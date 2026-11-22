LITTLE GIRL FROM GEORGIA DANCING TO SHAH RUKH KHAN SONG: बॉलिवूडच्या गाण्यांची भुरळ फक्त भारतातच नाही, तर जगभरात सगळीकडेच आहे. अगदी लहान मुलांनाही या गाण्यांची भुरळ पडते. सध्या सोशल मीडियावर जॉर्जियामधील एका चिमुरडीचा असाच एक व्हिडीओ चर्चेत आला आहे. शाहरुख खान आणि काजोल यांच्या 'दिलवाले दुल्हनिया ले जायेंगे' चित्रपटातील 'मेहंदी लगा के रखना' या गाण्यावर तिने केलेला डान्स पाहून नेटकरी तिचे कौतुक करत आहेत..ईवा आना मारिया (Eva Ana Maria) असं या चिमुरडीचं नाव आहे. ती सोशल मीडियावर बरीच सक्रिय असून वेगवेगळ्या भाषांमधील गाण्यांवर डान्स करताना दिसते. तिच्या व्हिडीओमध्ये तिचा उत्साह आणि गाण्यांबद्दलची आवड सहज जाणवते. यावेळी मात्र तिने थेट बॉलिवूडमधील लोकप्रिय गाण्यावर डान्स करण्याचा आनंद घेतला..'दिलरुबा दिलनशी...' गाण्यावर सुकन्या मोनेंचा भन्नाट रील; ऐश्वर्यानेही धरला ठेका!.या व्हिडीओमध्ये ईवा घराबाहेर शेकोटीजवळ उभी आहे. बाजूला तिचे आजोबा बसलेले आहेत. गाणं सुरू होताच ईवा त्याच्या तालावर नाचू लागते. विशेष म्हणजे, तिला गाण्याचे हिंदी बोलही चांगलेच माहिती आहेत. ती गाणं म्हणत वेगवेगळ्या स्टेप्स करताना दिसते. मध्येच थंडीमुळे ती शेकोटीजवळ हात शेकते आणि पुन्हा नाचायला सुरुवात करते. तिचे आजोबाही तिचा आनंद पाहून हसत तिची साथ देतात. आजोबा आणि नातीमधील हा गोड क्षण पाहून अनेकांचे लक्ष वेधले गेले आहे..सोशल मीडियावर व्हिडीओची जोरदार चर्चाईवाच्या या व्हिडीओला सोशल मीडियावर प्रचंड प्रतिसाद मिळत आहे. आतापर्यंत या व्हिडीओला जवळपास ६ कोटी व्ह्यूज आणि ५० लाखांहून अधिक लाइक्स मिळाले आहेत. तसेच ९८ हजारांपेक्षा जास्त लोकांनी यावर कमेंट्स केल्या आहेत.व्हिडीओ पाहून अनेकांनी ईवाच्या डान्सचे कौतुक केले आहे. काहींना तिच्या तोंडपाठ असलेल्या हिंदी गाण्याचे विशेष कौतुक वाटले, तर काहींनी तिच्या निरागस अदांवर प्रेमाचा वर्षाव केला आहे. आजोबा शांतपणे तिचा डान्स पाहत आहेत आणि अधूनमधून सहभागी होत आहेत, हा भागही नेटकऱ्यांना खूप आवडला..शाहरुख-काजोलची जोडी आणि त्यांची गाणी आजही प्रेक्षकांच्या मनात घर करून आहेत. आता जॉर्जियातील या चिमुरडीनेही त्याच गाण्यावर ठेका धरल्यामुळे बॉलिवूड संगीताची लोकप्रियता पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे. भाषा कोणतीही असो, संगीताचा आनंद सगळ्यांना एकत्र आणू शकतो, हेच या व्हिडीओतून दिसत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.