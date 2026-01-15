Trending News

Viral Video: हीच खरी भक्ती..! कुत्र्याने भगवान हनुमानाला घातल्या प्रदक्षिणा, नेटकरी पाहून झाले थक्क

Dog performing parikrama around hanuman idol bijnor: उत्तर प्रदेशमधील बिजनौरमधील एका हनुमान मंदिरात कुत्र्याने तासंतास प्रदिक्षणा केल्याचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर तुफान व्हायरल होत आहे.
Puja Bonkile
Viral Video: खरी भक्ती ही केवळ माणसांमध्येच नाही तर प्राण्यांमध्येही दिसून येते. याचे जिवंत उदाहरण म्हणजे उत्तर प्रदेशातील बिजनौर जिल्ह्यात घडलेली घटना आहे. एका मंदिरात चक्क एका कुत्र्याने तासंतास हनुमानाच्या मूर्तीभोवती प्रदक्षिणा घातल्या आहे. हे पाहून भाविकच नव्हे तर सामान्य नागरिक देखील आश्चर्यचकित होत आहे.

