शिवाजी महाराजांचा पहिला पुतळा उभारतानाची दृष्य! पुण्यातील १९२८ ची ऐतिहासिक मिरवणूक, ९७ वर्षांनंतरही... Video पाहा

छत्रपती शिवाजी महाराजांचा भारतातील सर्वात पहिला पुतळा १९२८ साली पुण्यात उभारला गेला. हा भव्य आश्वारूढ पुतळा आजही श्री शिवाजी प्रिपरेटरी मिलिटरी स्कूलच्या (आता मिलिटरी नर्सिंग कॉलेज) आवारात अभिमानाने उभा आहे. या पुतळ्यामागची कहाणी आणि त्याची मिरवणूक आजही चर्चेत आहे. .हा पुतळा उभारण्याची कल्पना सर्वप्रथम कोल्हापूरचे राजर्षी शाहू महाराज यांची होती. १९१७ मध्येच त्यांनी याबाबत निर्णय घेतला. प्रिन्स ऑफ वेल्सच्या (नंतरचे किंग एडवर्ड आठवे) हस्ते १९२१ मध्ये पुतळ्याची पायाभरणी झाली. पण १९२२ मध्ये शाहू महाराजांचे अकाली निधन झाल्याने त्यांचे हे स्वप्न अपूर्ण राहिले. त्यांच्यानंतर कोल्हापूर गादीचे छत्रपती राजाराम महाराज यांनी हे कार्य पूर्णत्वास नेले..Shivaji Maharaj: तर शेतकऱ्याला जीवंत जाळल्यासारखं होईल… प्रत्येक राजकारण्यांनी वाचावं असं होतं शिवरायांचं कृषी धोरण, नक्की वाचा....११ वर्ष मेहनत घेऊन हा अतिभव्य पुतळा तयारप्रसिद्ध शिल्पकार नानासाहेब करमरकर यांनी तब्बल ११ वर्ष मेहनत घेऊन हा अतिभव्य पुतळा तयार केला. शिवाजी महाराजांच्या कालखंडातील दस्तएवज, चित्रे, शिल्पे यांचा सखोल अभ्यास करून त्यांनी पुतळ्याला ऐतिहासिकदृष्ट्या अचूक स्वरूप दिले. पुतळा पूर्ण झाल्यानंतर तो मुंबईहून पुण्याकडे आणला गेला..हजारो पुणेकर रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला उभे२८ नोव्हेंबर १९२८ रोजी पुणे रेल्वे स्टेशनपासून पुतळ्याची अतिशय भव्य मिरवणूक निघाली. या मिरवणुकीत ब्रिटिश काळातील घोडेस्वार सेना, हत्ती, बँड, तब्बल १०० हून अधिक घोडे आणि ब्रिटिश अधिकारीही सहभागी झाले होते. हजारो पुणेकर रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला उभे राहून टाळ्या आणि जयजयकार करत होते. मिरवणुकीचे हे दुर्मीळ चित्रण करणारा ब्लॅक अँड व्हाईट व्हिडिओ आज ९७ वर्षांनंतर सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला आहे..मुंबई प्रांताचे तत्कालीन गव्हर्नर सर लेस्ली विल्सनअखेर मुंबई प्रांताचे तत्कालीन गव्हर्नर सर लेस्ली विल्सन यांच्या हस्ते पुतळ्याचे औपचारिक अनावरण झाले. इंग्रज सरकारनेही या पुतळ्याला पूर्ण पाठिंबा दिला होता, ही बाब त्या काळात विशेष होती..व्हिडिओ फेसबुकवर व्हायरलहा पुतळा केवळ कला व शिल्पकला नव्हती, तर स्वराज्याच्या स्वप्नाचा पहिला भव्य साकार झालेला प्रत्यय होता. आजही तो व्हिडिओ पाहताना प्रत्येक मराठी माणसाच्या अंगावर स्वाभिमानाचे शहारे उभे राहतात. हा व्हिडिओ फेसबुकवर व्हायरल झाला आहे..Shivaji Maharaj Video: छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळातील रिझर्व बँक पाहिली का? व्हिडिओ व्हायरल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.