बाबो! पुण्याच्या रस्त्यावर धावली दुबईची ‘Polaris Slingshot R’, कार पाहण्यासाठी पुणेकरांची गर्दी, viral video

Dubai’s Polaris Slingshot R Spotted on Pune Roads: सोशल मीडियावर नेहमी काही न काही व्हायरल होत असतं. कधी कधी काही व्हिडिओ मजेशीर असतात की, नेटकऱ्यांचं फुल्ल ऑन मनोरंजन करतात. तर कधी कधी असे चित्र-विचित्र व्हिडिओ पहायला मिळतात. जे नेटकऱ्यांना काळजीत पाडतात. दरम्यान अशातच सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल होतोय. या व्हिडिओमध्ये दुबईतील दुर्मिळ सुपरकार पोलारिस स्लिंगशॉट पुण्याच्या रस्त्यावर धावताना पहायला मिळतेय. .सध्या या कारचा व्हिडिओ मोठा प्रमाणात viral होतोय. ही गाडी पाहून लोकांची पुण्याच्या रस्त्यावर गर्दी जमली होती. तसंच अनेक पुणेकर गाडीचा फोटो काढण्यात देखील दंग होते. काही क्षणातच सोशल मीडियावर या गाडीचा video viral झाला. पुण्याच्या रस्त्यांवर धारणारी दृमिळ गाडी सुपरकार पोलारिस स्लिंगशॉट आहे. मागे दिल्लीमध्ये देखील दुबईच्या कार पाहून लोक शॉक झाले होते. .सध्या social media वर या अनोख्या कारची चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. ही लक्झरी सुपरकार अनोख्या पद्धतीनं बनवण्यात आलीय. लो स्लंग बॉडी तसंच डॅशिंग स्पोर्टी लूकमुळे ही कार पुणेकरांच्या पसंतीस उतरली आहे. पुण्याच्या रस्त्यांवर अशी कार पाहायला मिळणे ही दुर्मिळच गोष्ट आहे. पोलारस स्लिंगशॉट ही कार सुपरबाईक तसंच रोडस्टारचं मिश्रण आहे. या कारला पुढे दोन चाकं आणि मागे फक्त एकच चाक आहे. तसंच ही कार सुपर स्पीडने रस्त्यावर धावते. स्पोर्ट्स कार म्हणूनही या कारला ओळखलं जातं..सध्या सोशल मीडियावर VIRAL VIDEO होतोय. या व्हिडिओला पाहता पाहता लाखोच्या वर लाईक्स आणि कमेट्स देखील आलेत. पुण्याच्या रस्त्यांवर ही दुबईची गाडी दिसणं ही मोठी गोष्ट मानली जाते. परंतु अनेकांना असा प्रश्न पडलाय की, दुबईची ही कार पुण्यात आली कशी..सचिन पिळगांवकरांच्या 'या' बॉलिवूड अभिनेत्रीसोबत रंगलेल्या अफेअरच्या चर्चा, अभिनेत्री म्हणाली...'एका व्यक्तीमुळे आमच्यात...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.