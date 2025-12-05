Trending News

Babasaheb Ambedkar गेले 'तो' दिवस! 2 मिनटं वेळ काढून नक्की पाहा... अंगावर काटा येईल असा Video, कसा होता '6 December 1956'

Dr. Babasaheb Ambedkar : ६ डिसेंबर १९५६ चा काळजाला चटका लावणारा दिवस पुन्हा जिवंत! बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाणाच्या क्षणांचे AI मधून थरकाप उडवणारे
dr babasaheb ambedkar mahaparinirvan din

dr babasaheb ambedkar mahaparinirvan din

६ डिसेंबर १९५६ या दिवशी जग भावनिक झाले होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिल्लीतील त्यांच्या निवासस्थानी अखेरचा श्वास घेतला आणि काही तासांतच ही बातमी रेडिओवरून संपूर्ण देशात पसरली. रेडिओवरून आलेली ती घोषणा ऐकताच लाखो लोकांच्या अंगावर शहारे उभे राहिले. रस्ते, गावे, शहरं स्तब्ध झाली. प्रत्येकाच्या मनात एकच विचार होता, बाबासाहेब आता नाहीत....

