Dog Lick Infection : डॉक्टरांना संसर्ग पसरण्यापासून थांबवण्यासाठी दोन्ही हात आणि दोन्ही पाय गुडघ्याखाली कापावे लागले. रुग्णालयात उपचारादरम्यान त्यांना सहा वेळा हृदयविकाराचे झटके आले आणि ३२ आठवडे उपचार सुरू होते.
Viral News : प्राणी पाळत असाल तर सावधान ! कुत्र्याशी फक्त एक मिनिट खेळली महिला, नंतर अन् हात अ्न पाय कापावे लागले, नेमकं काय घडलं ?
घरात प्राणी पाळणाऱ्यांसाठी एक चिंताजनक बातमी आहे. नुकतेच युकेमध्ये कुत्र्याने चाटल्यामुळे एका ५२ वर्षीय महिलेला सेप्सिस नावाचा संसर्ग झाला आणि पाय चार वेळा कापावा लागला. या घटनेतून वाचलेली मनजीत संघा ३२ आठवडे रुग्णालयात राहिल्यानंतर घरी परतली आहे. मात्र तिला तिचे हातपाय गमवावे लागले. संघा जुलै २०२५ मध्ये रविवारी दुपारी कामावरून घरी परतली आणि तिला बरे वाटत नव्हते. दुसऱ्या दिवशी सकाळी ती बेशुद्ध पडली होती, तिचे हात आणि पाय बर्फासारखे थंड झाले होते, तिचे ओठ जांभळे होते आणि तिला श्वास घेण्यास त्रास होत होता.

