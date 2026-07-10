Trending News

Google Play Store चा नवा लूक; Games आणि Appsचे डिझाइन बदलले

Google Play Store Redesign : Google ने Play Store च्या Games आणि Apps टॅबचा नवा UI रोलआउट करण्यास सुरुवात केली आहे. नव्या डिझाइनमुळे अॅप्स आणि गेम्स ब्राउझ करण्याचा अनुभव अधिक आकर्षक होणार आहे.
Google Play Store

Google Play Store

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

New UI Google आपल्या Play Store च्या डिझाइनमध्ये मोठे बदल करत आहे. कंपनीने Play Store मधील Games आणि Apps या दोन प्रमुख विभागांचे यूजर इंटरफेस (UI) नव्याने डिझाइन केले असून, हे अपडेट आता मोठ्या प्रमाणावर वापरकर्त्यांपर्यंत पोहोचण्यास सुरुवात झाली आहे.

Loading content, please wait...
mobile
Google
Mobile App
Google search
Mobile Application
android mobiles
android