पाय बाहेर लटकलेले आणि मुलगा ग्रीलवर... थोडक्यात बचवला चिमुकला, Viral Video

CHILD SEEN SITTING ON BALCONY GRILL, VIDEO GOES VIRAL: उत्तर प्रदेशातील गाझियाबादमधील एक धक्कादायक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये एका उंच इमारतीच्या बाल्कनीच्या ग्रीलवर एक लहान मुलगा उभा असल्याचं दिसत आहे.
Apurva Kulkarni
Ghaziabad Viral Video: सध्या सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. हा व्हिडिओ उत्तर प्रदेशातील गाझियाबादमध्ये मधला आहे. व्हिडिओमध्ये एका उंच इमारतीच्या बाल्कनीत एक लहान मुलगा ग्रीलवर उभा आहे. त्याचे पाय थेट बाहेर लटकलेले आहेत. सध्या सोशल मीडियावर या मुलाचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय.

