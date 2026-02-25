Viral Video: ‘संस्कार’ म्हणजे काय ते दाखवलं! वडिलांचा व्हिडिओ पाहून नेटकऱ्यांनी केलं कौतुक

Viral Video: ट्रेनमध्ये प्रवास करताना अनेकदा असं घडतं की प्रवासी काही वस्तू जमिनीवर टाकतात. काही प्रवासी ताबडतोब सफाई कर्मचाऱ्यांना कचरा साफ करण्यासाठी बोलावतात, तर काहीजण कचरा तसाच सोडून देतात. अलिकडेच व्हायरल झालेल्या एका व्हिडिओमध्ये एका व्यक्तीने त्याच्या मुलाने ट्रेनमध्ये चिप्स टाकल्याच्या एका छोट्या घटनेचा धडा म्हणून वापर केला. स्वतः चिप्स साफ करण्याऐवजी किंवा रेल्वे कर्मचाऱ्यांची मदत घेण्याऐवजी, त्याने आपल्या लहान मुलाला ते उचलण्यासाठी मार्गदर्शन केले. .हा व्हिडिओ इंस्टावर @travelwithsamalvlogs या अकाउंटवर शेअर करण्यात आला आहे. सामल त्याच्या दोन वर्षांच्या मुलासोबत ट्रेनने प्रवास करत असताना ही घटना घडली. खेळत असताना, मुलाने जमिनीवर चिप्स सांडले, त्याला माहित नव्हते की असे घाणेरडे पदार्थ बनवू नयेत. त्याने कॅप्शनमध्ये लिहिले, "एक क्षणासाठी, माझ्याकडे एक सोपा पर्याय होता. मी ते स्वतः शांतपणे स्वच्छ करू शकलो असतो. ते फक्त काही सेकंद लागले असते. कोणालाही लक्षात आले नसते. कोणतीही गैरसोय नाही. पण मी थांबलो. कारण कधीकधी सोयीसुविधा शिकवण मोठी असते." .त्याने त्याच्या मुलाला विचारले की जमिनीवर सांडलेल्या वस्तू कोण साफ करेल. मुलाचे गोंधळलेले भाव पाहून सामलने अशा परिस्थितीत कसे प्रतिसाद द्यायचे ते प्रेमाने समजावून सांगितले. "मी स्पष्ट केले, 'हे आमचे घर नाही, पण तरीही ते आमचे ठिकाण आहे. ही ट्रेन आपल्या सर्वांची आहे. जेव्हा आपण एखादी जागा खराब करतो करतो तेव्हा दुसऱ्याने ते साफ करावे लागते.'" त्याच्यावर शांतता पसरली. मग, त्याने हळू हळू खाली वाकून चिप्स उचलले. आता व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये, सामलचा मुलगा हळूहळू चिप्स उचलताना आणि 'ट्रे'वर एक एक ठेवताना दिसत आहे. .हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर अनेक यूजर्संनी पालकत्वाचे कौतुक केले. व्हिडिओला 15 लाखांहून अधिक व्ह्यूज आणि लाखो लाईक्स मिळाले आहेत. व्हिडिओमध्ये, तो माणूस म्हणाला, "ना फटकारणे, ना राग. फक्त समजून घेण्याचा एक क्षण. आणि त्या छोट्याशा कृतीतून मोठा धडा मिळाला. स्वच्छता सूचनांनी शिकवली जात नाही..दुसऱ्या यूजरने लिहिले, "लाखो लोक दररोज भारतीय रेल्वेवर प्रवास करतात. गाड्या स्वच्छ ठेवणे हे केवळ कर्मचाऱ्यांचे कर्तव्य नाही; ती एक सामायिक जबाबदारी आहे." तिसऱ्याने लिहिले, "उत्कृष्ट!" तर अनेक यूजर्संनी हार्ट आणि थम इमोजी दिला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.