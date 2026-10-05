मुलीचे कपडे घालून रात्री एकटा फिरायला निघाला तरुण; नंतर जे घडलं ते पाहून नेटकरीही झाले हैराण! Video Viral

Chhatrapati Sambhajinagar Night Safety Test: दिल्लीतील रात्रीच्या सुरक्षेच्या चाचणीनंतर आता महाराष्ट्रातही एका कंटेंट क्रिएटरने महिलांच्या सुरक्षेबाबत एक अनोखा आणि धाडसी प्रयोग केला आहे. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये एका तरुणाने स्वतः मुलीचे कपडे घालून मध्यरात्री एकट्याने शहरात फिरून महिलांच्या सुरक्षेचा थेट 'रिॲलिटी चेक' (Reality Check) केला.शिवम चेके (Shivom Cheke) असे या तरुण युट्युबरचे नाव असून तो 'अनफिल्टर्ड शिवा' (@unfiltered_shivaaa) हे इन्स्टाग्राम अकाऊंट चालवतो. त्याने या संपूर्ण प्रयोगाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला असून, तो सध्या तुफान व्हायरल होत आहे..नेमका कसा केला प्रयोग?आपल्या एका मैत्रिणीशी चर्चा केल्यानंतर शिवमने रात्रीच्या वेळी पाश्चात्य (Western) कपडे घालण्याचे ठरवले. आपण घातलेल्या कपड्यांवरून लोक कशी प्रतिक्रिया देतात आणि रात्रीच्या वेळी स्त्रियांशी कसे वागतात, हे पाहणे हा या प्रयोगाचा मुख्य उद्देश होता.स्कूटरवरून रात्रीचा प्रवास: व्हिडिओच्या सुरुवातीला तो म्हणतो, "मित्रांनो, आज मी मुलगी बनून छत्रपती संभाजीनगरात रात्रीच्या वेळी मुली किती सुरक्षित आहेत हे पाहणार आहे."चेहरा झाकून शहरात फिरला: त्याने वेस्टर्न ड्रेस घालून डोक्यावरून स्कार्फ बांधला आणि स्वतःच्या स्कूटरवरून मध्यरात्री शहरातील रस्त्यांवर प्रवास सुरू केला..'सुनो सुनो सेन्योरिटा कहते हैं हम क्या' अमृता खानविलकर, नेहा पेंडसेसह सोनालीचा भन्नाट डान्स, Video Viral.रस्त्यावर उतरताच काय घडले?शिवमच्या दाव्यानुसार, रस्त्यावर उतरताच त्याला लोकांच्या संशयास्पद आणि वाईट नजरांचा सामना करावा लागला-सततच्या वाईट नजरा: रस्त्यावरून गाडी चालवताना आणि वेगवेगळ्या ठिकाणी थांबल्यावर अनेक लोक त्याच्याकडे वाईट नजरेने पाहत असल्याचे त्याच्या लक्षात आले.गाडीवरून पाठलाग झाल्याचा आरोप: या प्रयोगादरम्यान परिस्थिती तेव्हा अधिक भीतीदायक बनली, जेव्हा एका अज्ञात तरुणाने त्याचा बराच वेळ गाडीवरून पाठलाग (Stalking) केला. "मी एवढा वेळ फिरतोय आणि एक मुलगा सतत माझा पाठलाग करतोय," असे त्याने व्हिडिओत सांगितले.."काहींमध्ये अजूनही माणुसकी शिल्लक!"रात्रीच्या वेळी वाईट अनुभव आले असले, तरी शिवमने काही चांगल्या प्रसंगांचाही उल्लेख केला. प्रवासादरम्यान काही अनोळखी लोकांनी त्याच्याजवळ येऊन 'काही मदत हवी आहे का?' अशी प्रेमाने चौकशी केली.या अनुभवावर बोलताना तो म्हणाला, "लोकांमध्ये राक्षसी वृत्ती तर आहेच, पण काही लोकांमध्ये अजूनही माणुसकी शिल्लक आहे.".सोशल मीडियावर चर्चेला उधाणहा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर सोशल मीडियावर नेटिझन्सकडून मोठ्या प्रमाणात प्रतिक्रिया उमटत आहेत. रात्रीच्या वेळी एकट्याने प्रवास करताना मुलींंना कोणत्या प्रकारच्या मानसिक अन् शारीरिक भीतीचा सामना करावा लागतो, यावर आता गंभीर चर्चा सुरू झाली आहे..रशियात टेस्ट ट्यूब फुटली अन् पसरला अत्यंत घातक 'न्यूमोनिक प्लेग'! २८ वर्षीय महिला टेक्निशियनचा मृत्यू; १९७ जण क्वारंटाइन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.