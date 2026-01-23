पाय बाहेर लटकलेले आणि मुलगा ग्रीलवर... थोडक्यात बचवला चिमुकला, Viral Video

Ghaziabad Viral Video: सध्या सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. हा व्हिडिओ उत्तर प्रदेशातील गाझियाबादमध्ये मधला आहे. व्हिडिओमध्ये एका उंच इमारतीच्या बाल्कनीत एक लहान मुलगा ग्रीलवर उभा आहे. त्याचे पाय थेट बाहेर लटकलेले आहेत. सध्या सोशल मीडियावर या मुलाचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. .शेजारी असलेल्या इमारतीतील व्यक्तीनं व्हिडिओ शुट केलाय. त्या व्यक्तीनं आवज देऊन त्या मुलाला आत जाण्यास सांगितलं. परंतु त्या मुलापर्यंत आवाज पोहचत नव्हता. हा प्रकार लक्षात येताच कुटुंबियांनी त्याला तातडीनं घरात आणलं. त्यामुळे मोठा अनर्थ टळला. वेळीच घरच्यांचं लक्ष गेलं नसतं तर मोठी अपघात होऊ शकला असता. .मिळालेल्या माहितीनुसार, बाल्कनीत बसलेला मुलगा हा ऑटिझम आजाराचा सामना करत आहे. या आजारात मुलाच्या वागणुकीकडे सतत लक्ष द्यावं लागतं. घराच्याचं दुर्लक्ष होताच हा मुलगा थेट बाल्कनीच्या ग्रीलवर जाऊन बसला. असं स्पष्टीकरण कुटुंबियांनी दिलं. मात्र क्षणभर जरी दुर्लक्ष झालं असतं तर वाईट परिस्थिती निर्माण झाली असती. .दरम्यान सोशल मीडियावर हा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला. हा व्हिडिओ पाहून अनेकांना धक्का बसलाय. अनेकांनी पालकांना सतर्क राहण्याचं आवाहन केलय. 'पालकांनी घरात लहान मुलं असताना सुरक्षतितेसाठी काही उपाययोजना कराव्यात' अशा कमेंट्स केल्यात. सध्या सोशल मीडियावर या मुलाचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. .Python Tickling Viral Video : अजगरालाही होतात गुदगुल्या, तुमचाही विश्वास बसणार नाही, हा व्हिडिओ एकदा बघाच .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.