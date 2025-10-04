Trending News

Viral News : दोन नातवंडांची आजी बॉयफ्रेंडसोबत गेली पळून, सुनांचे दागिने चोरले अन् नवऱ्याला...तिच्या प्रेमामुळं अख्खं कुटुंब उद्ध्वस्त

झांसीतील ४० वर्षीय आजीने प्रियकरासोबत पलायन करत सुनांचे दागिने आणि रोख चोरली. या धक्कादायक घटनेने कुटुंब उद्ध्वस्त झाले असून पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे.
Elderly Woman Flees with Lover and Stolen Cash and gold jwelleryin Uttar Pradesh

Elderly Woman Flees with Lover and Stolen Cash and gold jwelleryin Uttar Pradesh

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

उत्तर प्रदेशातील झांसी जिल्ह्यातील सायवारी गावातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एक ४० वर्षीय महिला जी दोन मुलांची आई आणि दोन नातवंडांची आजी आहे तिने आपल्या प्रियकरासोबत पलायन केले आहे. या महिलेने घरातून सुनांचे दागिने आणि ४० हजार रुपये रोख घेऊन पळ काढल्याने कुटुंब हादरले आहे. या घटनेने गावात खळबळ उडाली असून, कुटुंबाने पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे.

Loading content, please wait...
Uttar Pradesh
viral
marriage
wedding
love marriage
wedding ceremony
love story
marriage ceremony
Lover
viral video
viral post
Love

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com