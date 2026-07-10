Google Play Store चा नवा लूक; Games आणि Appsचे डिझाइन बदलले

New UI Google आपल्या Play Store च्या डिझाइनमध्ये मोठे बदल करत आहे. कंपनीने Play Store मधील Games आणि Apps या दोन प्रमुख विभागांचे यूजर इंटरफेस (UI) नव्याने डिझाइन केले असून, हे अपडेट आता मोठ्या प्रमाणावर वापरकर्त्यांपर्यंत पोहोचण्यास सुरुवात झाली आहे..या अपडेटमध्ये Books विभागात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. मात्र Games आणि Apps विभागाचा वापराचा अनुभव अधिक सोपा आणि आधुनिक करण्यासाठी अनेक बदल करण्यात आले आहेत..पूर्वी Play Store च्या वरच्या भागात For You, Top Charts, Kids आणि Categories असे टॅब दिसत होते. Games विभागात Premium हा स्वतंत्र टॅबही उपलब्ध होता. तसेच त्याखाली विविध अॅप्स आणि गेम्सचा कॅरोसेल (Carousel) आणि त्यानंतर शिफारस केलेल्या अॅप्सची यादी दिसत होती..नव्या डिझाइनमध्ये सर्व टॅब आता पिल-आकाराच्या (Pill-shaped) बटणांमध्ये दिसणार आहेत. तसेच Top Charts किंवा Categories या टॅबवर क्लिक केल्यास ते आता स्वतंत्र पानावर उघडतील. मुख्य पानावर परतण्यासाठी वरच्या डाव्या बाजूला असलेल्या बॅक बटणाचा वापर करावा लागेल.याशिवाय For You हा टॅब पूर्णपणे हटवण्यात आला आहे. कारण आता Games आणि Apps या दोन्ही विभागांचे मुख्य पानच डीफॉल्ट होमपेज म्हणून काम करणार आहे..Mobile Restart : मोबाईल कधी रिस्टार्ट करावा अन् कधी नाही? आत्ताच घ्या जाणून नाहीतर फोन होऊ शकतो खराब.Google ने Play Points च्या डिझाइनमध्येही बदल केला आहे. यापूर्वी वापरकर्त्यांचे Play Points वरच्या बाजूला निळ्या रंगाच्या पिल-आकाराच्या बॉक्समध्ये दिसत होते. मात्र नव्या अपडेटमध्ये हा बॉक्स हटवण्यात आला आहे. तसेच नोटिफिकेशन बॅजेसच्या डिझाइनमध्येही बदल करण्यात आल्याचे दिसत आहे.सध्या हे नवीन डिझाइन टप्प्याटप्प्याने (Rollout) वापरकर्त्यांना उपलब्ध करून दिले जात असून, येत्या काही दिवसांत अधिकाधिक Android वापरकर्त्यांना हा बदल दिसण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.