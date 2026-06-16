Video: बापरे! बनावट दुधाचा तलाव बघितला का? शेकडो टँकर्स केले रिकामे; व्हिडीओ नेमका कुठला?

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FDA Commissioner Tukaram Mundhe orders strict legal action and invokes anti-organized crime laws: राज्यातल्या अनेक शहरांमध्ये अन्न व औषध प्रशासनाच्या पथकाची कारवाई सुरु आहे. कुठल्याही क्षणी पथक येईल, या भीतीपोटी भेसळखोरांनी आपली दुकानं बंद ठेवलेली आहेत.
MCOCA Against Adulterators

MCOCA Against Adulterators

esakal

संतोष कानडे
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FDA Action on Fake milk: सध्या सर्वत्र चर्चा आहे ती भेसळखोरांची. जेव्हापासून आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे यांनी अन्न व औषध प्रशासनाच्या आयुक्तपदाची धुरा हाती घेतली आहे, तेव्हापासून अन्नपदार्थात भेसळ करणाऱ्यांची आणि प्रतिबंधित पदार्थ विकणाऱ्यांची झोप उडाली आहे. त्यातच आता प्रतिबंधित पदार्थांची विक्री करणारे आणि संबंधित साखळी चालवणाऱ्यांवर थेट मकोका कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्याचा निर्णय तुकाराम मुंढे यांनी घेतला आहे.

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