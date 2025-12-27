Google Search : 2025 वर्षांत गुगलवर सर्च झाल्या 'या' 10 अत्यंत भयानक गोष्टी; धक्कादायक माहिती बाहेर आल्याने जग हादरलंय

Google search year end 2025 : २०२५ सालच्या 'गुगल इयर इन सर्च' (Google Year in Search 2025) अहवालातून भारतात सर्च केल्या गेलेल्या काही अशा गोष्टी समोर आल्या आहेत ज्या अत्यंत भयानक आणि धक्कादायक मानल्या जात आहेत. विशेषतः रात्रीच्या वेळी आणि विशिष्ट तांत्रिक शब्दांच्या संदर्भात असलेल्या या डेटाने अनेकांना हैराण केले आहे.२०२५ मध्ये भारतात गुगलवर सर्च झालेल्या १० धक्कादायक आणि भयानक गोष्टी काय आहे पाहा सविस्तर...१. 5201314 (एक सीक्रेट नंबर): भारतीयांनी या सात अंकी नंबरचा मोठ्या प्रमाणावर शोध घेतला . हा एक कोड असून याचा वापर सोशल मीडियावर "मी तुला आयुष्यभर प्रेम करेन" (I love you for a lifetime) या अर्थाने केला जात होता, परंतु याच्या अतिवापरामुळे आणि सीक्रेटमुळे हा टॉप सर्च ठरला.२. 'AI Boyfriend' चॅट: गुगलच्या रात्रीच्या सर्च डेटानुसार (रात्री १० ते पहाटे ४), मुलींमध्ये 'AI Boyfriend' चॅट सर्चमध्ये ६५% वाढ झाली आहे. धक्कादायक म्हणजे २५% मुलींनी खऱ्या मानवी संबंधांपेक्षा एआय चॅटला प्राधान्य दिल्याचे या डेटावरून समोर आले आहे..New Year Trip Places : कमी खर्चात नव्या वर्षाची ट्रीप प्लॅन करताय? 'ही' आहेत 5 बेस्ट ठिकाणे..कमी पैशात डबल मजा.३. डिजीटल अरेस्ट (Digital Arrest): सायबर गुन्हेगारांकडून लोकांना व्हर्च्युअली ओलीस ठेवून लुटण्याच्या घटना वाढल्याने याबद्दल माहिती घेण्याचे प्रमाण प्रचंड वाढले.४. Ceasefire (युद्धविराम): जागतिक स्तरावरील वाढत्या युद्धांच्या पार्श्वभूमीवर 'Ceasefire' म्हणजे काय हे भारतीयांनी सर्वाधिक वेळा शोधले, जे जागतिक अशांततेबद्दलची भीती दर्शवते५. निद्रानाश आणि मानसिक आरोग्य: रात्रीच्या वेळी 'झोप न येण्यावर घरगुती उपाय' शोधणाऱ्यांच्या संख्येत ५५% वाढ झाली आहे, जे वाढता मानसिक ताण अधोरेखित करते.Viral Video : वजन झेपलं नाही अन् बंजी जंपिंगची दोरी तुटली..खोल दरीत पडून शरीराचे अवयव झाले वेगळे; धक्कादायक मृत्यूचा व्हिडिओ व्हायरल.६. AQI आणि भूकंपाचे इशारे: वाढत्या प्रदूषणामुळे 'Air Quality near me' आणि नैसर्गिक आपत्तीच्या भीतीपोटी 'Earthquake near me' या प्रश्नांचे प्रमाण लक्षणीय होते.७. कायदेशीर धोके (Google Search Mistakes): चुकीचे शब्द किंवा 'बॉम्ब', 'हॅकिंग' यांसारख्या गोष्टी सर्च केल्यामुळे जेल होऊ शकते का, याबद्दलच्या भीतीदायक प्रश्नांचे प्रमाणही अधिक होते.८. आरोग्यविषयक गंभीर लक्षणे: किरकोळ आजारांऐवजी गंभीर आजारांची लक्षणे जसे की 'डोकेदुखी' आणि 'श्वसनाचा त्रास' यांबद्दल भारतीयांनी गुगलला डॉक्टरांच्या जागी प्राधान्य दिले जे आरोग्याबद्दलची चिंता वाढवणारे आहे..Google Search : रात्रीच्या वेळी मुली गुगलवर सर्वांत जास्त काय सर्च करतात? 2025 च्या धक्कादायक डेटामुळे जग हादरलं.९. 'Pookie' आणि इतर स्लॅंग शब्दांचे अर्थ: सोशल मीडियावर वापरल्या जाणाऱ्या विचित्र शब्दांचे अर्थ शोधण्याचे प्रमाण खूप होते, जे नवीन पिढीच्या बदलत्या भाषेबद्दलचे कुतूहल आणि गोंधळ दर्शवते.१०. एकटेपणा आणि रात्रीचा सर्च: रात्री १२ ते ४ या वेळेत पुरुषांनी एकटेपणा आणि जीवनातील रहस्यांबद्दल केलेले सर्च हे सामाजिक एकाकीपणाचे विदारक वास्तव मांडतात.हा डेटा केवळ सर्च ट्रेंड्स नसून २०२५ मधील भारतीय समाजाची बदलती मानसिकता, भीती आणि तंत्रज्ञानावरील वाढते अवलंबित्व दर्शवतो. अधिकृत माहितीसाठी तुम्ही Google Trends India हे पेज पाहू शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.