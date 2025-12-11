Cancer Specialist: जास्त अंडी खाल्ल्याने खरंच कॅन्सर होतो? बॉम्बे हॉस्पिटलचे डॉ. दिलीप निकम यांनी दिली माहिती

Social Medial Viral Message: दैनंदिन जीवनामध्ये अंड्यांचं प्रमाण तसं सर्वाधिक आहे. मात्र हीच अंडी जास्त प्रमाणात खाल्ल्यास कॅन्सर होऊ शकतो, अशी एक बातमी पसरली आहे. सोशल मीडियात व्हायरल झालेल्या मेसेजमध्ये खरंच तथ्य आहे का? बॉम्बे हॉस्पिटलचे कॅन्सर स्पेशालिस्ट दिलीप निकम यांनी 'साम टीव्ही'शी बोलताना याबाबत सविस्तर माहिती दिली आहे..डॉक्टर निकम म्हणतात, बऱ्याच लोकांच्या दररोजच्या आहारात अंडी असतात. यातून शरीराला विटॅमीन ए, डी, ऑक्साईड मिनरल्स अशा आवश्यक गोष्टी मिळतात. अंडी जास्त खाल्ल्याने एखाद्याला कॅन्सर होतो का? या प्रश्नाचं संशोधन बऱ्याच ठिकाणी झालेला आहे. पाच लाख लोकांचा अभ्यास करण्यात आला, जगभरातील संशोधन एकत्रित करून त्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला. त्यातून अंड्यांचं जास्त सेवन केल्याने कुठलाही कॅन्सर होत नाही, असं स्पष्ट झालं..Premium|Goa Night Club Fire: दिल्लीतला एक पत्ता आणि ४२ कंपन्या, गोव्यातील नाईट क्लबच्या मालकांचे उद्योग, गैरव्यवहारांचा संशय.सोशल मीडियात एक बातमी व्हायरल झाली. एका विशिष्ट ब्रँडच्या अंड्याचं सोशधन करण्यात आलं, त्या अंड्यांमध्ये नायट्रोफेलो जास्त प्रमाणात आढळलं आणि त्यामुळे कॅन्सर होतो, अशी अफवा पसरली. डॉक्टर निकम पुढे सांगतात, एक कॅन्सर तज्ज्ञ म्हणून मला असं सांगावसं वाटतं त्या न्यूजची विश्वासार्हता तपासून पाहिली पाहिजे..''खरंच अशी केमिकल त्या अंड्यांमध्ये आढळली आहेत की नाहीत, याचं संशोधन होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे अशा कुठल्याही गोष्टींवर विश्वास ठेवून अंडी कमी खाणे योग्य नाही. अन्नधान्याचं उत्पादन वाढवण्यासाठी आपण रासायनिक फवारणी करतो, याचा विचार केला पाहिजे. दूध किंवा डेअरी प्रोडक्टमध्ये हार्मोन्सचं प्रमाण असतं. हे प्रमाण मात्र चिंताजनक वाढलेलं आहे. परंतु पोल्ट्री आणि अंडे यांच्या बाबतीत संशोधन झालं पाहिजे.'' असं डॉक्टर निकम म्हणाले..रांगण्याच्या वयात पाण्यात चिमुकल्या जलतरणपटूने वेदाने रचला इतिहास, 10 मिनिटांत 100 मीटर पोहली, Video Viral .अंड्यामुळे कॅन्सर होतो, असा पुरावा नाही. त्यामुळे अंडी खाल्ली पाहिजेत. कारण अंडी पूर्ण अन्न आहेत. साधारणपणे दिवसातून एक आणि आठवड्यातून पाच ते सहा अंडी खाणं चागलं आहे. कुठल्याही ऐकीव गोष्टींवर विश्वास ठेऊ नये, असं डॉक्टर निकम म्हणतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.