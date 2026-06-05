Viral Video: रस्त्यावर दिसलं अनोखं दृश्य! बकरीवर बसून शाळेत जाणाऱ्या मुलाचा व्हिडिओ तुफान व्हायरल

सोशल मीडियावर सध्या एक असा व्हिडिओ वेगाने प्रसारित होत आहे, जो पाहणाऱ्या प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर हास्य आणि आश्चर्याची भावना निर्माण करतो. या क्लिपमध्ये एक लहान शाळकरी मुलगा आपल्या शाळेच्या गणवेशात आणि पाठीवर बॅग घेऊन शाळेत जाताना दिसतो. मात्र, त्याचे वाहन पाहून सर्वांनाच आश्चर्य वाटते, कारण तो सायकल, बाईक किंवा कोणत्याही आधुनिक साधनावर नव्हे तर एका बकरीच्या पाठीवर आरामात बसलेला आहे..बकरीचेच अनोखे वाहनगणवेशधारी मुलगा आपल्या नेहमीच्या दिनचर्येप्रमाणे शाळेच्या दिशेने निघालेला दिसतो. पण जसजसे कॅमेरा त्याच्याकडे झूम होतो, तसतसे त्याचे अनोखे वाहन स्पष्ट होते. मुलगा बकरीवर आत्मविश्वासाने बसला आहे आणि हातात एक छोटी काठी धरून तिला नियंत्रित करत आहे. संपूर्ण क्लिपमध्ये तो पूर्णपणे सहज आणि आरामशीर वातावरणात आपला प्रवास करताना दिसतो. बकरी चालत असतानाही मुलाची शांत आणि आनंदी आहे, ज्यामुळे हा क्षण अत्यंत निरागस आणि मनमोहक बनतो..Hidden Village: इतिहास बाहेर आला! महाराष्ट्रात 74 वर्षांपासून पाण्याखाली दडलेलं गाव अचानक समोर; पर्यटकांची झुंबड, Viral Video....वेगळा प्रवासआजच्या काळात बहुतेक मुले शाळेत जाण्यासाठी बस, रिक्षा, सायकल किंवा दुचाकीचा वापर करतात. अशा वातावरणात या मुलाचा बकरीवर बसून केलेला प्रवास सर्वांसाठी नवीन अनुभव आहे. हा व्हिडिओ पाहणारे लोक त्यातील साधेपणा आणि ग्रामीण वातावरणातील निरागसता यामुळे मोहित होत आहेत. दैनंदिन जीवनातील छोट्या-छोट्या अनोख्या घटना कॅमेऱ्यात कैद होऊन जगासमोर येतात, तेव्हा त्या विशेष आकर्षण निर्माण करतात..सोशल मीडियावर उमटलेल्या प्रतिक्रियाहा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यापासून त्यावर विविध प्रतिक्रिया येत आहेत. अनेक युजर्स याला पाहून मनसोक्त हसत आहेत, तर काही जण याला अतिशय गोंडस आणि अविस्मरणीय असल्याचे मत व्यक्त करत आहेत. सोशल मीडियावरील युजर्स असे सांगत आहेत की, अशा क्लिप्समुळे दैनंदिन जीवनातील रुक्षपणा कमी होतो आणि नवीन उत्साह निर्माण होतो. हा व्हिडिओ @VishalMalvi_ या अकाउंटद्वारे X (पूर्वीचे ट्विटर) प्लॅटफॉर्मवर शेअर करण्यात आला होता, ज्यानंतर तो झपाट्याने व्हायरल झाला..वर्षाला ४० लाख कमावतो, BMW मध्ये फिरतो... पण रात्री झोप लागत नाही; मग खरा श्रीमंत कोण? डॉक्टरांचा Video Viral.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.