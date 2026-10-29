एकही रुपया मिळणार नव्हता, तरी तरुणीने स्वीकारलं १०० पाणीपुरी खाण्याचं आव्हान; पुढे काय घडलं? पाहा Video

VIRAL INDIAN STREET FOOD EATING CHALLENGE: सोशल मीडियावर नेहमीच कोणती तरी गमतीशीर गोष्ट व्हायरल होतच असते. कोणी मिरची खाण्याचं चॅलेंज अॅक्सेप्च करतं, तर कोणी अजून काही विचित्र चॅलेंज अॅक्सेप्ट करत असतात. असंच एक चॅलेंज सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. एका कंटेट क्रिएटरने चक्क तिच्यासमोर १०० पाणीपुरी खाण्याचं चॅलेंज ठेवलं. आणि या १०० पाणीपुरी खाण्यांचं चॅलेंज जो व्यक्ती पूर्ण करेल त्याला तो १० हजार रुपये देणार होता..व्हिडीओमध्ये कंटेंट क्रिएटर साहिल खान लोकांना पाणीपुरी खायला आवडते का, असं विचारताना दिसतो. मात्र, १०० पाणीपुरी खाण्याचं आव्हान स्वीकारण्यासाठी एकच तरुणी पुढे येते. ती १०० पाणीपुरी खाऊ शकते, असा विश्वास व्यक्त करते. त्यानंतर साहिल तिला प्रत्येक पाणीपुरीमागे १०० रुपये देण्याचं सांगतो. म्हणजेच १०० पाणीपुरी खाल्ल्यास तिला १० हजार रुपये मिळणार होते..पण, या चलेंजसाठी एक अट होती. मुलीने १०० पाणीपुरी खाल्ल्या, तरच तिला १० हजार रुपये मिळणार होते. एक जरी पाणीपुरी कमी खाल्ली, तरी तिला पैसे मिळणार नव्हते. ही अट मान्य करून मुलगी पाणीपुरी खायला सुरुवात केली. तिचा आत्मविश्वास पाहून साहिल खान आणि पाणीपुरी विक्रेताही आश्चर्यचकित झाले होते.सुरुवातीला तिने १०, मग २० आणि त्यानंतर ३० पाणीपुरी खाल्ल्या. तिचा वेग पाहून साहिललाही आश्चर्य वाटलं. ती खरंच १०० पाणीपुरी खाऊन हे चॅलेंज पूर्ण करणार का, असा प्रश्न त्याला पडला होता. तेवढ्यात तिने आपण आपल्या देशाचं नाव मोठं करणार, असं आत्मविश्वासानं सांगितलं. तिचं हे बोलणं ऐकून साहिललाही हसू आलं..अर्ध्या पाणीपुरी खाऊन झाल्यानंतर साहिलला आता तिला १० हजार रुपये द्यावे लागतील की काय, याची चिंता वाटू लागली होती. पण मुलीने थांबण्याचं नाव घेतलं नाही. तिने एकामागून एक पाणीपुरी खात ७० चा टप्पाही पार केला.शेवटच्या १० पाणीपुरी उरल्या असताना साहिलचा उत्साह वाढला. मुलीने ९५ पाणीपुरी पूर्ण केल्या आणि शेवटी १०० वी पाणीपुरीही खाल्ली. तिने चॅलेंज पूर्ण केल्याचं पाहून साहिल थक्क झाला आणि लगेचच तिला १० हजार रुपयांचं बक्षीसही दिलं..सोशल मीडियावर व्हिडीओची चर्चाहा व्हिडीओ पाहून नेटकऱ्यांनी मजेशीर प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. एका युजरने, “तिने सुकी पुरी मागितली असती, तर आणखी मजा आली असती,” अशी प्रतिक्रिया दिली. तर दुसऱ्या युजरने आपण १५० पाणीपुरी खाल्ल्याचं सांगितलं.एका युजरने, “आजच्या मुलींची ताकद कमी समजू नका,” अशी प्रतिक्रिया दिली. तर काही जणांनी आपण १०१ पाणीपुरी खाऊन तिचा विक्रम मोडू शकतो, असं म्हटलं आहे.तरुणीचा आत्मविश्वास आणि १०० पाणीपुरी खाण्याची तिची जिद्द पाहून हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.