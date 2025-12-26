Hardik Pandya Viral Video : चाहत्याने सर्वांसमोर केली शिवीगाळ, हार्दिक पांड्याने जे केलं ते पाहून लोक हैराण; सोशल मीडियावर होतेय कौतुक

भारतीय क्रिकेट संघाचाअष्टपैलू खेळाडू हार्दिक पंड्या हा त्याच्या आक्रमक फलंदाजीसाठी आणि मैदानावरील त्याच्या वृत्तीसाठी ओळखला जातो. पण अलिकडेच त्याने मैदानाबाहेर त्याच्या शांत व्यक्तिमत्त्वाचे प्रदर्शन करून चाहत्यांची मनं जिंकली आहेत. सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ खूप व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये हार्दिक एका असभ्य चाहत्याच्या शिवीगाळीकडे दुर्लक्ष करून शांतपणे त्याच्या कारकडे चालत जात असल्याचे दिसून येत आहे..चाहत्याचे हार्दिकसोबत गैरवर्तनहार्दिक पंड्या त्याची मैत्रीण माहिका शर्मासोबत जेवण्यासाठी नवी दिल्लीतील एका रेस्टॉरंटमध्ये आला होता तेव्हा ही घटना घडली. तो रेस्टॉरंटमधून बाहेर पडताच चाहत्यांनी त्याला घेरले, प्रत्येकजण त्याच्यासोबत सेल्फी घेऊ इच्छित होता. हार्दिकने संयम दाखवत काही चाहत्यांसोबत फोटो काढण्यासाठी पोज दिली, परंतु गर्दी वाढत असल्याचे पाहून सुरक्षा कर्मचारी त्याला त्याच्या कारकडे घेऊन जाऊ लागले. गोंधळात, एक चाहता हार्दिकच्या जवळ जाऊ शकला नाही. सेल्फी न घेतल्याने निराश झालेल्या त्या व्यक्तीला आपला राग अनानर झाला आणि मागून हार्दिकला शिवीगाळ केली..Cricket Love story Video : 'Hardik Pandya'चं नवं लफडं आलं बाहेर, टीम इंडियाच्या पेजवर एकमेकांना केली कमेंट; कोण आहे Mahieka Sharma?.हार्दिक कडून कोणतीही प्रतिक्रिया नाहीआश्चर्य म्हणजे, चाहत्याने इतकी कठोर आणि शिवीगाळ ऐकल्यानंतरही हार्दिक पंड्याने मागे वळून पाहिले नाही. त्याने त्या व्यक्तीला कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही किंवा वाद घातला नाही. तो अत्यंत शिष्टाचाराने आणि सन्मानाने त्याच्या गाडीत बसला. त्याने ती शिवी ऐकली नाही की जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले हे स्पष्ट नाही, परंतु त्याच्या शांत स्वभावाचे सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात कौतुक होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.