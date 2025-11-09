छत्रपती शिवाजी महाराजांनी अफजल खानाला कसं संपवलं, ४०० वर्षापूर्वींचं AI LIVE रिपोर्टींग व्हायरल, शिवभक्त असाल तर नक्की पाहा

प्रतापगडाच्या पायथ्याशी १० नोव्हेंबर १६५९ रोजी घडलेली ती ऐतिहासिक भेट... आज ४६६ वर्षांनंतरही जेव्हा आपण त्या प्रसंगाचा विचार करतो, तेव्हा रक्त सळसळते. अफजल खानाचा कोथळा बाहेर पडलेला तो क्षण आता कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (AI) मदतीने पुन्हा जिवंत झाला आहे. अमोल बोरुडे या तरुणाने तयार केलेला हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला आहे..इन्स्टाग्रामवरील offbeat_ammu या पेजवरून शेअर झालेला हा ४ भागांचा व्हिडिओ पाहताना प्रेक्षक थक्क होत आहेत. पहिल्या भागात अफजल खानाने पंढरपूरचे विठ्ठल मंदिर उद्ध्वस्त करताना, तुळजापूरची भवानी माता मंदिर तोडताना आणि वाईच्या जंगलातून आपले प्रचंड सैन्य घेऊन येताना दाखवले आहे. .ऐतिहासिक भेटदुसऱ्या भागात प्रतापगडावरील ती ऐतिहासिक भेट, खानाचा विश्वासघात करणारा हात आणि त्याच क्षणी शिवाजी महाराजांच्या वाघनखाचा झपाट्याने झालेला वार... हे सर्व इतके जीवंत दाखवले आहे की, ४०० वर्षांपूर्वीची ती घटना डोळ्यांसमोर घडत असल्याचा भास होतो..Mahabharat War: कसं घडलं महाभारातातील युद्ध? AI LIVE रिपोर्टींग VIRAL, ५१४२ वर्षे मागे जाल, साक्षात कृष्ण-अर्जुन सर्वांना पाहाल.आदिलशाहीचा क्रूर सरदारअफजल खान हा आदिलशाहीचा क्रूर सरदार होता. त्याने स्वराज्याच्या सीमेवर हल्ला करून गावे जाळली, मंदिरे पाडली, स्त्रियांचा छळ केला. शिवाजी महाराजांनी त्याला भेटायचे ठरवले, पण सावध राहिले. भेटीच्या वेळी खानाने शिवाजी महाराजांना मिठी मारत खंजीर खुपसण्याचा प्रयत्न केला. पण त्याच वेळी शिवाजी महाराजांनी वाघनखाने खानाच्या पोटाचा चीकल केला. खानाचा कोथळा बाहेर पडला आणि तो मेला. हा प्रसंग इतिहासात ‘अफजल खान वध’ म्हणून ओळखला जातो..परफेक्ट चित्रीकरणअमोल बोरुडेने AI च्या साहाय्याने केलेले हे चित्रीकरण इतके परफेक्ट आहे की, छत्रपतींचा चेहरा, त्यांचा आवाज, वाघनखाचा वार, खानाचा आक्रोश... सगळेच अंगावर शहारे उभे करणारे आहे. व्हिडिओमध्ये छत्रपतींच्या डोळ्यातील ठिणगी आणि खानाच्या चेहऱ्यावरील भीती अगदी स्पष्ट दिसते. .हा व्हिडिओ अवघ्या काही तासांत लाखो व्ह्यूज मिळवून व्हायरल झाला. AI च्या या अफलातून वापरामुळे इतिहास नव्याने जिवंत झाला आहे..Viral Video: महाभारतात युद्धानंतर मृतदेहांसोबत काय घडलं? रात्री सैनिक कुठे थांबत? त्या काळी हॉस्पिटल होतं?; AI व्हिडिओ व्हायरल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.