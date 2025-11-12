cctv footage: मृत्यू दिसला! बराच वेळ वरती बघितलं अन् कोसळले; मंदिरामध्ये वृद्धाचा मृत्यू, Video Viral

नवी दिल्लीः मंदिरात दर्शन घेत असताना एका वृद्ध व्यक्तीचा अचानक कोसळून मृत्यू झाल्याचा हृदयद्रावक व्हिडिओ सोशल मीडियात व्हायरल झाला आहे. सीटीव्हीमध्ये कैद झालेल्या या व्हिडिओमध्ये, वृद्ध व्यक्ती बराच वेळ वरती एका कोपऱ्यात काहीतरी बघत होते, असं दिसतंय. काही वेळातच ते कोसळले आणि त्यांना हृदयविकाराचा झटका आला..सीसीटीव्ही फुटेजवरील वेळेनुसार सकाळी १०:१० वाजता या वृद्धाने शेवटचा श्वास घेतला. ही घटना ज्या मंदिरात घडली, त्याचे नेमके ठिकाण अद्याप समजू शकलेले नाही. हा प्रकार घडला तेव्हा मंदिरात इतर भाविकही उपस्थित होते. सुरुवातीला हे वृद्ध मंदिरात आले. ते बराच वेळ वरच्या दिशेला कोपऱ्यात काहीतरी बघत होते. नंतर ते भींतीला टेकून बसले, तेव्हाच त्यांना हृदयविकाराचा झटका आला. यावेळी मंदिरात इतरही भाविक होते..त्यांना श्वास घेण्यासाठी त्रास होऊ लागला. त्याचवेळी जवळ असलेल्या एका भाविकाने त्यांच्याकडे धाव घेतली आणि त्यांच्या तब्येतीची चौकशी केली. ही घटना मागच्या शुक्रवारी घडली आहे. या दुर्दैवी मृत्यूने हळहळ व्यक्त होतेय..महिला आता कोणत्याही काळजीशिवाय रात्रीची ड्युटी करू शकतात! राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, पाहा संपूर्ण नियमावली.व्हायरल झालेला हा सीसीटीव्ही व्हिडिओ सर्वप्रथम 'वनराज जालू' नावाच्या इंस्टाग्राम खात्यावरुन शेअर झाला होता. या व्हिडिओला आतापर्यंत ४.६ मिलियनहून अधिक व्ह्यूज मिळाले आहेत. व्हिडिओवर प्रतिक्रिया देताना, काही नेटिझन्सनी मत व्यक्त केले की, या वृद्धाला कदाचित त्यांच्या आयुष्याचे शेवटचे क्षण जवळ आल्याची जाणीव झाली असावी..Groom’s 10 Demands Before Marriage : लग्नाच्याआधी नवरदेवानं केल्या अशा काही मागण्या, की सासऱ्यांच्या डोळ्यात आलं पाणी!.यापूर्वीदेखील घडली अशीच घटनायापूर्वी वृंदावन येथील बांके बिहारी मंदिरात अशीच एक घटना समोर आली होती. दिल्लीतील एका ७० वर्षीय व्यक्तीचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाला होता. सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये दिसत होतं की अखिल कुमार नावाचे हे वृद्ध विश्रांती घेत असताना त्यांची तब्येत बिघडली. त्यांना तातडीने वैद्यकीय मदतीसाठी नेण्यात आले, परंतु त्यांचा मृत्यू झाला. मागील पाच वर्षांपासून त्यांच्यावर हृदयविकाराचे उपचार सुरू होते, अशी माहिती त्यांच्या कुटुंबीयांनी दिली होती. त्यानंतर आता हा नवीन व्हिडीओ समोर आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.