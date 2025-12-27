Trending News

Google Search : 2025 वर्षांत गुगलवर सर्च झाल्या 'या' 10 अत्यंत भयानक गोष्टी; धक्कादायक माहिती बाहेर आल्याने जग हादरलंय

Google year in search 2025 data : गुगलवर 2025 या वर्षांत कोणत्या धक्कादायक गोष्टी शोधण्यात आल्या ते जाणून घ्या सविस्तर
top 10 shocking Google searches in India from 2025

top 10 shocking Google searches in India from 2025

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Google search year end 2025 : २०२५ सालच्या 'गुगल इयर इन सर्च' (Google Year in Search 2025) अहवालातून भारतात सर्च केल्या गेलेल्या काही अशा गोष्टी समोर आल्या आहेत ज्या अत्यंत भयानक आणि धक्कादायक मानल्या जात आहेत. विशेषतः रात्रीच्या वेळी आणि विशिष्ट तांत्रिक शब्दांच्या संदर्भात असलेल्या या डेटाने अनेकांना हैराण केले आहे.

२०२५ मध्ये भारतात गुगलवर सर्च झालेल्या १० धक्कादायक आणि भयानक गोष्टी काय आहे पाहा सविस्तर..

Loading content, please wait...
trend
Google
Google search
google chrome
trends

Related Stories

No stories found.