Babasaheb Ambedkar गेले 'तो' दिवस! 2 मिनटं वेळ काढून नक्की पाहा... अंगावर काटा येईल असा Video, कसा होता '6 December 1956'

६ डिसेंबर १९५६ या दिवशी जग भावनिक झाले होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिल्लीतील त्यांच्या निवासस्थानी अखेरचा श्वास घेतला आणि काही तासांतच ही बातमी रेडिओवरून संपूर्ण देशात पसरली. रेडिओवरून आलेली ती घोषणा ऐकताच लाखो लोकांच्या अंगावर शहारे उभे राहिले. रस्ते, गावे, शहरं स्तब्ध झाली. प्रत्येकाच्या मनात एकच विचार होता, बाबासाहेब आता नाहीत.....दुसऱ्या दिवशी मुंबईतील चैत्यभूमीवर लाखो अनुयायी जमले होते. समुद्रासारखी माणसांची गर्दी उसळली होती. कोणी रडत होते, कोणी हंबरडा फोडत होते, कोणी नुसते स्तब्ध उभे होते. डोळ्यांतून अश्रूंच्या धारा वाहत होत्या. हात जोडून सर्वजण आपल्या महामानवाला शेवटचा निरोप देत होते. एवढ्या प्रचंड संख्येने लोक एकत्र आले होते की रस्तेही दिसेनासे झाले होते. प्रत्येकाच्या ओठावर एकच नाव होते, बाबासाहेब..Babasaheb Ambedkar : छत्रपती प्रतापसिंह महाराजांनी साताऱ्यात स्त्री शिक्षणाची सुरुवात केली, आंबेडकर सुद्धा याच शाळेत शिकले.हा तोच दिवस होता ज्याला आता महापरिनिर्वाण दिन म्हणून ओळखले जाते. बाबासाहेबांच्या विचारांचा वारसा घेऊन लाखो लोक आजही त्यांना श्रद्धासुमन अर्पण करतात. त्यांच्या जाण्याने निर्माण झालेली पोकळी आजही भरलेली नाही.आता हाच तो ऐतिहासिक क्षण सोशल मीडियावर पुन्हा जिवंत झाला आहे. अमोल बोरुडे या तरुणाने कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (AI) साहाय्याने तयार केलेला एक व्हिडिओ सध्या प्रचंड व्हायरल झाला आहे. या व्हिडिओत ६ डिसेंबर १९५६ च्या त्या दिवसाची थेट रिपोर्टिंग दाखवली आहे. रेडिओवरून बाबासाहेब गेल्याची बातमी येताच लोकांच्या प्रतिक्रिया, चैत्यभूमीवरची प्रचंड गर्दी, रडणारे चेहरे, हात जोडलेले अनुयायी, सगळेच इतके जिवंत वाटते की डोळे पाणावतात..हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर अनेकांच्या डोळ्यात अश्रू तरळले आहेत. "डोळ्यात पाणी आलं भाऊ…", "हा व्हिडिओ पाहून मन सुन्न झालं", "बाबासाहेब परत जिवंत झाले वाटतात" अशा भावनिक प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्समध्ये भरून वाहत आहेत. रेडिओवरून आलेली ती बातमी ऐकताच अंगावर येणारे शहारे पुन्हा अनुभवता येतात..आज इतक्या वर्षांनंतरही बाबासाहेबांच्या जाण्याने निर्माण झालेली व्यथा कमी झालेली नाही. अमोल बोरुडे याने बनवलेला हा व्हिडिओ त्याच जुन्या दिवसात घेऊन जातो. त्याचवेळी बाबासाहेब किती महान होते याची जाणीव करून देतो..