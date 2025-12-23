Trending News

Google 67 Search Meme : गुगलवर 67 सर्च करताच का हलू लागते स्क्रीन ? एकदा ट्राय तर करुन बघा; मजेशीर आहे Word of Year कहाणी

Google screen shake गुगल सर्च बारमध्ये "6-7" किंवा 67 टाइप करताच, सर्च रिझल्ट पेज काही सेकंदांसाठी हलते हा स्पेशल इफेक्ट डेस्कटॉप आणि मोबाईल दोन्हीवर काम करतो. हा इफेक्ट काही सेकंद दिसतो.
Google search results page shaking after typing “67” or “6-7,” showcasing Google’s viral Easter egg inspired by the trending meme.

Google search results page shaking after typing “67” or “6-7,” showcasing Google’s viral Easter egg inspired by the trending meme.

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

जर इंटरनेटवर सर्वात वेगाने बदलणारी एखादी गोष्ट असेल तर ती ट्रेंड्स आहे. कधी एखादा संवाद व्हायरल होतो, कधी एखादा विचित्र शब्द, तर कधी एखादा अर्थहीन मीम देखील व्हायरल होते यावेळी, गुगलने सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या "6-7" किंवा 67 गुगल मीमशी संबंधित एक नवीन ईस्टर एग जोडला आहे.

Loading content, please wait...
viral
trend
Google
viral memes
viral video

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com