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Viral Video: रस्त्यावर दिसलं अनोखं दृश्य! बकरीवर बसून शाळेत जाणाऱ्या मुलाचा व्हिडिओ तुफान व्हायरल

Schoolboy’s Unusual Goat Ride Captures Social Media Attention : बस-रिक्षा, सायकल, दुचाकीला मागे टाकत बकरीवरून शाळेत जाणाऱ्या चिमुरड्याचा अनोखा प्रवास; गोंडस व्हिडिओवर कौतुकाच्या आणि हसऱ्या प्रतिक्रिया
Neither Bike Nor Bicycle! Schoolboy Rides a Goat to School, Viral Video Leaves Internet Amazed

Neither Bike Nor Bicycle! Schoolboy Rides a Goat to School, Viral Video Leaves Internet Amazed

esakal

Sandip Kapde
Updated on

सोशल मीडियावर सध्या एक असा व्हिडिओ वेगाने प्रसारित होत आहे, जो पाहणाऱ्या प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर हास्य आणि आश्चर्याची भावना निर्माण करतो. या क्लिपमध्ये एक लहान शाळकरी मुलगा आपल्या शाळेच्या गणवेशात आणि पाठीवर बॅग घेऊन शाळेत जाताना दिसतो. मात्र, त्याचे वाहन पाहून सर्वांनाच आश्चर्य वाटते, कारण तो सायकल, बाईक किंवा कोणत्याही आधुनिक साधनावर नव्हे तर एका बकरीच्या पाठीवर आरामात बसलेला आहे.

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