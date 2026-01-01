Trending News

Viral Video: अरे व्वा! शिक्षकाने स्वतःच्या पैशांनी मुलांना दिला विमान प्रवासाचा अनुभव, व्हिडिओ पाहून नेटकरी भावुक

Viral Video: कर्नाटकातील कोप्पल येथील एका सरकारी शाळेच्या मुख्याध्यापकाने स्वतःच्या खर्चाने 24 मुले आणि इतर शिक्षकांना त्यांच्या पहिल्या विमानात प्रवास करण्याची व्यवस्था केली. याचा व्हिडिओ व्हायरल होताच नेटकऱ्यांनी कौतुकाचा वर्षाव केला आहे.
Viral Video:

Viral Video:

Sakal

Puja Bonkile
Updated on

प्रत्येकजण स्वतःसाठी कमावतो. प्रत्येकजण आपल्या मुलांची स्वप्ने पूर्ण करतो. प्रत्येकजण भविष्यासाठी बचत देखील करतो, परंतु जेव्हा कोणी दुसऱ्याच्या मुलांसाठी हे सर्व करतो तेव्हा ते मानव नसून देवदूत असतात. कर्नाटकातील कोप्पल जिल्ह्यातील एका सरकारी शाळेचे मुख्याध्यापक बिरप्पा अंडागी यांनी 24 शाळकरी मुलांसह 40 लोकांसाठी देवदूत असल्याचे सिद्ध केले आहे. त्यांनी या सर्व लोकांना पहिल्यांदाच स्वतःच्या खर्चाने विमानाने प्रवास कऱण्याचा अनुभव दिला. बिरप्पा अंडागी यांचे हे दयाळूपणाचे कृत्य सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहे.

Loading content, please wait...
Social Media
student
Video
Video Clip
video viral
Trending Photos
(video)
viral video

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com