धक्कादायक! झोमॅटोवरून बिर्याणी मागवली; अन्नात कुत्र्याचा पाय सापडला अन्... संतापजनक व्हायरल व्हिडिओ समोर

ऑनलाइन फूड डिलिव्हरी सुरु झाल्यापासून मोठ्या प्रमाणात फुड ऑर्डर केले जातात. अवघ्या १०-१५ मिनिटांत जेवणाची ऑर्डर घरबसल्या मिळत असल्यामुळे ऑनलाइन फूड डिलिव्हरीला चांगलाच प्रतिसाद मिळत आहे. मात्र अनेकदा ऑनलाइन मागवलेल्या अन्नपदार्थात अळ्या, झुरळ आढळल्याचे प्रकरण समोर आले आहेत. अशीच एक घटना कानपूरमध्ये घडल्याचे समोर आले आहे. .कानपूरमधील एका व्यक्तीने झोमॅटोवरुन बिर्याणी ऑर्डर केली. मात्र ऑर्डर हाती येताच त्याला धक्का बसला. ऑनलाइन मागवलेल्या बिर्याणीमध्ये चक्क कुत्र्याचा पाय आढळल्याचे समोर आले आहे. ग्राहकाने या प्रकारचा व्हिडिओ काढला असून सध्या हे प्रकरण सोशल मीडियावर चांगलेच व्हायरल होत आहे..Mumbai News: ठाणे-बोरिवली दुहेरी भुयारी बोगदा वाद न्यायालयात; समिती स्थापन होण्याची शक्यता.मिळालेल्या माहितीनुसार, कानपूरमधील एका ग्राहकाने झोमॅटोवरुन बिर्याणी ऑर्डर केली. परंतु यामध्ये त्याला कुत्र्याचा पाय असल्यासारखा दिसणारा एक तुकडा सापडला. याबाबतचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. यामध्ये बिर्याणीत 'हा तुकडा कोंबडीचे किंवा मटणाचे मांस नसून, त्याचा आकार कुत्र्याच्या पंजाशी मिळताजुळता असल्याचे'' ग्राहकाने सांगितले आहे. 'X' (पूर्वीचे Twitter) वर शेअर केलेला हा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असल्यामुळे नेटकऱ्यांनी याबाबत संताप व्यक्त केला आहे..इंटरनेटवरील प्रतिक्रियाव्हायरल झालेल्या या व्हिडिओवर काही वापरकर्त्यांनी याला "कुत्ता बिर्याणी" (कुत्र्याची बिर्याणी) असे नाव दिले, तर काहींनी झोमॅटो डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्मपेक्षा संबंधित रेस्टॉरंटलाच दोष दिला आहे. दरम्यान, या व्हिडिओवर Zomato कडून किंवा स्थानिक प्रशासनाकडून अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही. तसेच या प्रकरणात नेमके कोणते रेस्टॉरंट असल्याचे आहे, हे देखील अधिकृतपणे स्पष्ट झाले नाही..Mumbai News: गुरांचा गोठा सार्वजनिक जागा नाही, उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण