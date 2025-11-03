Trending News

Luxury toilet seat : बापरे!!! एका ‘टॉयलेट सीट’ची किंमत तब्बल ८८ कोटी रुपयांपेक्षाही जास्त

Toilet Seat Worth 88 Crore Goes Viral : जाणून घ्या, नेमकं असं आहे तरी काय यामध्ये विशेष आणि कोणी बनवली आहे?
An image showing the luxurious bathroom setup that reportedly includes a toilet seat worth ₹88 crore — sparking massive debate online.

expensive toilet seat : मागील काही दिवसांपासून एक टॉयटेल सीट चांगलाच चर्चेचा विषय बनत आहे. यामागे कारणही तेवढंच खास आहे. कारण, या टॉयलेट सीटची किंमत तब्बल ८८ कोटी रुपये आहे. होय!! तुम्ही बरोबरच वाचत आहात. हे साधंसुधं टॉयलेट सीट नाही तर प्रसिद्ध इटालीयन कलाकार मॉरिजियो कॅटेलन यांनी १८ कॅरेट शुद्ध सोन्यापासून ते तयार केलेलं आहे. 

विशेष म्हणजे या टॉयलेट सीटला १८ नोव्हेंबर रोजी न्यूयॉर्कच्या सोथेबीज लिलावात सादर केले जाणार आहे. सांगितले जात आहे की, या टॉयलेट सीटला विशेष कलाकुसरीने बनवलं गेलं आहे आणि याचे वजन २२३ पाउंड आहे. याची सुरुवातीची बोली जवळपास १० मिलिनय डॉलर म्हणजे ८८ कोटी ठेवण्यात आली आहे. सोथेबीज यांच्या मते ही बोली आणखी वाढू शकते. 

सोनेरी सिंहासनासारखी वाटणारी टॉयलेट सीट ८ नोव्हेंबरपासून सोथेबीजच्या नवीन मुख्यालय, ब्रुअर बिल्डिंगमधील बाथरूममध्ये प्रदर्शित केली जाईल. पर्यटकांना ती पाहण्याची संधी मिळेल. यापूर्वी, हेच टॉयलेट सीट गुगेनहाइम संग्रहालयात (२०१६) प्रदर्शित करण्यात आले होते. यावर कुणीही बसणार नाही असे आयोजकांनी सांगितले आहे. तर सोथेबीचे तज्ज्ञ डेव्हिड गॅल्पेरिन म्हणाले, की कलाकृतीवर लोकांनी बसावं असं आम्हाला वाटत नाही.

कॅटेलन यांनी ही कलाकृती एक विरोधाभासी सामाजिक भाष्य म्हणून तयार केली होती आणि तिला "अमरिका" असे नाव दिले होते. त्यांनी सांगितले की त्यांना कोणत्यातरी मौल्यवान वस्तूला "सर्वात कमी महान आणि सर्वात आवश्यक ठिकाणी ठेवायचे होते.

