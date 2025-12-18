Viral Video: गर्लफ्रेंडच्या प्रेमात टॉप इंजिनिअर झाला भिकारी; व्हिडिओ पाहून तुम्हीही भावुक व्हाल

Beggar to Top Engineer: सध्या सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ प्रचंड वेगाने व्हायरल होत आहे. जो पाहणाऱ्यांच्या मनाला चटका लावतो. बंगळुरूच्या रस्त्यावर भीक मागणारा एक व्यक्ती अत्यंत प्रवाही इंग्रजीत लोकांशी विज्ञानावर चर्चा करतांना दिसतो. विशेष म्हणजे तो आइन्स्टाईनच्या 'थिअरी ऑफ रिलेटिव्हिटी’सारख्या अवघड विषयावर सहजपणे बोलतो. .हा एक भिकारी नसून, एकेकाळी नामंकित मल्टीनॅशनल कंपनीत उच्च पदावर काम करणारा इंजिनिअर असल्याचे समोर आले आहे. आयुष्याने घेतलेल्या अनपेक्षित वळणामुळे आज तो रस्त्यावर आला आहे..NASA Scientist Salary: NASA मध्ये संशोधन शास्त्रज्ञाला किती पगार मिळतो; जाणून घ्या सुविधा काय आहेत? .यशस्वी करिअर, पण तुटलेले नातेव्हिडिओमध्ये दिसणारी ही व्यक्ती परदेशात शिक्षण घेऊन भारतात परतली होती. जर्मनीतील फ्रँकफर्ट येथून एमएसची पदवी घेतल्यानंतर तो एका MNC मध्ये प्रॉडक्ट इंजिनिअर म्हणून कार्यरत होता. उत्तम पगार, प्रतिष्ठा आणि भविष्य उज्ज्वल दिसत होते. मात्र आयुष्यातील वैयक्तिक धक्क्यांनी त्याचे सगळे काही उद्ध्वस्त केले प्रेयसीपासून झालेली दुरावणूक आणि आई- वडीलांचे निधन या दोन्ही आघातांनी तो पूर्णपणे खचून गेला..दुःखातून बाहेर पडण्यासाठी चुकीचा मार्गया मानसिक धक्क्यांमधून सावरण्यासाठी त्याने दारूचा आधार घेतला. सुरुवातीला ती केवळ विसर पडावा म्हणून होती, पण हळूहळू ते व्यसनात बदलले. आणि नोकरी गमावली, घर सुटले आणि शेवट तो रस्त्यावर आला. आज तो बेंगळुरूच्या जयनगर भागात भीक मागून आपला उदरनिर्वाह करत आहे..Morning Breakfast Recipe: गुरुवारी सकाळी नाश्त्याला बनवा मऊ लुसलुशीत तुपातील शिरा, लगेच लिहून घ्या रेसिपी.सोशल मीडियावर भावनिक प्रतिक्रियाहा व्हिडिओ sharath_yuvaraja_official या इंस्टाग्राम अकाउंटवर शेअर करण्यात आला असून लाखो लोकांनी तो पहिला आहे. अनेकांनी या व्यक्तीबद्दल सहवेदना व्यक्त केली आहे.अनेकांनी आपले मत व्यक्त केली त्यातील एका युजरने लिहिले, “इतकी बुद्धिमत्ता असूनही आयुष्य किती निर्दयी असू शकते.” तर दुसऱ्याने म्हटले, “कोणी तरी पुढे येऊन या माणसाला पुन्हा उभं करावं.” तर आणखी एका युजरची प्रतिक्रिया होती, “फक्त व्हिडिओ काढू नका, मदत करा.”हा व्हिडिओ एक गोष्ट अधोरेखित करतो. शिक्षण, बुद्धिमत्ता आणि यश असूनही आयुष्य एक क्षणात बदलू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.