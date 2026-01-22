Viral Video : पुणे अन् बेंगळुरू उगीच बदनाम, दुबईतील हा व्हिडिओ पाहून तुम्हीही डोक्याला हात लावाल

भारतातील दिल्ली, पुणे, बेंगळुरु शहरात रोजच्या वाहतुकोंडीने नागरिक हैराण झाले आहेत. पण सोशल मीडियावर सध्या व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ पाहून तुमची ही धारणा बदलेल, कारण दुबईतील एक व्हिडिओ सध्या समोर आला असून वाहतुक कोंडी ही केवळ भारतातपुरतीच नाही तर जगातील प्रमुख शहरातील समस्या बनल्याचे दिसून येते. .फरहान बशीर नावाच्या एका वापरकर्त्याने @farhan.alliance या इन्स्टाग्राम हँडलचा वापर करून एक व्हिडिओ शेअर केला जो आता नेटिझन्समध्ये चर्चेचा विषय बनला आहे. या व्हिडिओमध्ये फरहान दुबईतील तिच्या ऑफिसमधून बाहेर पडल्यानंतर तासन्तास ट्रॅफिक जाममध्ये अडकलेल्या एका महिला सहकाऱ्याची दुर्दशा दाखवतो..फरहानच्या म्हणण्यानुसार, ती महिला संध्याकाळी ६:३० च्या सुमारास ऑफिसमधून बाहेर पडली, परंतु रात्री ८ वाजेपर्यंत रस्त्यावर होती. धक्कादायक म्हणजे, दीड तासानंतरही ती तिच्या ऑफिसपासून काही पावलांवरच पोहोचू शकली. .त्यानंतर त्याने कॅमेऱ्यावर त्याचे ऑफिस दाखवले, जे जाममध्ये अडकलेल्या कारमधून स्पष्टपणे दिसत होते. व्हिडिओमध्ये महिला सहकाऱ्याचा थकवा आणि असहाय्यता स्पष्टपणे दिसून येते, ज्यामुळे दुबईच्या चमक आणि ग्लॅमरमागे, गोंगाटयुक्त वाहतूक एक कठोर वास्तव बनले आहे हे उघड होते..Viral Video: लेकीची भेट ठरली अखेरची! मुलीला शाळेत सोडायला आलेल्या पित्याचा गेटवरच मृत्यू, हृदयद्रावक व्हिडिओ पाहून डोळे पाणावतील.'फक्त बेंगळुरू, पुण्याला बदनाम केले जाते'व्हिडिओ व्हायरल होताच, भारतीयांनी त्याची तुलना बेंगळुरू आणि पुण्यातील ट्रॅफिकशी करायला सुरुवात केली. अनेक नेटिझन्स म्हणाले, "बेंगळुरूला त्याच्या वाहतुकीसाठी अनावश्यकपणे बदनाम केले जाते; आता दुबईची परिस्थिती पहा." लोक म्हणतात की हा व्हिडिओ परदेशात वाहतूक समस्या अस्तित्वात नसलेल्यांसाठी एक वास्तविकता तपासणारा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.