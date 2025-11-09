Trending News

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी अफजल खानाला कसं संपवलं, ४०० वर्षापूर्वींचं AI LIVE रिपोर्टींग व्हायरल, शिवभक्त असाल तर नक्की पाहा

Shivaji Maharaj AI Live Video Viral: महाराष्ट्रात शिवकालीन प्रसंगावर आधारित एआयद्वारे तयार केलेला एक व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये प्रतापगडावर झालेल्या शिवाजी महाराज आणि अफजल खान यांची ऐतिहासिक भेट आणि त्यानंतर झालेला संघर्ष दाखवला आहे.
shivaji maharaj viral video

shivaji maharaj viral video

esakal

Sandip Kapde
Updated on

प्रतापगडाच्या पायथ्याशी १० नोव्हेंबर १६५९ रोजी घडलेली ती ऐतिहासिक भेट... आज ४६६ वर्षांनंतरही जेव्हा आपण त्या प्रसंगाचा विचार करतो, तेव्हा रक्त सळसळते. अफजल खानाचा कोथळा बाहेर पडलेला तो क्षण आता कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (AI) मदतीने पुन्हा जिवंत झाला आहे. अमोल बोरुडे या तरुणाने तयार केलेला हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला आहे.

Loading content, please wait...
Chhatrapati Shivaji Maharaj
chhatrapati shivaji maharaj news
chatrapati shivaji maharaj
shivaji maharaj

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com