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Viral Video : नोकरी न सोडता 'या' पठ्ठ्याने वर्षभरात कमावले एक कोटी, डोकॅलिटी पाहून तुम्हालाही वाटेल आश्चर्य

Passive Income, Mud Villas Business : या गणनेनुसार वार्षिक उलाढाल सुमारे १.२० कोटी रुपये असून खर्च वजा केल्यानंतरही चांगला नफा मिळू शकतो; मात्र प्रत्यक्ष नफा खर्च आणि ऑक्युपन्सीनुसार बदलतो.
Farm Stay Business

Farm Stay Business

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

नेहमी असं म्हटले जाते की, जर तुम्हाला व्यवसाय करायचा असेल तर नोकरी सोडावी लागते पण गुरुग्राममधील एका पठ्ठ्याने हा समज चुकीचा ठरवला आहे, त्याने नोकरी न सोडता पर्यायी उत्पन्नाचा चांगला स्त्रोत निर्माण केला आणि आता दरवर्षी त्यातून एक कोटींची कमाई करत आहे.त्याने आपल्या दूरदृष्टीने एका मोकळ्या भूखंडाचे रूपांतर एका आलिशान 'फार्म-स्टे'मध्ये केले. हे अवघ्या सहा महिन्यांत त्यांनी त्यातून लाखों कमाई केली आहे.

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