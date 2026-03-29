Accident Viral Video : आजोबा अन् २ नातवांना भरधाव 'थार'ने चिरडले, तिघांचाही जागीच मृत्यू; थरारक अपघाताचा व्हिडिओ व्हायरल

हरियानातील गुरुग्राम शहरात भरधाव थार एसयूव्ही गाडीने रस्त्यावरून चालणाऱ्या एका व्यक्तीला आणि त्याच्या दोन नातवांना धडक दिली. ही धडक इतकी जोरदार होती की, या तिघांचाही जागीच मृत्यू झाला. या घटनेनंतर संपूर्ण गावावर शोककळा पसरली आहे.पोलिसांनी आरोपी चालकाला अटक केली आहे. अपघातात संपूर्ण थरार सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला आहे. .सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये दिसते की, सुभाष नावाचे गृहस्थ आपल्या दोन नातवांसह एका रस्त्यावरून चालताना दिसत आहेत. प्रवासादरम्यान, लघुशंका करण्यासाठी ते रस्त्याच्या कडेला थांबतात. त्यानंतर, जेव्हा ते पुन्हा आपल्या घराच्या दिशेने चालू लागतात, तेव्हा अचानक भरधाव वेगाने एक 'थार येत अन् डोळ्याचे पाते लवते न लवते तोच, ती गाडी या तिघांनाही चिरडून वेगाने पुढे निघून जाते. जेव्हा गाडीने सुभाष आणि त्यांच्या नातवांना धडक दिली, तेव्हा ते रस्त्याच्या अगदी कडेने चालत होते; मात्र, चालकाचे गाडीवरील नियंत्रण सुटल्याचे दिसून येते, ज्यामुळे रस्त्याच्या कडेने चालणाऱ्या या तिन्ही पादचाऱ्यांना गाडीने चिरडले..दिल्ली पोलिसांकडे दाखल केलेल्या तक्रारीत, खोड गावातील रहिवासी असलेल्या सलीम यांनी नमूद केले आहे की, ते लोक्रा रस्त्याजवळील त्यांच्या भूखंडावर राहतात, तर त्यांचे भाऊ सुभाष (वय ६०) हे गावात राहत होते. शाळेला सुट्ट्या असल्याने सुभाष यांचे नातू ईशान (उर्फ सुलतान, वय १०) आणि झैद खान (वय ८) जे भिवडी येथील मिलकपूर गुर्जर गावाचे रहिवासी आहेत, ते आपल्या आजोबांच्या घरी सुट्टीसाठी आले होते. शुक्रवारी रात्री सुभाष यांनी या दोन्ही मुलांना सलीम यांच्या घरी नेले होते. रात्री साधारण १०:३० वाजता, जेव्हा ते मुलांसह आपल्या घराकडे परतत होते तेव्हा मागून आलेल्या एका भरधाव थार गाडीने त्यांना धडक दिली..ही धडक इतकी भीषण होती की, सुभाष आणि दोन्ही मुलांचा घटनास्थळीच जागीच मृत्यू झाला. अपघातानंतर चालक गाडी घटनास्थळीच सोडून दिली आणि तो पळून गेला. माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली आणि पुढील तपास सुरू केला. पोलिसांनी मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवले आणि तातडीने कारवाई करत, आरोपी चालकाला अटक केली. आरोपीची ओळख गुरुग्राम जिल्ह्यातील गोरियावास गावाचा रहिवासी असलेल्या दीपांशु (२५) अशी पटली आहे. पोलिसांनी थार गाडीही जप्त केली असून, ते या प्रकरणाचा तपास करत आहेत.