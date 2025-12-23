नियती इतकी निर्दयी कशी? अपघात आई-वडिलांचं छत्र हरवलं, निरागस लेकरांनी एकमेकांना सावरलं; पाहा VIDEO

A heart-wrenching viral video shows two young children who lost their parents :सोशल मीडियावर हृदय पिळवून टाकणारा एक व्हिडिओ प्रचंड व्हायरल होतो आहे. या व्हिडिओमध्ये दोन चिमुकले एकमेकांना मिठी मारताना दिसत आहेत. दोघांनी अलीकडेच एका भीषण अपघातात आपल्या आई वडिलांना गमावलं आहे. अशातच आता दोघेच एकमेकांना आधार देत आहेत. हा भावूक करणारा व्हिडिओ सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय बनला आहे. या व्हिडीओवर अनेकांनी त्यांच्या भावनादेखील व्यक्त केल्या आहेत. .या व्हिडीओतील भावूक क्षण अनेकांना थक्क करतो आहे. तो पाहणाऱ्यांच्या काळजाला धस्स झालं आहे. एक्स या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर हा व्हिडीओ शेअर करण्यात आला आहे. यात दोन चिमुकली मुलं रस्त्याच्या कडेला उभे असलेली दिसत आहेत. त्यांच्या डोळ्यात अश्रू आणि चेहऱ्यावर वेदना आहेत. त्याचवेळी दोघांमधील आपुलकी आणि समजूतदारपणाचाही प्रत्यय येतो आहे..Viral Video : ''मॅडम माझ्या मुलीला मारू नका, तिला आई नाहीये'', भर वर्गात वडीलांना अश्रू अनावर; बाप-लेकीचा भावूक करणारा व्हिडीओ.यावेळी एक मुलगा दुसऱ्याचं अश्रू पुसताना दिसतो आहे. त्याचवेळी लहान भावाच्या डोक्यावरून हात फिरत त्याला धीर देतो आहे. हे दृश्य पाहून अनेकांच्या डोळ्यात नकळत पाणी आलं आहे. या व्हिडिओवर अनेक प्रतिक्रिया देखील उमटू लागल्या आहेत. आई वडिलांशिवाय जग किती कठोर असतं पण ही मुले एकमेकांची ताकद बनली आहे, असं एका युजरनं म्हटलं आहे..Viral Video : भाड्याचं नाही, तुमचं घर आहे! लेकानं आई-वडिलांना सरप्राइज, किल्ली हाती देताच डोळ्यात आलं पाणी; भावूक करणारा व्हिडीओ.तसेच देव नक्कीच या मुलांसाठी एखादा चमत्कार करेल, अशी प्रतिक्रिया अन्य एका युजरने दिली आहे. हा प्रचंड व्हायरल झाला असून त्याला लाखो व्हूज मिळाले आहेत. अनेक जण हा व्हिडिओ शेअर करत आहे. तसेच यावर प्रतिक्रियासुद्धा देत आहेत. प्रेम आणि आधार हीच आपलं सर्वात मोठी शक्ती असते, याची जाणीव करून देणारा हा व्हिडिओ आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.