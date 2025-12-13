19 Minute 34 Second Viral Video नंतर आता 5.39 मिनिटचा व्हिडिओ व्हायरल? सोशल मीडियावर उडलाय गोंधळ

5.39 Viral Video connection with 19 minute video : सोशल मीडियावर पुन्हा एकदा गोंधळ उडाला आहे. काही दिवसांपूर्वी 19 मिनिटे 34 सेकंदांचा कथित आक्षेपार्ह व्हिडिओ व्हायरल होऊन लोकांना भुरळ घातली. आता त्याचप्रमाणे "5.39 व्हायरल व्हिडिओ लिंक" (5.39 Viral Video Link) नावाची नवीन क्लिप इंटरनेटवर धुमाकूळ घालत आहे. व्हॉट्सअॅप ग्रुप्स, इंस्टाग्राम, टेलिग्राम आणि एक्सवर लोक या लिंकची मागणी करत आहेत. काहीजण म्हणतात, हा जुन्या व्हिडिओचा पार्ट 2 आहे, तर काहींना वाटतंय हा पूर्णपणे नवीन आहे. पण खरं काय? जाणून घेऊया.सोप्या भाषेत सांगायचं तर या 5.39 मिनिटांच्या व्हिडिओबद्दल कोणतीही ठोस माहिती नाही. त्याची मूळ फाइल कुठे आहे? त्याची खरी लांबी किती? व्हिडिओ कुठे शूट झाला? त्यात दिसणारे लोक कोण? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं अजूनही अनुत्तरीत आहेत. पोलिस, सायबर सेल किंवा कोणत्याही सरकारी एजन्सीने या व्हिडिओची पुष्टी केलेली नाही. कोणताही FIR दाखल नाही, कोणतीही अधिकृत तक्रार नाही आणि तपासही सुरू नाही..Google Search : रात्रीच्या वेळी मुली गुगलवर सर्वांत जास्त काय सर्च करतात? 2025 च्या धक्कादायक डेटामुळे जग हादरलं.ही परिस्थिती अगदी जुन्या 19 मिनिटांच्या व्हिडिओसारखीच आहे. तेव्हाही अफवा पसरल्या, लोक गैरसमजुतींच्या बळी ठरले, काहींनी एआय जनरेटेड असल्याचा दावा केला. काही निरपराध महिलांच्या फोटोंचा गैरवापर झाला. आता 5.39 मिनिटांच्या क्लिपमध्येही असंच घडतंय. वेगवेगळ्या व्हर्जनच्या क्लिप्स फिरत आहेत काहींमध्ये फरक दिसतो, जणू काही त्या एडिट केलेल्या किंवा एआयने बनवलेल्या आहेत.सायबर तज्ञ सातत्याने इशारा देत आहेत की असे अनव्हेरिफाइड व्हिडिओ शेअर करणं धोकादायक आहे. यामुळे गोपनीयतेचं उल्लंघन होऊ शकतं, निरपराध लोकांची बदनामी होऊ शकते आणि कायदेशीर अडचणी येऊ शकतात..Viral : किती खाणेरडापणा! 19 मिनिट 30 सेकंद व्हिडिओचा पार्ट 2 व्हायरल? शेअर होतीये लिंक; पोलिसांची वॉर्निंग.अनेक लिंक्स मालवेअर किंवा फिशिंग स्कॅम असतात, ज्यामुळे तुमचा फोन हॅक होऊ शकतो किंवा बँक खात्यातील पैसे गमावू शकता. तज्ज्ञ म्हणतात की पुरावा नसलेली क्लिप फॉरवर्ड करू नका. संशयास्पद लिंक दिसली तर ताबडतोब सायबर सेलला तक्रार करा.Disclaimer : ही बातमी सोशल मीडियावरील चर्चा आणि उपलब्ध माहितीवर आधारित आहे. 5.39 मिनिटांच्या व्हिडिओची किंवा 19 मिनिटवाल्या व्हीडिओची सकाळ माध्यम समूह अधिकृत पुष्टी करत नाही आणि तो फेक किंवा एआय एडिटेड असू शकतो. असे अनव्हेरिफाइड व्हिडिओ पाहूही नका आणि शेअर करू नका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.