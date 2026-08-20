ऑनलाईन शॉपिंग कंपनी Meesho वर गुन्हा दाखल! मुलाच्या मृत्यूनंतर चार महिन्यांनी आईला सापडला धक्कादायक पुरावा

Meesho FIR Gurugram police: गुरुग्राममधील एक धक्कादायक घटना पुढे येत आहे. एका महिलेच्या १७ वर्षांच्या मुलाचा मृत्यू झाला होता. आईने त्याचा मोबाईल तपासला असता धक्कादायक कारण पुढे आलं आहे. त्यामुळे ऑनलाईन शॉपिंग कंपनी मेशोवर गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. मुलाच्या मृत्यूनंतर चार महिन्यांनी या प्रकरणाचं गुढ उकललं..गुरुग्राममधील टीकली गावातील रहिवासी अनुराधा मेहरा यांचा मोठा मुलगा युवी याने १२ वीची परीक्षा दिली होती. याच वर्षी २८ एप्रिल रोजी त्याने विषारी औषध प्राशन केले होते, ज्यामध्ये त्याचा मृत्यू झाला. मुलाच्या मृत्यूनंतर अनुराधा यांनी जेव्हा त्याचा मोबाईल तपासला, तेव्हा युवीने ११ एप्रिल रोजी ‘मेशो’ ॲपवरून बंदी असलेल्या सल्फासची ऑर्डर दिल्याचे उघडकीस आले..Miraj Medical College : मिरज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे नाव बदलणार! डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावासाठी सरकार सकारात्मक; आमदार खाडेंच्या पाठपुराव्याला यश.मुलाच्या मृत्यूनंतर चार महिन्यांनी त्याच्या मोबाईलची तपासणी करताना मिळालेल्या ऑर्डरच्या पुराव्यांच्या आधारे, आईच्या तक्रारीवरून बादशाहपूर पोलीस ठाण्यात प्रसिद्ध ई-कॉमर्स कंपनी ‘मीशो’ आणि गुजरातमधील एका विक्रेत्याविरुद्ध निष्काळजीपणाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पोलिस तक्रारीत नमूद केल्यानुसार, हे सल्फास सुरतमधील ‘परमार पंकज भारत भाई-एव्हरग्रीन ॲग्रो अँड गार्डनिंग मॉल’ या फर्मच्या बिलावर पाठवण्यात आले होते. कंपनी आणि विक्रेत्याने कोणत्याही पडताळणीशिवाय एका अल्पवयीन मुलाला हे अत्यंत विषारी आणि प्रतिबंधित रसायन विकल्याचा गंभीर आरोप पालकांनी केला आहे..Mahindra Electric SUV: VIP कम्फर्ट अन् 679 किमी रेंज; महिंद्रा XEV 9S च्या 6-सीटर मॉडेलचे बुकिंग सुरू! पाहा किंमत... .मेशो आणि संबंधित विक्रेत्याच्या निष्काळजीपणामुळेच मुलाचा जीव गेल्याचे सांगत पालकांनी या प्रकरणी कडक कायदेशीर कारवाईची मागणी केली असून, पोलिसांना या बिलाची प्रतही सादर केली आहे.बादशाहपूर पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २८ एप्रिल रोजी मृताच्या वडिलांच्या तक्रारीवरून सुरुवातीला कायदेशीर कारवाई करण्यात आली होती आणि शवविच्छेदनानंतर नमुने प्रयोगशाळेत पाठवण्यात आले होते. त्यानंतर मुलाच्या आईने न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशानुसार मोबाईल आणि बिलाच्या तपशिलांची चौकशी करून आता गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.