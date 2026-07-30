वडिलांनंतर मुलगा हाच कुटुंबाचा मुख्य आधारस्तंभ असतो असे म्हटले जाते. समाजाने नेहमीच पुरुषांवर कुटुंबाच्या संरक्षणाची जबाबदारी सोपवली आहे. त्यामुळेच, जेव्हा एखादे वडील आपल्या आयुष्याच्या अंतिम टप्प्यावर असतात, तेव्हा ते आपल्या मुलाला मग तो तरुण असो वा लहान असो त्याला मार्गदर्शन आणि सूचना देतात. सध्या सोशल मीडियावर असाच एक भावनिक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे, ज्याने पाहणाऱ्यांचे डोळे पाणावले आहेत या व्हिडिओमध्ये मृत्यूच्या दारात असलेले वडील आपल्या सात वर्षांच्या मुलाला जे शब्द सांगतात, ते पाहून नक्कीच तुमच्या डोळ्यांत पाणी आल्याशिवाय राहणार नाही. .सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ खूप व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये एक व्यक्ती जी कॅन्सरचा रुग्ण असल्याचे समजते.आपल्या शेवटच्या क्षणी मृत्यूशी झुंज देत आहे. त्याच्या शेजारी त्याचा सात वर्षांचा मुलगा बसला आहे आणि वडिलांचे शब्द अतिशय लक्षपूर्वक ऐकत आहे. शेवटचा श्वास घेताना, वडील आपल्या मुलाला सांगतात की त्याने नेहमी आपल्या आईचे ऐकावे, तिचे म्हणणे मानावे आणि आपल्या बहिणींची काळजी घ्यावी. या व्हिडिओमधील वडिलांचा संदेश मनाला खोलवर स्पर्श करणारा आहे; असा हृदयस्पर्शी व्हिडिओ क्वचितच पाहायला मिळतो. .मृत्यूच्या दारात असतानाही कुटुंबाची चिंता व्हिडिओमध्ये मुलगा आपल्या वडिलांचे बोलणे अत्यंत एकाग्रतेने ऐकत आहे आणि त्याच्यावर सोपवली जाणारी जबाबदारी स्वीकारण्यास सज्ज असल्याचे दिसत आहे.वडिलांच्या शब्दांतून स्पष्ट होते की त्यांना आपल्या कुटुंबाची किती काळजी आहे स्वतःच्या आयुष्यापलीकडे जाऊनही आणि त्यांना कोणत्याही प्रकारच्या कठीण प्रसंगाला सामोरे जावे लागणे ही कल्पनाही त्यांना असह्य वाटते. हा व्हिडिओ इतका भावूक आहे की त्याने पाहणाऱ्यांच्या डोळ्यांत पाणी आणले आहे आणि त्यावर प्रतिक्रियांचा पाऊस पडत आहे..Viral Video: डोक्यावर बाईक घेतली अन् बसच्या पायऱ्या चढू लागला, ताकद पाहून यूजर्स म्हणाले "रिअल बाहुबली!" .युजर्स भावूकहा व्हिडिओ 'naughtyworld' या इन्स्टाग्राम अकाउंटवरून शेअर करण्यात आला आहे; याला लाखो व्ह्यूज आणि असंख्य लाईक्स मिळाले आहेत. सोशल मीडिया युजर्स विविध प्रकारच्या प्रतिक्रिया देत आहेत. एका युजरने लिहिले, "याने मला रडवले; इतक्या लहान वयात वडील गमावण्याचे दुःख मी समजू शकतो." दुसऱ्या एका युजरने लिहिले-वडिलांची जागा कोणीही घेऊ शकत नाही; वडील हेच तुमचे सर्वात मोठे हितचिंतक असतात. त्याच वेळी, आणखी एका युजरने लिहिले-हा अत्यंत वेदनादायी क्षण आहे, पण वेळेनुसार सर्व काही ठीक होईल....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.