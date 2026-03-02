Viral News : प्राणी पाळत असाल तर सावधान ! कुत्र्याशी फक्त एक मिनिट खेळली महिला, नंतर अन् हात अ्न पाय कापावे लागले, नेमकं काय घडलं ?

घरात प्राणी पाळणाऱ्यांसाठी एक चिंताजनक बातमी आहे. नुकतेच युकेमध्ये कुत्र्याने चाटल्यामुळे एका ५२ वर्षीय महिलेला सेप्सिस नावाचा संसर्ग झाला आणि पाय चार वेळा कापावा लागला. या घटनेतून वाचलेली मनजीत संघा ३२ आठवडे रुग्णालयात राहिल्यानंतर घरी परतली आहे. मात्र तिला तिचे हातपाय गमवावे लागले. संघा जुलै २०२५ मध्ये रविवारी दुपारी कामावरून घरी परतली आणि तिला बरे वाटत नव्हते. दुसऱ्या दिवशी सकाळी ती बेशुद्ध पडली होती, तिचे हात आणि पाय बर्फासारखे थंड झाले होते, तिचे ओठ जांभळे होते आणि तिला श्वास घेण्यास त्रास होत होता..एका मिनिटासाठी कुत्र्यासोबत खेळली अन्...बीबीसीशी बोलताना, तिचे पती कमलजीत संघा म्हणाले, "तुमचे मन फिरत आहे. तुम्ही विचार करत आहात, '२४ तासांपेक्षा कमी वेळात हे कसे घडू शकते?'" शनिवारी एक मिनिट, ती तिच्या कुत्र्यासोबत खेळली, रविवारी ती कामावर गेली, सोमवारी रात्री ती कोमात होती. दोन्ही पाय आणि दोन्ही हात कापावे लागले. .रोगाच्या प्रसारामुळे, डॉक्टरांना तिचे दोन्ही पाय आणि दोन्ही हात गुडघ्याखाली कापावे लागले. रुग्णालयात असताना, संघाला सहा वेळा हृदयविकाराचा झटका आला आणि अनेक गुंतागुंती झाल्या. हात पाय कापल्यानंतर तिची प्लीहा देखील काढून टाकण्यात आली..Dog Attack: ट्युशनसाठी निघाला, वाटेतच कुत्र्याचा हल्ला, चिमुकल्याची महिनाभर जगण्यासाठी झुंज पण...; पालकांचा मन हेलावणारा आक्रोश.संसर्ग सुरू होण्याची शक्यताडॉक्टरांचे म्हणणे आहे की तिच्या कुत्र्याने एक लहानसा कट किंवा ओरखडा चाटला तेव्हा संसर्ग सुरू झाला असावा. यामुळे प्राण्यांच्या लाळेतून जीवाणुंनी तिच्या रक्तप्रवाहात प्रवेश केला असेल. .कॅप्नोसाइटोफॅगा कॅनिमोरसस हा कुत्र्यांमध्ये आढळणारा एक जीवाणू आहे जो त्यांच्यासाठी निरुपद्रवी आहे. पण गंभीर प्रकरणांमध्ये, तो सेप्सिससारखे आजार किंवा मानवांमध्ये मृत्यू देखील होऊ शकतो. सेप्सिस ही एक जीवघेणी स्थिती आहे ज्यामध्ये तुमचे शरीर संसर्गावर प्रतिक्रिया देते. ही तुमच्या संपूर्ण शरीरात एक साखळी प्रतिक्रिया आहे ज्यामध्ये तुमची रोगप्रतिकारक शक्ती चुकून निरोगी पेशी आणि अवयव नष्ट करते. यामुळे तुमच्या संपूर्ण शरीरात जळजळ पसरते. .गंभीर प्रकरणांमध्ये, सेप्सिस सेप्टिक शॉकमध्ये बदलू शकतो, ज्यामुळे रक्तदाब पातळी कमी होते. यामुळे पेशींचे नुकसान, अनेक अवयव निकामी होणे आणि मृत्यू होऊ शकतो. म्हणून, या स्थितीवर लवकर उपचार करणे गरजेचे असते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.