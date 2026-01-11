Trending News

बाबो! पुण्याच्या रस्त्यावर धावली दुबईची ‘Polaris Slingshot R’, कार पाहण्यासाठी पुणेकरांची गर्दी, viral video

PUNE STREETS WITNESS DUBAI SUPERCAR POLARIS SLINGSHOT R VIRAL VIDEO: पुण्याच्या रस्त्यांवर दुबईतील दुर्मिळ सुपरकार पोलारिस स्लिंगशॉट R धावताना दिसल्याचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे.
PUNE STREETS WITNESS DUBAI SUPERCAR POLARIS SLINGSHOT R VIRAL VIDEO

Apurva Kulkarni
Updated on

Dubai’s Polaris Slingshot R Spotted on Pune Roads: सोशल मीडियावर नेहमी काही न काही व्हायरल होत असतं. कधी कधी काही व्हिडिओ मजेशीर असतात की, नेटकऱ्यांचं फुल्ल ऑन मनोरंजन करतात. तर कधी कधी असे चित्र-विचित्र व्हिडिओ पहायला मिळतात. जे नेटकऱ्यांना काळजीत पाडतात. दरम्यान अशातच सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल होतोय. या व्हिडिओमध्ये दुबईतील दुर्मिळ सुपरकार पोलारिस स्लिंगशॉट पुण्याच्या रस्त्यावर धावताना पहायला मिळतेय.

