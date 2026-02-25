Trending News

Viral Video: ‘संस्कार’ म्हणजे काय ते दाखवलं! वडिलांचा व्हिडिओ पाहून नेटकऱ्यांनी केलं कौतुक

Viral Video: सध्या सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ तुफान व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये एक वडील आपल्या मुलाला चांगले वळण लावळ लावतांना दिसत आहे. यूजर्स वडिलाचे कौतुक करत आहेत.
Sakal

Puja Bonkile
Viral Video: ट्रेनमध्ये प्रवास करताना अनेकदा असं घडतं की प्रवासी काही वस्तू जमिनीवर टाकतात. काही प्रवासी ताबडतोब सफाई कर्मचाऱ्यांना कचरा साफ करण्यासाठी बोलावतात, तर काहीजण कचरा तसाच सोडून देतात. अलिकडेच व्हायरल झालेल्या एका व्हिडिओमध्ये एका व्यक्तीने त्याच्या मुलाने ट्रेनमध्ये चिप्स टाकल्याच्या एका छोट्या घटनेचा धडा म्हणून वापर केला. स्वतः चिप्स साफ करण्याऐवजी किंवा रेल्वे कर्मचाऱ्यांची मदत घेण्याऐवजी, त्याने आपल्या लहान मुलाला ते उचलण्यासाठी मार्गदर्शन केले. 

