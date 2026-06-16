Video: बापरे! बनावट दुधाचा तलाव बघितला का? शेकडो टँकर्स केले रिकामे; व्हिडीओ नेमका कुठला?

FDA Action on Fake milk: सध्या सर्वत्र चर्चा आहे ती भेसळखोरांची. जेव्हापासून आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे यांनी अन्न व औषध प्रशासनाच्या आयुक्तपदाची धुरा हाती घेतली आहे, तेव्हापासून अन्नपदार्थात भेसळ करणाऱ्यांची आणि प्रतिबंधित पदार्थ विकणाऱ्यांची झोप उडाली आहे. त्यातच आता प्रतिबंधित पदार्थांची विक्री करणारे आणि संबंधित साखळी चालवणाऱ्यांवर थेट मकोका कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्याचा निर्णय तुकाराम मुंढे यांनी घेतला आहे..राज्यातल्या अनेक शहरांमध्ये अन्न व औषध प्रशासनाच्या पथकाची कारवाई सुरु आहे. कुठल्याही क्षणी पथक येईल, या भीतीपोटी भेसळखोरांनी आपली दुकानं बंद ठेवलेली आहेत. आतापर्यंत शेकडो लोकांवर गुन्हे दाखल झालेले आहेत. तर हजारो टन भेसळीचा माल जप्त करण्यात आलेला आहे..लग्नानंतर होईलच प्रेम मालिकेची वेळ बदलली, 'या' वेळेस प्रेक्षकांच्या भेटीला, कोण घेणार निरोप?.विशेषतः दूध आणि दुधापासून बनवलेल्या पदार्थांमध्ये राजरोसपणे भेसळ केली जाते. त्यामुळे तुकाराम मुंढेंनी थेट इशारा देत कुणालाही सोडणार नसल्याचं म्हटलंय. एवढंच नाहीतर इतरही खाद्यपदार्थांची स्टॉल्स, हॉटेल्स आणि आणि दुकानांवर धाडमोहीम सुरु आहे..अनेक ठिकाणी लोक भेसळीचा माल नष्ट करताना दिसून येत आहेत. त्यातच आता एक व्हिडीओ सोशल मीडियात व्हायरल झाला आहे. यात दुधाचे अनेक टँकर रिते करताना दिसून येतंय. टँकरमधील दूध मोकळ्या जागेत सोडल्याने सर्वत्र दूधच दूध दिसून येतंय, जणूकाही दुधाचा तलावच..Cabinet Meeting : नागपूरमधील सर्वात मोठ्या वैद्यकीय प्रकल्पाला मंजुरी, मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आले ६ मोठे निर्णय, वाचा....हा व्हिडीओ रात्रीच्या वेळेचा आहे. मात्र नेमका व्हिडीओ कुठला आहे आणि कधीचा आहे, हे कळू शकलेलं नाही. परंतु बनावट दूध किती प्रमाणात तयार होतं आणि कशापद्धतीने राजरोस विकलं जातं, याचा हा नमुना आहे. एक अधिकारी इमानदारीने काम करायला लागला तर मोठे क्रांतिकारी बदल घडू शकतात, असं दिसून येतंय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.