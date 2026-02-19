Viral News : भंगारवाल्याचा प्रामाणिकपणा ! सहा महिन्यांनी परत केले १५ लाखांचे दागिने, दु:खी कुटुंबाच्या डोळ्यांत आले आनंदाश्रू

आजच्या जगात लोक बऱ्याचदा क्षुल्लक गोष्टींवरून आपली नियत बदलतात, तिथे हरिणानातील एका भंगारवाल्याने माणुसकीचा प्रामाणिकपणा मोठा आदर्श निर्माण केला आहे. त्याचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. त्याच्या कृतीने दु:खात बुडालेल्या एका कुटुंबात आनंद पसरला. नेमकं काय घडलं हे जाणून घेऊया. .नेमकी काय आहे घटना? ही घटना गेल्या वर्षीच्या जानेवारीमधील आहे. फरिदाबादचे रहिवासी अशोक शर्मा आपल्या कुटुंबासह कुंभमेळ्याला जात होते. घर रिकामे होते म्हणून चोरीच्या भीतीने त्यांनी एक अनोखी पद्धत अवलंबली. त्याचे सर्व मौल्यवान सोने (सुमारे १० तोळे) एका जुन्या डब्यात भरले आणि ते रद्दीच्या पोत्यात लपवले, जेणेकरून कोणत्याही चोराला ते लक्षात येऊ नये. .दिवाळी साफसफाई करताना मोठी चूकपण कुटूंब कुंभवरुन परत आले पण ते सोन्याचा डबाच कुठे ठेवला आहे हे विसरले. दिवाळीसाठी घर स्वच्छ करताना, पोत्याला भंगार समजण्यात आले आणि खान साहिबच्या भंगार यार्डला विकण्यात आले. पण दिवाळीच्या पूजेच्या वेळी दागिन्यांचा शोध सुरू केल्यावर अशोक शर्मा आणि त्यांच्या कुटुंबाला त्यांची गंभीर चूक लक्षात आली. संपूर्ण कुटुंबाला मोठा धक्का बसला कारण त्यांनी चोरांपासून संरक्षण करण्यासाठी लपवून ठेवलेले सोने भंगारात दिले होते. .Rain: कर्ज काढलेलं सगळं पैसं शेतात गेलं अन् पीक पाण्यात,अस्मानी संकटामुळे जीवन संपविलेल्या शेतकऱ्याच्या मुलीने मांडली बापाची व्यथा.चार महिन्यांच्या 'प्रामाणिकपणा'चे फळ जवळजवळ चार महिन्यांच्या शोधानंतर आणि आशा गमावल्यानंतर, भंगार यार्डचे मालक खान साहिब यांनी उदारता दाखवली. त्यांना त्यांच्या गोदामातील कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यात ती पोते सापडली. खान साहिबांनी घटनेची माहिती दिली आणि एसीपी जितेश मल्होत्राच्या उपस्थितीत १५ लाख रुपयांचे दागिने अशोक शर्मा आणि त्यांच्या कुटुंबाला सुरक्षितपणे सुपूर्द करण्यात आले. प्रामाणिकपणाला कोणताही धर्म नसतो. एसीपी जितेश मल्होत्रा यांनीही व्यावसायिकाच्या प्रामाणिकपणाचे कौतुक केले आणि ते समाजासाठी एक प्रेरणादायी उदाहरण म्हटले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.