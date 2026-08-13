Viral Video : नोकरी न सोडता 'या' पठ्ठ्याने वर्षभरात कमावले एक कोटी, डोकॅलिटी पाहून तुम्हालाही वाटेल आश्चर्य

नेहमी असं म्हटले जाते की, जर तुम्हाला व्यवसाय करायचा असेल तर नोकरी सोडावी लागते पण गुरुग्राममधील एका पठ्ठ्याने हा समज चुकीचा ठरवला आहे, त्याने नोकरी न सोडता पर्यायी उत्पन्नाचा चांगला स्त्रोत निर्माण केला आणि आता दरवर्षी त्यातून एक कोटींची कमाई करत आहे.त्याने आपल्या दूरदृष्टीने एका मोकळ्या भूखंडाचे रूपांतर एका आलिशान 'फार्म-स्टे'मध्ये केले. हे अवघ्या सहा महिन्यांत त्यांनी त्यातून लाखों कमाई केली आहे. .'theriverwoodfarms' हे इन्स्टाग्राम अकाउंट चालवणाऱ्या अभिषेक यांनी १ मिनिट २५ सेकंदांच्या व्हिडिओमध्ये सांगितले "मी या शेताच्या मालकाला वैयक्तिकरित्या ओळखत नाही, पण गेल्या सहा महिन्यांपासून मी तिथे सुरू असलेल्या बांधकामाची प्रगती पाहत होतो. ज्या वेगाने हे काम पूर्ण झाले, त्यामुळे मला तिथे भेट देण्याची इच्छा झाली. त्यांच्याशी बोलल्यावर मला समजले की त्यांनी हा दोन एकरांचा भूखंड सुमारे दोन वर्षांपूर्वी खरेदी केला होता. जवळपास दीड वर्ष ही जमीन पडून होती आणि त्यातून कोणतेही उत्पन्न मिळत नव्हते. तेव्हाच त्यांनी त्याचे 'फार्म-स्टे'मध्ये रूपांतर करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी सात सुंदर 'मड विलाज' (मातीची घरे) बांधली, ज्यांचा बांधकाम खर्च प्रति विला सुमारे ३ लाख रुपये आला.".शिक्षण, नोकरी, लग्न, घर सगळं झालं... पण मला आवडतं तेच राहिलं; तरुणीने ३० लाख पॅकेजचा जॉब सोडला.मालक करतो नोकरीअभिषेक पुढे म्हणतात, "या मातीच्या घरांमध्ये पाऊल ठेवताच खूप समाधानकारक वाटते. इंटिरिअर खूप प्रशस्त आहे आणि स्वच्छतेकडे विशेष लक्ष दिले गेले आहे. बाहेरच्या बाजूला एक वॉचटावर आहे आणि त्याच्या खाली बसण्याची सोय केली आहे. तिथे एक स्विमिंग पूल आणि मोकळे लॉनही तयार करण्यात आले आहे, जे सकाळचा चहा घेण्यासाठी एक उत्तम ठिकाण ठरते. गुरुग्राममध्ये नोकरी करणारे मालक या मालमत्तेच्या देखभालीसाठी पूर्णवेळ मॅनेजर, शेफ आणि केअरटेकर यांची नेमणूक करतात, तर गरजेनुसार अतिरिक्त कर्मचारीही बोलावले जातात. .वार्षिक उत्पन्न १ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त अवघ्या तीन महिन्यांतच या मॉडेलचा दर प्रति व्यक्ती सुमारे ३,००० रुपये (जेवणासह) इतका झाला आहे. या जमिनीवर सात 'मड विलाज' बांधले गेले आहेत आणि आता तिथे ऑक्युपन्सी रेट ८०% पेक्षा जास्त आहे. आकडेवारीनुसार, त्यांनी नोकरी न सोडता अशी एक मालमत्ता तयार केली आहे जी वर्षाला १ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त 'पॅसिव्ह इन्कम' मिळवून देते..त्यांच्या मालकीची एकूण सात विला (villas) आहेत. प्रत्येक विलामध्ये सरासरी दोन पाहुणे राहू शकतात असे गृहीत धरल्यास, एकूण क्षमता १४ लोकांची होते. प्रति व्यक्ती ३,००० रुपये (जेवणासह) शुल्क आकारल्यास, पूर्ण क्षमतेने चालल्यास दिवसाला ४२,००० रुपयांचे उत्पन्न मिळते. ८० टक्क्यांहून अधिक ऑक्युपन्सी रेट (खोली भरलेली असण्याचे प्रमाण) पाहता, ते दिवसाला अंदाजे ३३,६०० रुपये कमावतात..मासिक आधारावर पाहिले तर हे उत्पन्न सुमारे १०,०८,००० रुपये होते आणि वार्षिक उत्पन्न १.२० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचते. कर्मचारी पगार, जेवण आणि देखभालीचा मोठा खर्च वजा करूनही, ३५ ते ४० लाख रुपयांचा सुरुवातीचा बांधकाम खर्च अवघ्या १ ते १.५ वर्षांत पूर्णपणे वसूल होतो; त्यानंतर मिळणारा मोठा नफा थेट तुमच्या खिशात येतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.