आप्पाचा विषय लै हार्ड हाय! 'पुणे ग्रँड टूर स्पर्धेत' आजोबांचीच हवा, देशी सायकलीवरुन फिरतानाचा Viral video

Pune Grand Tour 2026 Viral Video: पुण्यात जिल्हा प्रशासन आणि सायकलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यांच्या वतीनं 'बाजाज पुणे ग्रँड टूर 2026' या आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. 19 ते 23 जानेवारी रोजी पुणे शहरात ही स्पर्धा पार पडतेय. या स्पर्धेतील अनेक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होताय. पुणेकर स्पर्धकांना चेअरअप करण्यासाठी कोणतीही कसर सोडत नाही..अशातच सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात चर्चेत आला आहे. त्या व्हिडिओमध्ये आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेकांच्या मागे पुणेकर आजोबा देशी सायकलीवर जाताना पहायला मिळताय. त्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. अनेकांनी त्या आजोबांचं कौतूक केलय. अनेकांना ते आजोबा स्पर्धेत सहभागी झाल्याचं वाटलं..सोशल मीडियावर आजोबांचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला. व्हिडिओमध्ये आजोबा पाढरा सदरा आणि पायजमा घातलेलं पहायला मिळतय. यावेळी ते आपल्या देशी सायकलीवर स्पर्धेक जात असलेल्या रस्त्यावरुन जात होतं. रस्त्याच्या बाजुला उभे असलेल्या नागरिकांना आजोबांना पाहून आश्चर्य व्यक्त केलं. अनेकांनी आजोबांना पाहून ओरडायला सुरुवात केली..परंतु जेव्हा पोलिसांनी आजोबांना बाजूला घेऊन विचारणा केली, तेव्हा ते आजोबा खरं तर आपल्या मार्गाने जात होते. स्पर्धक गेल्यानंतर त्यांच्या मागेच ते आजोबा सायकलीवरुन आल्याने अनेकांनी आजोबाही स्पर्धक असल्याचं वाटतं. त्या आजोबांचं नाव बेलाजी पात्रे असं आहे. तसंच त्यांचा स्पर्धेतील व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय.