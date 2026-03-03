Viral Video : होळीच्या नावाखाली क्रूरता ! बैलगाडी ओढणाऱ्या गायीला हुल्लडबाजांनी पाजली दारू, व्हिडिओ पाहून नेटकरी संतापले

संपूर्ण देशात होळीचा उत्सव मोठ्या उत्साहाने आणि जल्लोषात साजरा होत असतानाच हरियाणामधून एक संतापजक व्हिडिओ समोर आला आहे, ज्यामुळे सोशल मीडियावर संताप व्यक्त होत आहे. व्हायरल झालेल्या क्लिपमध्ये, काही मद्यपी तरुण होळीच्या नावाखाली एका गायीवर अत्याचार करताना दिसत आहेत..इंटरनेटवर वेगाने व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडिओमध्ये, काही तरुण नशेत एका बैलगाडीवर स्वार होताना दिसत आहेत, जी गाय ओढत असल्याचा सांगण्यात येत आहे. पण दोन हुल्लडबाज तरुणांनी जबरदस्तीने गायीचे तोंड उघडले आणि तिला दारू पाजली. ते एवढ्यावरच थांबले नाहीत तर गायीला पुन्हा गाडी ओढण्यास भाग पाडण्यात आले. हे लज्जास्पद कृत्य थांबवण्याऐवजी, उपस्थित असलेले लोक मूकपण हे सगळं पाहात होते. .सोशल मीडियावर संतापाचा भडका @StreetDogsofBombay नावाच्या इंस्टाग्राम पेजवर शेअर केलेला हा व्हिडिओ ४,५०,००० हून अधिक वेळा पाहिला गेला आहे. व्हिडिओ पाहिल्यानंतर नेटिझन्स संतापले आहेत. लोकांनी हरियाणा पोलिस आणि प्रशासनाकडून या तरुणांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. एका युजरने कमेंट केली की, "अशा कृती समाजाच्या बिघडत्या मानसिकतेचे प्रतिबिंब आहेत. हरियाणा पोलिस त्यांच्यावर कारवाई करतील का?".VIDEO : विकृतीचा कळस! श्वानाच्या पिल्लाला जबरदस्ती पकडलं अन् दारू पाजली; तरुणांचं संतापनजक कृत्य.भारतात, प्राण्यांवर क्रूरता प्रतिबंधक कायदा (पीसीए कायदा) अंतर्गत, कोणत्याही प्राण्याला अंमली पदार्थ देणे, छळ करणे किंवा जास्त काम करुवून घेणे करणे हा दंडनीय गुन्हा आहे. या प्रकरणात, आरोपीवर गंभीर आरोप होऊ शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.