Trending News

Viral Video : "बहि‍णींची काळजी घे, आईला दुखवू नकोस..." मृत्यूच्या दारात असलेल्या वडिलांचा चिमुकल्याला शेवटचा संदेश, व्हिडिओ पाहून डोळे पाणावतील

Viral Video India : मुलगा अत्यंत शांतपणे वडिलांचे शब्द ऐकत असल्याचे व्हिडिओत दिसते.सोशल मीडियावर हा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला आहे. लोकांनी यावर भावनिक प्रतिक्रिया देत वडिलांचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे.
A heartbreaking moment shows a terminally ill father sharing his final advice with his young son

A heartbreaking moment shows a terminally ill father sharing his final advice with his son

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

वडिलांनंतर मुलगा हाच कुटुंबाचा मुख्य आधारस्तंभ असतो असे म्हटले जाते. समाजाने नेहमीच पुरुषांवर कुटुंबाच्या संरक्षणाची जबाबदारी सोपवली आहे. त्यामुळेच, जेव्हा एखादे वडील आपल्या आयुष्याच्या अंतिम टप्प्यावर असतात, तेव्हा ते आपल्या मुलाला मग तो तरुण असो वा लहान असो त्याला मार्गदर्शन आणि सूचना देतात. सध्या सोशल मीडियावर असाच एक भावनिक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे, ज्याने पाहणाऱ्यांचे डोळे पाणावले आहेत या व्हिडिओमध्ये मृत्यूच्या दारात असलेले वडील आपल्या सात वर्षांच्या मुलाला जे शब्द सांगतात, ते पाहून नक्कीच तुमच्या डोळ्यांत पाणी आल्याशिवाय राहणार नाही.

Loading content, please wait...
Cancer
father and son
viral video