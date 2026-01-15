Viral Video: हीच खरी भक्ती..! कुत्र्याने भगवान हनुमानाला घातल्या प्रदक्षिणा, नेटकरी पाहून झाले थक्क

Viral Video: खरी भक्ती ही केवळ माणसांमध्येच नाही तर प्राण्यांमध्येही दिसून येते. याचे जिवंत उदाहरण म्हणजे उत्तर प्रदेशातील बिजनौर जिल्ह्यात घडलेली घटना आहे. एका मंदिरात चक्क एका कुत्र्याने तासंतास हनुमानाच्या मूर्तीभोवती प्रदक्षिणा घातल्या आहे. हे पाहून भाविकच नव्हे तर सामान्य नागरिक देखील आश्चर्यचकित होत आहे..सध्या हा व्हिडिओ सोशल मिडियावर धुमाकुळ घालत आहे. या व्हिडिओत दिसत आहे की पहाटेच्या शांत वातावरणात हनुमानाच्या मूर्तीला सलग कुत्रा प्रदक्षिणा घालताना दिसत आहे. खास गोष्ट म्हणजे तो न थांबता, ना कोणाकडे पाहता फक्त शांतपणे प्रदक्षिणा घालत असल्याने दिसते..व्हिडिओत तुम्ही स्पष्टपणे पाहू शकता तो कुत्रा बराचवेळ पाहून मूर्तीभोवती फिरता. त्याच्या हालचालीत कोणताही घाई नाही ना गोंधळ नाही. जसे की तो मनापासून देवाकडे काही मागत आहे. स्थानिक लोकांनी दिलेल्या माहितीनुसार पहाटे ४ वाजल्यापासून हा कुत्रा मंदिरात होता. लोक दर्शनासाठी येऊ लागले तरी त्याच्या प्रदक्षिणा सुरुच होत्या..हे पाहण्यासाठी मंदिरात लोकांची गर्दी होऊ लागली आणि अनेकांनी मोबाईलमध्ये हा क्षण कैद केला. हा व्हायर व्हिडिओ इंस्टाग्रामवर @diljale_dhyar या अकाउंटवर शेअर करण्यात आला आहे..लाईक्स आणि कमेंट्सचा वर्षाव व्हिडिओवर लाईक्स आणि कमेंट्सा वर्षाव करण्यात आला आहे. एका यूजरने लिहिले की जय श्रीराम,डॉक्टरला दाखवण्याची गरज आहे, राधेराधे, कोणी तरी याला खायला द्या, तब्बेत खराब आहे, तर अनेक यूजर्संनी हॉर्ट इमोजी आणि रडण्याचे इमोजी दिले आहेत. व्हिडओवर आतापर्यंत ११.३ के कमेंट्स आणि ४८१. ७ के लाईक्समिळाल आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.