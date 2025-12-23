Google 67 Search Meme : गुगलवर 67 सर्च करताच का हलू लागते स्क्रीन ? एकदा ट्राय तर करुन बघा; मजेशीर आहे Word of Year कहाणी

जर इंटरनेटवर सर्वात वेगाने बदलणारी एखादी गोष्ट असेल तर ती ट्रेंड्स आहे. कधी एखादा संवाद व्हायरल होतो, कधी एखादा विचित्र शब्द, तर कधी एखादा अर्थहीन मीम देखील व्हायरल होते यावेळी, गुगलने सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या "6-7" किंवा 67 गुगल मीमशी संबंधित एक नवीन ईस्टर एग जोडला आहे. .गुगल सर्च बारमध्ये "6-7" किंवा 67 टाइप करताच, सर्च रिझल्ट पेजवर काही सेकंदांसाठी हलते हा स्पेशल इफेक्ट डेस्कटॉप आणि मोबाईल दोन्हीवर काम करतो. रिअॅक्शन व्हिडिओ लाँच झाल्यापासून एक्स (पूर्वी ट्विटर) आणि इंस्टाग्रामवर व्हायरल झाले आहेत. लोक गुगलच्या सर्जनशीलतेचे कौतुक करत आहेत..6-7 किंवा '67' ट्रेंड म्हणजे नेमके काय? आता प्रश्न असा उद्भवतो: हा 6-7 काय आहे, जो इतका व्हायरल झाला की गुगललाही त्यावर एक मजेदार फीचर तयार करावे लागले? हा ट्रेंड २०२४ मध्ये फिलाडेल्फियाचे रॅपर स्क्रिला यांनी गायलेल्या "डूट डूट (6-7)" या रॅप गाण्यापासून सुरू झाला असे मानले जाते. गाण्यात "6-7" हा शब्द वारंवार वापरला जातो, परंतु त्याचा अर्थ स्पष्टपणे सांगितलेला नाही. हे या ट्रेंडचे सर्वात मोठे बलस्थान बनले. अस्पष्ट अर्थ असलेल्या गोष्टी सोशल मीडियावर सर्वात वेगाने पसरल्या. नंतर, एनबीए स्टार लामेलो बॉलचे नाव त्याच्याशी जोडल्यानंतर या ट्रेंडला आणखी गती मिळाली. लामेलो बॉल 6 फूट 7 इंच उंच आहे आणि येथूनच "6-7" मीमला एक नवीन अर्थ मिळाला.."6-7" मीमचा अर्थ काय? सत्य हे आहे की "6-7" चा एकच अर्थ नाही. आणि ही त्याची ओळख आहे. आता, काही लोक ते "सो-सो" मानतात, ज्याचा अर्थ चांगला किंवा वाईट नाही. काही लोक ते फक्त लोकांना गोंधळात टाकण्यासाठी आणि मनोरंजन करण्यासाठी वापरतात. कधीकधी, ते संदर्भाशिवाय देखील वापरले जाते, ज्यामुळे समोरची व्यक्ती आश्चर्यचकित होते. म्हणूनच Dictionary.com ने त्याला "ब्रेनरॉट स्लॅंग" म्हटले आहे..Delhi BJP Leader Video : "हिंदी शिक नाही तर चालता हो"... भाजपच्या महिल्या नेत्याची अफ्रिकन फुटबॉलपटूला धमकी, व्हिडिओ व्हायरल."6-7" हा शब्द 'वर्ड ऑफ द इयर' का बनला?या ट्रेंडची लोकप्रियता Dictionary.com ने "6-7" हा वर्षातील सर्वात लोकप्रिय शब्द म्हणून घोषित केल्यावरून अंदाज लावता येतो. अहवालांनुसार, जनरल अल्फासाठी, "6-7" हा एक प्रकारचा अंतर्गत विनोद आहे, जो दोन वेगवेगळ्या अंकांमध्ये उच्चारला जातो. दरम्यान, वृद्ध लोकांसाठी, नवीन पिढीची ऑनलाइन अप भाषा किती वेगाने बदलत आहे यामुळे हा शब्द डोकेदुखी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.