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Guinness World Record : वर्षभरात पाहिले १,२०७ चित्रपट; ६० वर्षीय व्यक्तीचा जागतिक विक्रम, तब्येत चांगली राहावी म्हणून जेवण अन् व्यायामही सिनेमागृहातच

Most Films in One Year : पेनसिल्व्हेनियातील ६० वर्षीय निवृत्त ग्लेनवुड हॉस्किन ज्युनियर यांनी एका वर्षात १,२०७ चित्रपट पाहून गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड केला. त्यांनी वसंत ऋतूमध्ये मोहीम सुरू केली.
Glenwood Hoskin Jr.’s Guinness World Record

Glenwood Hoskin Jr.’s Guinness World Record

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Guinness World Record: विकेंडला एखादा-दुसरा चित्रपट पाहणे अनेकांसाठी मनोरंजनाचा भाग असतो. मात्र, अमेरिकेतील एका ६० वर्षीय निवृत्त व्यक्तीने वर्षभरात तब्बल १,२०७ चित्रपट पाहण्याचा विक्रम केला आहे. पेनसिल्व्हेनियामधील ग्लेनवुड हॉस्किन ज्युनियर यांनी ही अनोखी कामगिरी करत 'गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड'मध्ये आपले नाव नोंदवले आहे. विशेष म्हणजे, चित्रपट पाहण्याच्या या छंदासाठी त्यांनी वर्षभर एक शिस्तबद्ध दिनचर्या पाळली.

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