19 Minute 34 Second Viral Video पासून ते अक्षय खन्नाच्या FA9LA डान्सपर्यंत..गेल्या वर्षी तूफान व्हायरल झाल्या 'या' 10 गोष्टी

२०२५ हे वर्ष सोशल मीडियावरील विविध ट्रेंड्स, वाद आणि मनोरंजक व्हिडिओंनी गाजले. जानेवारी २०२६ मध्ये मागे वळून पाहिले तर गेल्या वर्षातील टॉपच्या १० गोष्टींनी इंटरनेटवर अक्षरशः धुमाकूळ घातला होता. चला तर मग पाहूया काय काय व्हायरल झाले..19 मिनिटांचा व्हायरल व्हिडिओ (19 Minute Viral Video)2025 मधील सर्वात जास्त चर्चितेत राहिलेली आणि वादात सापडलेली ही घटना म्हणजे 19 minute 34 second चा व्हायरल व्हिडिओ. एका प्रसिद्ध इन्फ्लुएन्सरचा हा पेरसोनल व्हिडिओ लीक झाल्याचा दावा करण्यात आला होता, ज्यामुळे प्रायव्हसी आणि सायबर सुरक्षेवर मोठी चर्चा रंगली. अक्षय खन्नाचा 'FA9LA' डान्सबॉलिवूड अभिनेता अक्षय खन्नाच्या एका जुन्या गाण्यावरील डान्स स्टेप्सवर आधारित 'FA9LA' चॅलेंज २०२५ मध्ये तुफान व्हायरल झाले. इन्स्टाग्राम रील्सवर सेलिब्रिटींपासून सर्वसामान्यांपर्यंत प्रत्येकाने यावर डान्स केला. 'मोये मोये' चे नवीन व्हर्जन२०२४ मधून आलेला हा ट्रेंड २०२५ मध्ये नवीन ट्विस्टसह पुन्हा व्हायरल झाला. विविध फनी सिच्युएशन्समध्ये या संगीताचा वापर करून लाखो मिम्स बनवले गेले.AI इन्फ्लुएन्सर्सचा दबदबा२०२५ मध्ये मानवी इन्फ्लुएन्सर्सपेक्षा 'AI मॉडेल' जास्त चर्चेत राहिले. पूर्णपणे कॉम्प्युटरवर बनवलेल्या मॉडेल्सनी फॅशन शो आणि ब्रँड एंडोर्समेंटमध्ये मोठी जागा मिळवली.'लुकmaxxing' ट्रेंडतरुणांमध्ये स्वतःचा चेहरा आणि शरीर अधिक आकर्षक बनवण्यासाठी 'लुकmaxxing' हा शब्द आणि त्यासंबंधित व्हिडिओ २०२५ मध्ये प्रचंड ट्रेंड झाले.कॉन्टेंट क्रिएटर्सचे लग्न२०२५ मध्ये भारतातील अनेक मोठ्या यूट्यूबर्स आणि इन्फ्लुएन्सर्सनी मोठ्या थाटामाटात लग्ने केली, ज्यांच्या वेडिंग फिल्म्सला लाखो व्ह्यूज मिळाले. लग्नासाठीच्या वेगवेगळ्या थीम चर्चेचा विषय ठरल्याडीपफेक व्हिडिओंचा धोकासेलिब्रिटींचे हुबेहूब दिसणारे बनावट व्हिडिओ (Deepfake) २०२५ मध्ये मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाले, ज्यामुळे सरकारने कडक नियम लागू केले.'चायनीज स्ट्रीट फूड' चॅलेंजअनोखे आणि काहीसे विचित्र चायनीज स्ट्रीट फूड खाण्याचे व्हिडिओ फेसबुक आणि यूट्यूबवर २०२५ मध्ये ट्रेंडिंगमध्ये होते. लोकांनी असे विचित्र पदार्थ ट्राय देखील केलेरिॲलिटी शोमधील राडे'बिग बॉस' आणि इतर रिॲलिटी शोमधील स्पर्धकांचे वाद सोशल मीडियावर फॅन्डम्समध्ये मोठ्या वादाचे कारण ठरले.इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल'झीरो वेस्ट' आणि 'सस्टेनेबल लिव्हिंग' दाखवणारे शॉर्ट व्हिडिओ २०२५ मध्ये शहरी भागात खूप लोकप्रिय झाले.