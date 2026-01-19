Tractor Driver Wins Lottery : ट्रॅक्टर ड्रायव्हरने जिंकली १० कोटींची लॉटरी, एका रात्रीत बदलले नशीब

हरियाणातील सिरसा येथील पृथ्वी सिंग रातोरात करोडपती बनला आहे. ट्रॅक्टर ड्राव्हरचे काम करुन आपल्या मुलांचे पालनपोषण करणाऱ्या पृथ्वी सिंगने पंजाब राज्य डिअर लॉटरी लोहरी मकर संक्रांती बंपर २०२६ मध्ये १० कोटी रुपयांचेपहिले बक्षीस जिंकले. पृथ्वी सिंगच्या घरी आनंदाचे वातावरण आहे. त्याच्या कुटुंबाने ढोल-ताशांच्या गजरात आणि नोटांच्या हारांनी त्याचे स्वागत केले. लोकांनीही त्यांचे अभिनंदन केले..तीन तिकिटे खरेदी केली अन्...पृथ्वी सिंगम हा रानियाजवळील मोहम्मदपुरिया गावातील रहिवासी आहे परिवारात पत्नी सुमन, मुलगी रितिका, मुलगा दक्ष आणि वडील देवी लाल आहेत. पृथ्वी व्यवसायाने ड्रायव्हर आहे आणि त्याची पत्नी सुमन एका खाजगी शाळेत शिपाई म्हणून काम करते. पृथ्वीने सांगितले की, त्याने ५००, २०० आणि १०० किमतीची तीन लॉटरी तिकिटे खरेदी केली होती. ५०० च्या तिकिटाने १० कोटी रुपयांचे (अंदाजे १०० दशलक्ष डॉलर्स) बक्षीस जिंकले..लॉटरी डीलर मदन लाल यांनी त्यांना फोन करून सांगितले की त्यांनी लॉटरी जिंकली आहे, पण त्यांचा त्यावर विश्वास बसत नव्हता. ते स्वप्नासारखे वाटले, पण मदन लाल यांनी त्यांना खात्री दिली की त्यांनी खरोखरच १० कोटी रुपयांची लॉटरी जिंकली आहे. पत्नी सुमन यांनीही याला देवाचा आशीर्वाद म्हटले आणि सांगितले की त्यांचे नशीब इतके मोठे बदलेल याची तिने कधीच कल्पना केली नव्हती..Labourer Wins lottery : मजुराने जिंकली १.५ कोटींची लॉटरी पण उभ राहिलं नवं संकट, घर सोडून अख्खं कुटुंबच गायब, नेमकं काय घडलं? \n.स्वतःचा व्यवसाय सुरू करणार१० कोटी रुपये जिंकल्यानंतर, पृथ्वी सिंहच्या कुटुंबावर अभिनंदनाचा वर्षावर होत आहे. त्याने सांगितले की ते या पैशातून स्वतःचा व्यवसाय सुरू करणार आहे. दरम्यान, मुलगा दक्ष देखील आनंद व्यक्त केला आणि म्हटले, "बाबांनी १० कोटी रुपये जिंकले आहेत आणि आता आपण एक थार खरेदी करू." पृथ्वी सिंहला आता त्याचे आधार कार्ड, पॅन कार्ड, बँक पासबुक आणि तिकीट चंदीगड कार्यालयात जमा करावे लागेल. ३० टक्के कर वजा करून थेट त्यांच्या खात्यात पैसे जमा होतील. त्याला अंदाजे ७ कोटी रुपये मिळतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.