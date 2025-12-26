Trending News

Hardik Pandya Viral Video : चाहत्याने सर्वांसमोर केली शिवीगाळ, हार्दिक पांड्याने जे केलं ते पाहून लोक हैराण; सोशल मीडियावर होतेय कौतुक

Hardik Pandya Fan incident नवी दिल्लीत रेस्टॉरंटबाहेर हार्दिक पांड्याबाबत चाहत्याने गैरवर्तन केले. सेल्फी न मिळाल्याने एका चाहत्याने हार्दिकला मागून शिवीगाळ केली. हा संपूर्ण प्रसंग व्हिडिओत कैद होऊन सोशल मीडियावर व्हायरल झाला
Yashwant Kshirsagar
भारतीय क्रिकेट संघाचाअष्टपैलू खेळाडू हार्दिक पंड्या हा त्याच्या आक्रमक फलंदाजीसाठी आणि मैदानावरील त्याच्या वृत्तीसाठी ओळखला जातो. पण अलिकडेच त्याने मैदानाबाहेर त्याच्या शांत व्यक्तिमत्त्वाचे प्रदर्शन करून चाहत्यांची मनं जिंकली आहेत. सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ खूप व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये हार्दिक एका असभ्य चाहत्याच्या शिवीगाळीकडे दुर्लक्ष करून शांतपणे त्याच्या कारकडे चालत जात असल्याचे दिसून येत आहे.

delhi
hardik pandya
viral video

