Viral News : दोन नातवंडांची आजी बॉयफ्रेंडसोबत गेली पळून, सुनांचे दागिने चोरले अन् नवऱ्याला...तिच्या प्रेमामुळं अख्खं कुटुंब उद्ध्वस्त

उत्तर प्रदेशातील झांसी जिल्ह्यातील सायवारी गावातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एक ४० वर्षीय महिला जी दोन मुलांची आई आणि दोन नातवंडांची आजी आहे तिने आपल्या प्रियकरासोबत पलायन केले आहे. या महिलेने घरातून सुनांचे दागिने आणि ४० हजार रुपये रोख घेऊन पळ काढल्याने कुटुंब हादरले आहे. या घटनेने गावात खळबळ उडाली असून, कुटुंबाने पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे..ही महिला कामता प्रसाद याची पत्नी अडीच वर्षांपूर्वी वीटभट्टीवर काम करताना बिहुनी गावातील अमर सिंह प्रजापती याच्याशी याच्याशी तिची ओळख झाली. अनौपचारिक भेटींमधून त्यांची मैत्री वाढली आणि हळूहळू प्रेमसंबंध निर्माण झाले. दोघेही सतत फोनवर बोलत असायचे ज्यामुळे कुटुंबाला संशय आला..कामता यांनी पत्नीला अनेकदा समजावण्याचा प्रयत्न केला परंतु ती ऐकण्याच्या मनःस्थितीत नव्हती. अखेर कामता आपल्या मुलाच्या उपचारासाठी झांसीला गेले असताना महिलेने संधी साधली. तिने घरातील रोख रक्कम आणि सुनांचे दागिने चोरून प्रियकरासोबत पळ काढला. या घटनेने कुटुंबाला आर्थिक आणि भावनिक धक्का बसला आहे..कामता यांनी सांगितले, माझ्या पत्नीने आम्हाला उद्ध्वस्त केले. सुनांचे दागिने आणि पैसे घेऊन ती पळाली. कुटुंबाने तातडीने पोलीस ठाण्यात धाव घेत तक्रार नोंदवली. पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून दोघांचा शोध सुरू केला आहे. ही घटना गावात चर्चेचा विषय बनली असून अनेकजण या प्रकरणावर आश्चर्य व्यक्त करत आहेत. पोलिसांनी लवकरच दोघांना ताब्यात घेण्याचे आश्वासन दिले आहे. या प्रकरणाचा तपास सुरू असून गावकऱ्यांमध्येही या घटनेची जोरदार चर्चा सुरू आहे.