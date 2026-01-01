Viral Video: अरे व्वा! शिक्षकाने स्वतःच्या पैशांनी मुलांना दिला विमान प्रवासाचा अनुभव, व्हिडिओ पाहून नेटकरी भावुक

प्रत्येकजण स्वतःसाठी कमावतो. प्रत्येकजण आपल्या मुलांची स्वप्ने पूर्ण करतो. प्रत्येकजण भविष्यासाठी बचत देखील करतो, परंतु जेव्हा कोणी दुसऱ्याच्या मुलांसाठी हे सर्व करतो तेव्हा ते मानव नसून देवदूत असतात. कर्नाटकातील कोप्पल जिल्ह्यातील एका सरकारी शाळेचे मुख्याध्यापक बिरप्पा अंडागी यांनी 24 शाळकरी मुलांसह 40 लोकांसाठी देवदूत असल्याचे सिद्ध केले आहे. त्यांनी या सर्व लोकांना पहिल्यांदाच स्वतःच्या खर्चाने विमानाने प्रवास कऱण्याचा अनुभव दिला. बिरप्पा अंडागी यांचे हे दयाळूपणाचे कृत्य सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहे..व्हायरल व्हिडिओकोप्पल येथील बहादूर बंदी गावातील सरकारी उच्च प्राथमिक शाळेचे मुख्याध्यापक बिरप्पा अंडागी यांनी 24 विद्यार्थ्यांसह 40 लोकांना त्यांच्या पहिल्या विमान प्रवासासाठी संपूर्ण खर्च उचलला. त्यांनी कोप्पल ते बेंगळुरू विमान प्रवासाचे भाडे दिले. त्यांनी स्वतःच्या खिशातून 5 लाख रुपये खर्च करून पाचवी ते आठवीपर्यंतच्या सहा विद्यार्थ्यांची निवड केली..तोरंगलमधील जिंदाल विमानतळावरून बेंगळुरूला जाणाऱ्या या विमानात विद्यार्थी, शिक्षक, मध्यान्ह भोजनाचे स्वयंपाकी आणि शाळा विकास आणि देखरेख समिती (SDMC) चे सदस्य होते. कोप्पलचे खासदार राजशेखर हितनल यांनी या विमानाला हिरवा झेंडा दाखवला. या प्रवासाचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल तुफान झाला आहे..विद्यार्थ्यांची निवड कशी झाली?अंदागी यांच्या या उदात्त कार्याबद्दल सर्वांकडून त्यांचे कौतुक होत आहे. जेव्हा त्यांनी विमान प्रवासाची योजना आखली तेव्हा त्यांच्या मनात पहिला प्रश्न आला की या सहलीसाठी विद्यार्थ्यांची निवड कशी केली जाईल? त्यानंतर त्यांनी इयत्ता पाचवी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी एक चाचणी घेतली. ही चाचणी दुसऱ्या शिक्षकाने घेतली. सर्वाधिक गुण मिळविलेल्या 24 विद्यार्थ्यांची सहलीसाठी निवड झाली..कौतुकाचा होतोय वर्षावमुख्याध्यापकांसोबत पहिल्या विमान प्रवास करणाऱ्या 40 प्रवाशांचेच नव्हे तर सर्वजण त्यांचे कौतुक करत आहेत. विद्यार्थ्यांनी दोन दिवस बेंगळुरूमधील विविध पर्यटन स्थळे आणि अभ्यास केंद्रांना भेट दिली. अंदागी यांनी स्वतःच्या खर्चाने विद्यार्थ्यांना विमान प्रवासावर घेऊन एक प्रेरणादायी उदाहरण मांडले आहे. या व्हिडिओवर लाइक्स आणि कमेंट्साचा वर्षाव होत आहे. अनेक यूजर्संनी हार्ट इमोजी दिले आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.