Viral Video: नवीन वर्षाचं अनोखं स्वागत! CSMT मध्ये ट्रेनच्या हॉर्नने वाजवली ‘हॅपी न्यू इयर’ ट्यून, पाहा व्हिडिओ

Happy New Year Tune from train horn at CSMT: मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथे भारतीय रेल्वेने नवीन वर्षाचे स्वागत करण्याचा एक अनोखा क्षण सोशल मीडियावर पाहिला मिळाला आहे.
New Year Viral Video: जगभरात नवीन वर्षाची संध्याकाळ वेगवेगळ्या प्रकारे साजरी केली जाते. काहींमध्ये फटाके वाजवले जातात, काहींमध्ये पार्टी केली जाते आणि काहींमध्ये केक कापले जातात. मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) येथे, भारतीय रेल्वेने नवीन वर्षाचे स्वागत खरोखरच अनोख्या आणि हृदयस्पर्शी पद्धतीने केले. मध्यरात्री, जेव्हा घड्याळात १२ वाजले, तेव्हा स्टेशनवर उभ्या असलेल्या सर्व लोकल गाड्या एकाच वेळी त्यांचे हॉर्न वाजवत होत्या, जणू काही ते एक खास धून वाजवत होते. स्टेशनवरील प्रवाशांनी हे आश्चर्यकारक दृश्य त्यांच्या मोबाईल फोनवर कैद केले. सध्या, हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे.

