रमाणात फुड ऑर्डर केले जातात. अवघ्या १०-१५ मिनिटांत जेवणाची ऑर्डर घरबसल्या मिळत असल्यामुळे ऑनलाइन फूड डिलिव्हरीला चांगलाच प्रतिसाद मिळत आहे. मात्र अनेकदा ऑनलाइन मागवलेल्या अन्नपदार्थात अळ्या, झुरळ आढळल्याचे प्रकरण समोर आले आहेत. अशीच एक घटना कानपूरमध्ये घडल्याचे समोर आले आहे.

zomato
Kanpur
viral video

