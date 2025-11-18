Trending News

शिवाजी महाराजांचा पहिला पुतळा उभारतानाची दृष्य! पुण्यातील १९२८ ची ऐतिहासिक मिरवणूक, ९७ वर्षांनंतरही... Video पाहा

Historic 1928 Pune Procession: शाहू महाराजांच्या स्वप्नापासून नानासाहेब करमरकरांच्या शिल्पकलेपर्यंत आणि ९७ वर्षांनंतर पुन्हा व्हायरल झालेल्या दुर्मीळ व्हिडिओची चर्चा मोठ्या निर्माण झाली
Sandip Kapde
छत्रपती शिवाजी महाराजांचा भारतातील सर्वात पहिला पुतळा १९२८ साली पुण्यात उभारला गेला. हा भव्य आश्वारूढ पुतळा आजही श्री शिवाजी प्रिपरेटरी मिलिटरी स्कूलच्या (आता मिलिटरी नर्सिंग कॉलेज) आवारात अभिमानाने उभा आहे. या पुतळ्यामागची कहाणी आणि त्याची मिरवणूक आजही चर्चेत आहे.

