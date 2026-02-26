हृदयस्पर्शी Video: फुटबॉल लागून 'SEAGULL' पक्षी कोसळला, खेळाडू त्वरित मदतीला धावला... CPR देऊन वाचवले प्राण...

Football player saves bird after ball hits seagull: इस्तंबूल फर्स्ट अॅमेच्योर लीग प्लेऑफच्या अंतिम फेरीत इस्तंबूल युरदुम स्पोर आणि मेव्हलानाकापी गुझेलहिसर यांच्यातील सामन्यादरम्यान तुर्की फुटबॉलपटू गनी कॅटनने सीगलचा जीव वाचवला. या हृदयस्पर्शी घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. नेटिझन्सनी खेळाडूच्या दयाळू कृतीचे कौतुक केले. "ही एक अपेक्षित प्रतिक्रिया होती," असे त्याने स्थानिक माध्यमांना सांगितले.."चेंडू लागल्यानंतर काहीतरी कोसळत होते आणि ते एक सीगल असल्याचे मला जाणवले. सर्वात आधी मी त्याच्याकडे पळत गेलो आणि हृदयावर दाब दिला, कारण तो श्वास घेऊ शकत नव्हता, म्हणून मी नशीब आजमावले," असे त्याने अनादोलू येथील सरकारी वृत्तसंस्थेला सांगितले..२२ फेब्रुवारी रोजी इस्तंबूलमध्ये झालेल्या एका प्लेऑफ सामन्यादरम्यान गोलकीपर मुहम्मत उयानिकने चेंडूवर किक मारली आणि हवेतच कमी उंचीवर उडणाऱ्या सीगलला तो चेंडू धडकला. त्यानंतर तो मैदानावर कोसळला. .पक्षी मैदानावर कोसळताच कर्णधार कॅटन ताबडतोब धावत आला आणि त्याने जवळजवळ दोन मिनिटे काळजीपूर्वक पक्ष्याची छाती दाबली. सीगलने हालचाल करत प्रतिसाद दिला आणि कॅटनने सीगल वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना दिले."मुहम्मदने सीगलला मारले!" सामन्यादरम्यान समालोचक ओनुर ओझसोय गोलकीपरचा उल्लेख करत म्हणाले. "ते सध्या सीगलवर छातीवर दाब देत आहेत, फुटबॉल इतिहासात हा क्वचितच पाहिला जाणारा क्षण आहे. सीगलला घेऊन जात आहे; त्याला मेडिकल बॅगसह बाजूला नेण्यात आले आहे जिथे त्याचे उपचार सुरू राहतील." त्या पक्ष्याचा पंख खराब झाला होता, पण तो वाचला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.