Viral Video: नवीन वर्षाचं अनोखं स्वागत! CSMT मध्ये ट्रेनच्या हॉर्नने वाजवली ‘हॅपी न्यू इयर’ ट्यून, पाहा व्हिडिओ

New Year Viral Video: जगभरात नवीन वर्षाची संध्याकाळ वेगवेगळ्या प्रकारे साजरी केली जाते. काहींमध्ये फटाके वाजवले जातात, काहींमध्ये पार्टी केली जाते आणि काहींमध्ये केक कापले जातात. मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) येथे, भारतीय रेल्वेने नवीन वर्षाचे स्वागत खरोखरच अनोख्या आणि हृदयस्पर्शी पद्धतीने केले. मध्यरात्री, जेव्हा घड्याळात १२ वाजले, तेव्हा स्टेशनवर उभ्या असलेल्या सर्व लोकल गाड्या एकाच वेळी त्यांचे हॉर्न वाजवत होत्या, जणू काही ते एक खास धून वाजवत होते. स्टेशनवरील प्रवाशांनी हे आश्चर्यकारक दृश्य त्यांच्या मोबाईल फोनवर कैद केले. सध्या, हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे. .व्हायरल व्हिडिओव्हिडिओमध्ये दाखवले आहे की घड्याळात ११:५९ ते १२:०० वाजले की, प्रवासी, रेल्वे कर्मचारी आणि प्लॅटफॉर्मवर टाळ्या वाजवतात आणि जल्लोष करतात, कारण ट्रेनच्या हॉर्नच्या आवाजाने स्टेशन उत्साहाने भरून जाते. बरेच जण याला "ट्रेनची सिम्फनी" म्हणत आहेत, तर काहीजण म्हणतात की हॉर्न शंखसारखे वाजतात, ही एक खरी भारतीय परंपरा आहे. .ही परंपरा किती जुनी आहे?हे नवीन नाही. सीएसएमटी येथे नवीन वर्षाच्या पूर्वसंध्येला मध्यरात्री गाड्यांचे हॉर्न वाजवण्याची परंपरा गेल्या अनेक दशकांपासून सुरू आहे. रेल्वे कर्मचारी हे आयोजन करतात. दरवर्षी, शेकडो लोक या क्षणाचे साक्षीदार होण्यासाठी आणि रेकॉर्ड करण्यासाठी येतात. युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळ असलेल्या या ऐतिहासिक स्थानकावरील हा देखावा मुंबईचे जीवन आणि रेल्वेचे महत्त्व सुंदरपणे टिपतो..व्हिडिओवर लोकांच्या प्रतिक्रियाहा व्हिडिओ @trainwalebhaiya नावाच्या यूजरने एक्सवर पोस्ट केला आहे. आतापर्यंत हजारो लोकांनी तो पाहिला आणि लाईक केला आहे. व्हिडिओवरील सोशल मीडिया वापरकर्त्यांच्या प्रतिक्रियाही आश्चर्यकारक आहेत. एका यूजरने व्हिडिओवर कमेंट करताना लिहिले की, "खरे भारत १ मिनिटात कैद झाला! ५ स्टार हॉटेलमध्ये नाचत नाही, तर ट्रेनचा हॉर्न ऐकून आनंद होतो!" दुसऱ्याने म्हटले, "थक्क करणारा व्हिडिओ ! भारतीय रेल्वेचा हा सर्जनशील मार्ग हा नवीन वर्षाचा सर्वोत्तम उत्सव आहे." तर काही यूजर्संनी हार्ट शेप इमोजी दिले आहेत.