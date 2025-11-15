Video : भूक अन् गरीबीचा विदारक चेहरा...लहान मुलीने वेचून खाल्लं कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यातलं अन्न, व्हायरल व्हिडिओ पाहून मन हळहळेल

Viral Girl Trending Video : आपण अन्नाला पूर्णब्रम्ह म्हणतो..पण अनेकदा हे अनन वायासुद्धा घालवतो. पण आजही आपल्या देशात असे अनेक लोक आहेत ज्यांना एक वेळचे जेवणही मिळत नाही. नुकतेच एका गावातल्या हृदय पिळवटून टाकणाऱ्या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. रस्त्याच्या कडेला कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यातून भुकेने व्याकूळ झालेली एक ७-८ वर्षांची मुलगी अन्न वेचून खाताना दिसते. हे दृश्य पाहून संपूर्ण देश हादरला असून भूक, कुपोषण आणि सरकारच्या निष्क्रियतेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. व्हिडीओ व्हायरल होताच नेटकरी भावूक झाले, रडले आणि संतापले.मध्यप्रदेशच्या विदिशा शहराच्या गजबजलेल्या रस्त्यावर हा व्हिडीओ कॅमेऱ्यात कैद झाला. धुळीने माखलेल्या वातावरणात, वाहनांच्या भोंग्यांच्या आवाजात ही छोटी परी कचऱ्यात हात घालून उरलेले अन्न शोधते. तिच्या डोळ्यात भूक नाही, तर असहाय्यता दिसते. हातातून निघालेला एक तुकडा ती तोंडात टाकते, पण चेहरा मात्र निस्तेज रिकामा..जवळून जाणारे लोक पाहतात, पण थांबत नाहीत. हे चित्र गरिबीच्या क्रूर वास्तवाचे जिवंत चित्र आहे. जगात काहींच्या ताटात जेवण उरते, तर काहींच्या वाट्याला कचऱ्यातले तुकडे येतात. आजही लाखो मुले अशाच परिस्थितीत जगत आहेत.Whatsapp Chat Leak Reason: व्हॉट्सअॅपच्या प्रायवेट चॅट 'या' कारणाने होतायत लिक! तुम्हीही करताय का ही चूक?.हा व्हिडीओ पाहून सोशल मीडियावर भावनांचा पूर आला. "@noonecanbeat142" सारख्या युजर्सनी शेअर करत लिहिले, "हे काय चाललंय? मुलीला कचरा खायला लावणारी व्यवस्था कधी बदलेल?" दुसऱ्या युजरने म्हटले, "देवा, अशी वेळ कोणालाच येऊ नये!" अनेकांनी सरकारला धारेवर धरले. काँग्रेस नेते जीतू पटवारी यांनी व्हिडीओ पोस्ट करत मुख्यमंत्री मोहन यादवांना फटकारले. ते म्हणाले, इतर राज्यांत भाषणे देता, पण आपल्या विदिशेत मुले कचऱ्यात अन्न शोधतात. कुपोषण, बालमृत्यू वाढले, तरी सरकार झोपले आहे. काहीनी 'लाडली बहना योजना'वर प्रश्न उपस्थित केला "कुठे गेले ३००० रुपये? ही योजना फक्त कागदावरच का?".Health Astrology Prediction : कोणत्या राशीच्या लोकांना जास्त आजार जडतात? ज्योतिषशास्त्रातले नवे खुलासे..करा 'हा' एकच उपाय.हे प्रकरण फक्त एका मुलीचे नाही, तर संपूर्ण व्यवस्थेचे अपयश आहे. मध्य प्रदेशात कुपोषणाचे प्रमाण चिंताजनक आहे. ग्रामीण भागात मुले भुकेने तडफडतात, पण योजनांचा लाभ पोहोचत नाही. प्रशासनाच्या निष्काळजीपणामुळे असे दृश्य रोज दिसतात.प्रशासनाने चौकशी सुरू केली असून, मुलीला शोधण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. हे दृश्य समाजाला जागे करणारे आहे.सरकारने ठोस पावले उचलली नाहीतर असे व्हिडीओ थांबणार नाहीत. हे व्हायरल होतच राहणार मदत करा, आवाज उठवा.. #SaveTheGirl #EndHunger.FAQWhat happened in the viral video from Vidisha?विदिशा रस्त्यावर ७-८ वर्षांची मुलगी कचऱ्यातून भुकेने अन्न वेचताना दिसते.कचरा खाणाऱ्या मुलीचा व्हिडीओ कुठे शूट झाला?मध्य प्रदेशातील विदिशा शहराच्या गजबजलेल्या रस्त्याच्या कडेला हा व्हिडीओ काढला गेला.Who criticized the government over this incident?काँग्रेस नेते जीतू पटवारी यांनी मुख्यमंत्री मोहन यादवांवर जोरदार टीका केली.लोकांनी सरकारच्या कोणत्या योजनेवर प्रश्न उपस्थित केले?'लाडली बहना योजना' आणि ₹३००० मदतीचा लाभ न मिळाल्यावर लोकांनी प्रश्न विचारले.What is the public demanding after seeing the video?भुकेल्या कुटुंबांना तात्काळ मदत, अन्नवाटप आणि कुपोषण थांबवण्याची मागणी लोक करतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.