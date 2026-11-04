Guinness World Record : वर्षभरात पाहिले १,२०७ चित्रपट; ६० वर्षीय व्यक्तीचा जागतिक विक्रम, तब्येत चांगली राहावी म्हणून जेवण अन् व्यायामही सिनेमागृहातच

Guinness World Record: विकेंडला एखादा-दुसरा चित्रपट पाहणे अनेकांसाठी मनोरंजनाचा भाग असतो. मात्र, अमेरिकेतील एका ६० वर्षीय निवृत्त व्यक्तीने वर्षभरात तब्बल १,२०७ चित्रपट पाहण्याचा विक्रम केला आहे. पेनसिल्व्हेनियामधील ग्लेनवुड हॉस्किन ज्युनियर यांनी ही अनोखी कामगिरी करत 'गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड'मध्ये आपले नाव नोंदवले आहे. विशेष म्हणजे, चित्रपट पाहण्याच्या या छंदासाठी त्यांनी वर्षभर एक शिस्तबद्ध दिनचर्या पाळली.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .सकाळपासून मध्यरात्रीपर्यंत चित्रपटांचा आनंद'गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड्स'च्या माहितीनुसार, यापूर्वीचा सर्वाधिक चित्रपट पाहण्याचा विक्रम मोडण्याचे आव्हान हॉस्किन यांनी स्वीकारले होते. त्यासाठी त्यांनी पेनसिल्व्हेनियातील 'रीगल सिनेमा'ला जणू आपले दुसरे घरच बनवले. ते दररोज सकाळी सर्वप्रथम चित्रपटगृहात पोहोचत आणि अनेकदा मध्यरात्रीपर्यंत तिथे राहून सलग चित्रपट पाहत असत. हिवाळ्यातील खराब हवामानात प्रवास करावा लागू नये, यासाठी त्यांनी वसंत ऋतूमध्येच या मोहिमेला सुरुवात केली..तिकिटांचा खर्च वाचवण्यासाठी अनलिमिटेड सबस्क्रिप्शन१,२०० हून अधिक चित्रपट पाहण्यासाठी लागणारा तिकिटांचा खर्च मोठा असू शकतो. मात्र, हॉस्किन यांनी यावरही भन्नाट उपाय शोधला. प्रत्येक चित्रपटासाठी स्वतंत्र तिकीट काढण्याऐवजी त्यांनी रीगल सिनेमाचे अनलिमिटेड सबस्क्रिप्शन घेतले. त्यासाठी त्यांना दरमहा सुमारे २८ डॉलर खर्च करावे लागत होते. त्यामुळे कमी खर्चात अनेक चित्रपट पाहणे त्यांना शक्य झाले..३ महिलांनी बनवली फिल्म, ६०-६० लाखांच्या बजेटपासून तब्बल ३०० कोटींची कमाई; अवघ्या ४१ दिवसांत 'या' सिनेमाने रचला मोठा विक्रम.जेवण घरून, आरोग्याचीही काळजीचित्रपटगृहातील महागडे पॉपकॉर्न आणि खाद्यपदार्थ खरेदी करण्याऐवजी ते घरूनच जेवणाचा डबा घेऊन जात असत. दोन चित्रपटांमधील वेळेत ते जेवण करत. दिवसभर अनेक तास बसून राहावे लागत असल्याने आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी ते चित्रपटगृहात फेरफटका मारत आणि चालण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करत..ॲनिमेशन आणि विनोदी चित्रपटांची विशेष आवडहॉस्किन यांना ॲनिमेटेड आणि विनोदी चित्रपट विशेष आवडत होते. 'द वाइल्ड रोबोट' आणि 'डेडपूल अँड वूल्व्हरिन' हे त्यांचे आवडते चित्रपट होते. कमी कालावधीचे ॲनिमेटेड चित्रपट वेळापत्रकात बसवणेही सोपे जात होते. या वर्षभराच्या प्रवासात चित्रपटगृहातील व्यवस्थापक आणि कर्मचाऱ्यांशीही त्यांची चांगली मैत्री झाली..ना मोठा स्टार, ना नाच-गाणं, 'धुरंधर', 'छावा'ला मागे टाकत ५० लाखांच्या चित्रपटाने कमावला 24000% नफा, केली छप्परफाड कमाई .७७७ चित्रपटांचा जुना विक्रम मोडला३१ मार्च २०२५ रोजी हॉस्किन यांनी आपली मोहीम पूर्ण केली. यापूर्वी अमेरिकेच्या झकारिया स्वोप यांच्या नावावर ७७७ चित्रपट पाहण्याचा विक्रम होता. हॉस्किन यांनी तब्बल १,२०७ चित्रपट पाहून हा विक्रम मोडला. त्यांच्या मते, ही कामगिरी केवळ चित्रपटांची संख्या वाढवण्यापुरती मर्यादित नव्हती. या प्रवासामुळे त्यांना शिस्तबद्ध दिनचर्या, नवीन मित्र आणि आयुष्याकडे पाहण्याचा नवा दृष्टिकोन मिळाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.