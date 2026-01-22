Trending News

Viral Video : पुणे अन् बेंगळुरू उगीच बदनाम, दुबईतील हा व्हिडिओ पाहून तुम्हीही डोक्याला हात लावाल

Traffic Crisis : महिला सहकाऱ्याला ऑफिसमधून बाहेर पडल्यानंतर दीड तास ट्रॅफिकमध्ये अडकावे लागले. धक्कादायक म्हणजे, दीड तासानंतरही ती महिला ऑफिसपासून काही पावलांवरच होती. या व्हिडिओमुळे “फक्त पुणे-बेंगळुरूच बदनाम” ही धारणा बदलत असल्याचे नेटिझन्स म्हणत आहेत.
A viral video shows massive traffic congestion in Dubai, proving that traffic jams are a global urban challenge, not limited to Indian cities.

A viral video shows massive traffic congestion in Dubai, proving that traffic jams are a global urban challenge, not limited to Indian cities.

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

भारतातील दिल्ली, पुणे, बेंगळुरु शहरात रोजच्या वाहतुकोंडीने नागरिक हैराण झाले आहेत. पण सोशल मीडियावर सध्या व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ पाहून तुमची ही धारणा बदलेल, कारण दुबईतील एक व्हिडिओ सध्या समोर आला असून वाहतुक कोंडी ही केवळ भारतातपुरतीच नाही तर जगातील प्रमुख शहरातील समस्या बनल्याचे दिसून येते.

Loading content, please wait...
pune
Dubai
Traffic
bengaluru

Related Stories

No stories found.